"صفقة مواليد وعودة لاعب ستغير الصورة تمامًا" .. الزلال يدافع عن مستقبل سيموني إنزاجي مع الهلال بدليل دامغ!

دافع الإعلامي عبد العزيز الزلال، عن الإيطالي سيموني إنزاجي مدرب الهلال، أمام الحملات القوية التي تشكك في قدراته مع الزعيم والأصوات المطالبة برحيله، في ظل عدم اقتناعها بأداء الفريق خلال المنافسات المحلية والقارية والذي يميل أكثر إلى الدفاع، رغم النتائج الجيدة التي يحققها.

وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".

إلا أن ذلك لم يشفع له أمام الجماهير التي رأت أداء الفريق متراجعًا بعض الشيء في البطولات المحلية، خصوصًا مع تفوق الغريم التقليدي النصر على مستوى دوري روشن، وتحت قيادة مدرب الهلال السابق جورج جيسوس، مما فتح أبواب المقارنات بين مستوى الفريق قبل ومع إنزاجي.