"ليس قوياً في الهواء" - أنطون ستاش، نجم ليدز يونايتد، يتلقى انتقادات مفاجئة من مدرب ألمانيا يوليان ناجلسمان... لكن هناك أخبار سارة لنجم أرسنال كاي هافرتز

بينما يواجه ستاش معركة صعبة، كانت هناك أخبار أفضل بكثير بالنسبة لصانع ألعاب أرسنال كاي هافرتز ونجم بايرن ميونيخ جمال موسيالا. أكد ناجلسمان أن كلا اللاعبين عنصران أساسيان في خططه للمباريات الدولية المقبلة في مارس، مما يضع حدا لغيابهما الطويل عن الفريق بسبب الإصابة. شدد المدرب على أهمية إعادة دمج أكثر لاعبيه إبداعا في المجموعة في أقرب وقت ممكن لتجنب أي خسارة في التماسك التكتيكي.

وأعرب ناجلسمان عن قلقه بشأن المدة التي مرت منذ آخر مشاركة للثنائي مع بطل العالم أربع مرات، مشيرًا إلى صعوبة الحفاظ على الإيقاع عندما يغيب اللاعبون لفترات طويلة. "هذا لأن المدة التي مرت منذ آخر مشاركة لهما بدت وكأنها دهر. لم أرَ جمال مع المنتخب الوطني منذ أكثر من عشرة أشهر، وكاي منذ فترة أطول. إن عودتهما أمر بالغ الأهمية. وإلا، فسيصعب عليهما في النهاية العثور على إيقاعهما داخل تشكيلة المنتخب الوطني"، أوضح المدرب.