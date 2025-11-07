Al Ettifaq v Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
محمود خالد

قد يغيب لأسابيع في أسوأ الأحوال .. إصابة مفاجئة تضرب نجم الهلال في مباراة النجمة!

تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بقيادة الإيطالي سيموني إنزاجي، نبأ صادمًا، بإصابة أحد عناصر الزعيم في مباراة النجمة.

ويحلّ الهلال ضيفًا على النجمة، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي "2025-2026".

وتعرض متعب الحربي، ظهير الهلال، للإصابة في الدقيقة 24، ليدفع إنزاجي لإجراء تبديل اضطراري "مبكرًا" في لقاء النجمة.

  • Al Hilal v Al Riyadh: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    حزن أم رفض القرار؟

    وبحسب ما أظهرته عدسات المباراة، فإن علامات المفاجأة على وجه متعب الحربي، بعد الكشف عن اتجاه إنزاجي للتبديل، تثير التساؤلات حول ما إذا كان الحربي قادرًا على استئناف اللعب، بينما اتخذ الإيطالي قراره سريعًا بإخراجه، أو كان متعب في انتظار الخروج مع الطاقم الطبي لتأكد إصابته.

    وفور رفع لوحة التبديل، بمشاركة حمد اليامي بديلًا له، غادر متعب الحربي برفقة الفريق الطبي، بينما كانت علامات الاستياء والحزن بادية على وجهه.

    • إعلان

  • تشخيص إصابة الحربي

    وفي هذا السياق، نشر عبد السلام الشمري، المختصّ في الإصابات الرياضية، تغريدة عبر منصة (إكس)، تتعلق بإصابة متعب الحربي، التي منعته من استكمال المواجهة.

    وقال الشمري في رسالته "من طريقة الإصابة: صارت أثناء السبرنت والتسارع، وهنا حصلت الإصابة على مستوى العضلة الخلفية".

    وحدد الشمري مدة الغياب المتوقّعة للحربي بحسب حجم إصابته، في النقاط التالية..

    * شد عضلي: من يوم إلى 5 أيام.

    * تمزق من الدرجة الأولى: من 2 إلى 4 أسابيع.

    * تمزق من الدرجة الثانية: من 4 إلى 6 أسابيع.

  • FBL-WC-CLUB-2025-MATCH54-CITY-HILALAFP

    متعب الحربي مع إنزاجي

    ويعد متعب الحربي "25 عامًا" أحد العناصر التي تشارك بصورة مستمرة مع المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي، خلال الموسم الرياضي الجاري "2025-2026".

    وشارك الحربي في 12 مباراة مع الهلال، قبل إصابته أمام النجمة، حيث سجل هدفًا في مباراة الجولة الأولى أمام الرياض، وصنع تمريرة حاسمة أمام الشباب، في ديربي الجولة السابعة.

    ووضع الحربي بصمته، أساسيًا أو بديلًا، في جميع مباريات الهلال بدوري روشن، فيما قرر إنزاجي منحه فرصة اللعب كـ"ظهير أيمن"، في ظل استبعاد البرتغالي جواو كانسيلو من قائمة المسابقات المحلية، بسبب إصابته، وقيد المهاجم البرازيلي ماركوس ليوناردو بدلًا منه.

    وبخلاف الدوري، فإن متعب الحربي شارك مع الهلال في مباراتي ناساف الأوزبكي والسد القطري، في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، فضلًا عن مباراتي العدالة والأخدود في كأس خادم الحرمين الشريفين.

  • Al Ittihad v Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    الهلال يحافظ على سجل الانتصارات مع إنزاجي

    وبعد بداية متذبذبة لموسم 2025-2026، أصبح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، على الطريق الصحيح، مع مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على الشباب، بهدف نظيف سجله ماركوس ليوناردو في الدقيقة 38، في قمة الجولة السابعة من دوري روشن.

    الهلال حقق الفوز الرابع على التوالي، في دوري روشن السعودي، ليصعد إلى الوصافة برصيد 17 نقطة، ويواصل مطاردة النصر، صاحب العلامة الكاملة، والذي يتربع في الصدارة بـ18 نقطة من أولى ست مباريات.

    وحافظ الهلال على سجله خاليًا من الهزائم، مع مدربه إنزاجي، منذ بداية موسم 2025-2026، حيث جاءت نتائجه على النحو التالي..

    * الفوز على الرياض (2-0) في الجولة الأولى من دوري روشن.

    * التعادل مع القادسية (2-2) في الجولة الثانية من دوري روشن.

    * الفوز على الدحيل القطري (2-1) في الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة.

    * التعادل مع الأهلي (3-3) في الجولة الثالثة من دوري روشن.

    * الفوز على العدالة (1-0) في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

    * الفوز على الأخدود (3-1)، في الجولة الرابعة من دوري روشن.

    * الفوز على ناساف الأوزبكي (3-2)، في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة.

    * الفوز على الاتفاق (5-0)، في الجولة الخامسة من دوري روشن.

    * الفوز على السد القطري (3-1)، في الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة.

    * الفوز على الاتحاد (2-0) في الجولة السادسة من دوري روشن.

    * الفوز على الأخدود (1-0)، في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

    * الفوز على الشباب (1-0) في الجولة السابعة من دوري روشن.

    * الفوز على الغرافة القطري (2-1)، في الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة.

  • Al Hilal v Al Shabab - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    ما ينتظر الهلال

    ومن المقرر أن تشهد الكرة السعودية، فترة توقف دولي، عقب نهاية الجولة الثامنة من دوري روشن، في ظل استعداد المنتخب الأول لملاقاة كوت ديفوار والجزائر، في إطار التحضير للمشاركة في بطولة كأس العرب "قطر 2025"، والتي تنطلق في بداية ديسمبر المُقبل.

    ويعود الهلال من فترة التوقف، بملاقاة الفتح، في المملكة أرينا، يوم السبت "22 نوفمبر"، ثم يواجه الشرطة العراقي في دوري النخبة الآسيوية، في 25 من الشهر الجاري.

كأس خادم الحرمين الشريفين
الهلال crest
الهلال
الهلال
الفتح crest
الفتح
الفتح