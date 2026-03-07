زيدان في برشلونة .. قصة الصفقة التي فشلت بسبب أمانة كرويف

إنه سر معروف للجميع، لكن السنوات كادت أن تمحوه من الذاكرة، إلا أن العدد الأخير من مجلة "سو فوت" أعاده إلى الأضواء.

في عام 1996، لم يكن زين الدين زيدان، النجم الصاعد آنذاك في فريق بوردو، الأيقونة العالمية التي نعرفها اليوم.

في ذلك الوقت، كان نادي برشلونة بقيادة يوهان كرويف يهيمن على الأذهان، وكان المدرب الهولندي لديه خطة جريئة: إعادة بناء "فريق الأحلام" حول ثلاثي فرنسي ساحر مكون من لوران بلان، يوري دجوركايف و... زين الدين زيدان.

وبعيدًا عن كونها مجرد شائعة، تم إبرام اتفاق شفهي سري بين اللاعب والمدرب في بداية العام.