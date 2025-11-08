الهلال فاز بنتيجة (4-2) على فريق النجمة؛ أمس الجمعة، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، 2025-2026.

تقدم النجمة بهدف لازارو في الدقيقة 3، ثم رد سالم الدوسري بالتعادل في الدقيقة 10، فيما تسبب روبن نيفيش في هدف ثانٍ للنجمة، بالخطأ في مرماه، بالدقيقة 60، قبل أن ينتفض الزعيم بثلاثية ثيو هيرنانديز وروبن نيفيش والدوسري في الدقائق 71 و78 و90.

وبهذه النتيجة، وصل الهلال إلى نقطته الـ20، محتلًا "المركز الثالث" بجدول ترتيب دوري روشن السعودي بفارق نقطة عن النصر المتصدر والذي لعب مباراة أقل؛ بينما تجمد النجمة في قاع الترتيب، بدون أي نقطة.

وأصبح النجمة أول فريق مرشح للهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، رغم أن الموسم لا يزال لم يصل حتى إلى ثلث عدد المباريات في دوري روشن، إلا أن الفريق لا يزال لم يجد طريقًا إلى الانتصار أو حتى التعادل، ويعتبر خصمًا سهلًا لجميع المنافسين وخصوصًا فرق القمة.