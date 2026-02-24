البرتغال تراجع مباراة ودية مع المكسيك بعد إنذار أمني، المباراة ليست معرضة للخطر في الوقت الحالي

أطلقت السلطات المكسيكية إنذارات طوارئ في أكثر من 20 ولاية اعتبارًا من يوم الأحد 22 فبراير، بعد أن أثار اعتقال شخص يُزعم أنه على صلة بالجريمة المنظمة مخاوف أمنية في عدة مناطق. ورغم أن الوضع قد جذب الانتباه الدولي، تشير المصادر إلى أن المباراة الودية ستقام في موعدها المحدد في الوقت الحالي.

وقالت الاتحاد البرتغالي لكرة القدم: "تتطلب التطورات الأخيرة تقييمًا مستمرًا للظروف المرتبطة برحلة الوفد"، مضيفة أن التنسيق مع الحكومة البرتغالية سيكون حاسمًا في أي قرار نهائي. كما أشار الاتحاد إلى أنه لا يزال على اتصال منتظم مع الاتحاد المكسيكي لكرة القدم، وسلط الضوء على العلاقة المؤسسية القوية بين المنظمتين.