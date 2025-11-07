بين مقترح الهلال وطلب الاتحاد .. كواليس مفاجئة في نظام المواليد "الأجانب" بعد بيان النصر!

وحول ذلك الأمر، أفاد برنامج "نادينا"، بمستجدات وضع الاتحاد السعودي لكرة القدم، فيما يتعلق بأي تغيير محتمل لنظام المواليد، بناءً على بيان النصر.

وقال الإعلامي عبد الرحمن الحميدي، إن اتحاد الكرة لم يطرح أي أطروحة حول المواليد الأجانب، منذ آخر يوم في الفترة الصيفية.

وأضاف "الاتحاد السعودي أرسل استبيانًا للأندية حول الأنظمة واللوائح، كما نظم ورش عمل مع الأندية، آخرها من قِبل لجنة الاحتراف، عبر تطبيق زووم، وتواصلنا مع أغلب الأندية للاستفسار بشأن طرح ملف المواليد في تلك الاجتماعات، وكانت الإجابة (لا)".

وتابع الحميدي "بتاريخ 3 سبتمبر، أشرنا للمرة الأولى حول طلب ناديين تعديل نظام تسجيل اللاعبين الأجانب تحت 21 عامًا، ثم ارتفع العدد إلى 12 ناديًا، فيما رفضت 6 أندية التغيير بعد انطلاق الموسم."

ونوّه الحميدي بأن اتحاد الكرة لم يكن قادرًا على تغيير أنظمة لاعبي المواليد عندما تكون فترة الانتقالات مفتوحة، ما يجعل أي اتجاه للتغيير يتأجل إلى الفترة الشتوية، موضحًا أن الاتحاد طلب مرئيات الأندية حول ذلك الأمر، وانتهى الأمر بدراسة كل المرئيات، إلا أنه لم تطرح أي أطروحة حول المواليد الأجانب منذ الفترة الصيفية.

وأضاف "اتحاد القدم حاليًا يقوم بمراجعة شاملة لجميع اللوائح، بالمشاركة مع الأندية والجهات المختصة، والمراجعة لا تعني اتخاذ القرار، بل تحليل الأمور بشكل قانوني، إلا أن الاتحاد لم يتخذ أي قرار حتى الآن".