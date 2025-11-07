بعد تلميحات النصر للضغوطات التحكيمية! .. حقيقة "مجاملة الهلال" ضد النجمة ولقطة مفاجئة تثير الجدل

شهدت مباراة نادي الهلال ضد مستضيفه النجمة، مساء يوم الجمعة، الكثير من اللقطات التحكيمية المثيرة للجدل.

الهلال فاز (4-2) على فريق النجمة الأول لكرة القدم؛ وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

وبهذه النتيجة.. وصل الهلال إلى نقطته الـ20، في "المركز الثالث" بجدول ترتيب دوري روشن السعودي؛ بينما تجمد النجمة في قاع الترتيب، بدون أي نقطة.