Al Hilal v Al Fateh: King's CupGetty Images Sport
أحمد فرهود

أخبار الهلال اليوم | حقيقة التفاوض مع محمد صلاح .. ومقترح "مستفز" للجماهير عن سيموني إنزاجي

تعرف على أبرز أخبار نادي الهلال اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025..

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، اليوم الثلاثاء الموافق التاسع من ديسمبر 2025؛ وما يدور حول الفريق.

أخبار الهلال اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالزعيم.

  • مقترح مستفز للهلال بـ"سحب" سيموني إنزاجي وتفريغه للمنتخب

    قدّم الإعلامي والناقد الرياضي محمد أبو هداية، مُقترحًا قد يستفز نادي الهلال وجماهيره؛ بخصوص الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

    أبو هداية اقترح عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الثلاثاء، سحب إنزاجي من الهلال؛ مع منحه صلاحيات واسعة في قيادة منتخب السعودية الأول لكرة القدم، خلال الفترة القادمة.

    وعن ذلك يقول أبو هداية: "الطريقة التي يعتمد عليها هذا المدرب، مُناسبة جدًا لمنتخبنا الأول؛ خاصة في مسألة الانضباط والتوظيف، وقراءة المنافسين".

    وأضاف الإعلامي والناقد الرياضي: "أتمنى من اتحاد كرة القدم السعودي؛ تفريغ إنزاجي لإعداد منتخبنا، لبطولة كأس العالم 2026".

    وأسفرت قرعة بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع المكسيك وكندا، عن تواجد المنتخب السعودي في "المجموعة الثامنة"؛ إلى جانب كل من إسبانيا، أوروجواي والرأس الأخضر.

    • إعلان
  • Liverpool FC Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6Getty Images Sport

    جديد صفقة محمد صلاح.. ومستقبل روبن نيفيش مع الهلال

    "الفرعون المصري ليس مثل نيمار وحتى كريستيانو رونالدو لم يجد فريقًا يضمه"! .. حقائق تحبط الأصوات السعودية الرافضة لصفقة محمد صلاح

    كل ساعة تمرُ علينا؛ سنكون فيها أمام حلقة جديدة من مسلسل النجم المصري محمد صلاح، مع العملاق الإنجليزي ليفربول.

    علاقة صلاح مع ليفربول، توترت للغاية في الأيام القليلة الماضية؛ وذلك في أعقاب قرار المدير الفني الهولندي أرني سلوت، بإجلاس نجمه المصري على "دكة البدلاء" في 3 مباريات متتالية.

    هذا القرار لم يعجب الفرعون المصري أبدًا؛ ليفتح النار على سلوت وإدارة ليفربول، بعد التعادل (3-3) مع ليدز يونايتد في الجولة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-2026.

    الهلال يُوضح جديد موقف روبن نيفيش ويُعلق على "شائعات" محمد صلاح

    أصبح النجم المصري محمد صلاح، مرشحًا فوق العادة للعب في دوري روشن السعودي، خلال عام 2026 القادم؛ حيث بات رحيله عن العملاق الإنجليزي ليفربول خلال سوق الانتقالات الشتوي، هو الأقرب من استمراره مع الفريق.

    الهلال أحد الأندية التي قيل إنها مُرشحة بقوة لضم اللاعب؛ وقد علق مصدر من عملاق الرياض حول ذلك، فما الذي قاله؟!.

  • Murad Hawsawi Khaleej Hilal (Goal Only)Goal AR

    من صفقة مراد هوساوي إلى أزمة نشأت أكرم وتصريحات مسلي آل معمر

    تطور ملفت في صفقة 2026: لم يصل لمطالب الخليج .. عرض جديد من الهلال يضعه أمام الاتحاد في "سباق" مراد هوساوي

    شهد سباق التعاقد مع مراد هوساوي، نجم خط وسط نادي الخليج، تطورًا لافتًا؛ وذلك بعد تقديم الهلال لعرضٍ مالي جديد وضعه أمام الاتحاد، فما الجديد؟!.

    "طرح مضلل وبيتكم من زجاج" .. رد سعودي عنيف على تشكيك نشأت أكرم في جائزة الأفضل آسيويًا، وتلميح هجومي ضد الهلال!

    أثار نشأت أكرم، أسطورة الكرة العراقية، حالة واسعة من الجدل، بعدما قرر أن يقتحم الصراع الذي ظل مستمرًا لسنواتٍ، بين مواطنه يونس محمود والنجم السعودي ياسر القحطاني، حول "أحقية" جائزة أفضل لاعب في آسيا 2007.

    نجم المنتخب السعودي السابق ياسر القحطاني، توّج بجائزة أفضل لاعب آسيوي، وهو أمر أثار جدلًا حينها في العراق؛ خاصة بعد تتويج أسود الرافدين بلقب كأس آسيا عام 2007، على حساب منافسه الأخضر في النهائي (1-0).

    خطوة تصعيدية خطيرة من مانشستر يونايتد .. تصريحات مسلي آل معمر عن صفقة رونالدو تفتح النار على النصر!

    يبدو أن تصريحات مسلي آل معمر، رئيس النصر السابق، عن صفقة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، ستفتح النار على النادي السعودي؛ إذ كشفت مصادر عن خطوة تصعيدية خطيرة من مانشستر يونايتد الإنجليزي، عقب تلك التصريحات.. فما القصة؟.

  • Al Hilal v Al Fateh: King's CupGetty Images Sport

    مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق الهلال الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، بشكلٍ متذبذب في المستوى، تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي؛ قبل أن يضرب بقوة مؤخرًا.

    وحقق الهلال 7 انتصارات مع تعادلين، في الجولات التسع الأولى من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.

    أما على المستوى القاري.. حقق الهلال 5 انتصارات متتالية في الجولات الخمس الأولى، من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية.

    أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا ناريًا مع فريق الأهلي الأول لكرة القدم.

    المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في بداية الموسم الحالي؛ جاء على الرغم من التألق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

    وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".

    أرقام سيموني إنزاجي مع نادي الهلال - حتى الآن -:

    * مباريات: 22.

    * فوز: 17.

    * تعادل: 4.

    * خسارة: 1.

    * أهداف مسجلة: 52.

    * أهداف مستقبلة: 21.

دوري أبطال أوروبا
إنتر crest
إنتر
إنتر
ليفربول crest
ليفربول
ليفربول
دوري روشن السعودي
التعاون crest
التعاون
التعاون
الهلال crest
الهلال
الهلال
0