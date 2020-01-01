"ميسي ورونالدو يسجلان الأهداف لسهولة الدفاع"

داركو بانشيف نجم إنتر ومنتخبي يوغوسلافيا ومقدونيا يؤكد أن الثنائي ميسي ورونالدو نجحا لسهولة الدفاع هذه الأيام.

أثنى دراكو بانشيف نجم إنتر ومنتخبي يوغوسلافيا ومقدونيا السابق على الثنائي ليونيل ميسي قائد برشلونة وكريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الحالي وريال مدريد السابق.

جاء هذا في تصريحات خاصة أدلى بها خلال حوار له مع جول.كوم، وأكد خلالها الفترة الحالية في عمر كرة القدم منح الثنائي فرصة أفضل لتحقيق أرقام أكثر.

وأوضح بانشيف في نفس التصريحات أن كريستيانو رونالدو يعد هدافًا أفضل من ميسي، بالرغم من أن الأرجنتيني صناع ألعاب أفضل من البرتغالي.

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وقال بانشيف: "ميسي ورونالدو لاعبان عظيمان للغاية ونجحا في ترك بصمة واضحة على تلك الحقبة لكنهما مختلفان عن بعضهما البعض".

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وأضاف: "رونالدو هداف أفضل من ميسي لكن على الجانب الآخر ليونيل لاعب مبدع أكثر ولديه حس أكبر بالكرة ويقدم صناعات أكثر من كريستيانو لكن إجمالًا كلاهما عظيم".

وأكمل: "لو لعبا في فترة مختلفة لم يكونا ليسجلا كل تلك الأهداف، في وقتي وحتى عام 2005 لم يكن النجوم يحصلوا على نفس الحماية الحالية من الحكام".

وأردف: "المراقبة في منطقة الجزاء أصبحت أقل لأنها منطقة يراها الحكم بشكل أفضل الآن وطرق الدفاع تغيرت وأصبح تسجيل الأهداف أكثر سهولة، لو لعبت في نفس الفترة الحالية لكنت أفضل منهما".

جدير بالذكر أن الثنائي رونالدو وميسي نجحا خلال السنوات الماضية في السيطرة على جائزة أفضل لاعب في العالم منذ عام 2008 بالتحديد ولم يكسر تلك السيطرة سوى لوكا مودريتش بالعام قبل الماضي.