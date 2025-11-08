أخبار الهلال اليوم | تحديد مدة غياب متعب الحربي .. وسالم الدوسري يحتفي بـ"العالمية"!

تشخيص إصابة متعب الحربي في مباراة النجمة
تعرض متعب الحربي، ظهير الهلال، للإصابة في الدقيقة 24، ليدفع إنزاجي لإجراء تبديل اضطراري "مبكرًا" في لقاء النجمة، بينما نشر عبد السلام الشمري، المختصّ في الإصابات الرياضية، تغريدة عبر منصة (إكس)، تتعلق بتشخيص هذه الإصابة، التي منعته من استكمال المواجهة.
وقال الشمري في رسالته "من طريقة الإصابة: "صارت أثناء السبرنت والتسارع، وهنا حصلت الإصابة على مستوى العضلة الخلفية".. التفاصيل هنا
عبد العزيز الزلال يدافع عن مستقبل سيموني إنزاجي مع الهلال
دافع الإعلامي عبد العزيز الزلال، عن الإيطالي سيموني إنزاجي مدرب الهلال، أمام الحملات القوية التي تشكك في قدراته مع الزعيم والأصوات المطالبة برحيله، في ظل عدم اقتناعها بأداء الفريق خلال المنافسات المحلية والقارية والذي يميل أكثر إلى الدفاع، رغم النتائج الجيدة التي يحققها.
وقال الزلال: "يجب أن يستمر سيموني إنزاجي وفقًا للنتائج التي يحققها مع الهلال منذ توليه المسؤولية، وفي الدوري حقق 7 انتصارات مع 4 مباريات خرج منها الفريق بشباك نظيفة، والمدرب يسير برتم تصاعدي".. التفاصيل هنا