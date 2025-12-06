Naim Beneddra

مراسل كرة القدم الفرنسية والأوروبية

السيرة الذاتية:

محرر في GOAL منذ ما يقارب عشرين عامًا، أعيش على إيقاع كرة القدم والكتابة. شغوف بكرة القدم الإنجليزية وخبير بكرة القدم الإفريقية، مع حب خاص لمنتخب الجزائر، بالطبع. كما أتابع كرة القدم الروسية عن كثب نظرًا لأصولي. مشجع لليفربول منذ عهد فينان، بيسكان وجيمي تراوري، وتابعت تطور الفريق قبل عودتهم إلى القمة. اليوم، أشرف على إدارة النسخة الفرنسية من GOAL، وهو دور يجمع بين الخبرة والشغف والدقة التحريرية.

⚽ قصتي مع كرة القدم: بدأت علاقتي بكرة القدم في يونيو 1990 مع الرأسية الشهيرة لأومام-بييك ضد الأرجنتين. كانت صدمة تأسيسية… ودليل أيضًا على أنني لم أعد من “الشباب الواعدين”! منذ ذلك الحين، قادني شغفي من ألبومات بانيني إلى أعمدة GOAL، مع هوس مستمر لسرد كرة القدم. قبل جيرارد، كان مثلي الأعلى بيير ليتبارسكي، ساقاه المقوسة وعبقريته في التحكم بالكرة.

مجالات الخبرة:

الدوري الإنجليزي الممتاز وكرة القدم الإنجليزية (تحليل، ثقافة وتاريخ)

كرة القدم الإفريقية والمنتخب الجزائري

كرة القدم الروسية والسياق الدولي

البطولات الكبرى (كأس العالم، يورو، كأس الأمم الإفريقية)

أفضل لحظة كرة قدم:

هدف أنثار يحيى الرائع ضد مصر في أم درمان عام 2009، لحظة خالدة منحت الجزائر تذكرة التأهل لكأس العالم.

مقالاتي المفضلة:

بورتريه لفيرجيل فان دايك في بداياته مع ليفربول

قصة مؤثرة لإيفان كلاسنيك