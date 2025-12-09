يبدو أن تصريحات مسلي آل معمر، رئيس النصر السابق، عن صفقة كريستيانو رونالدو ستفتح النار على النادي السعودي، إذ كشفت مصادر عن خطوة تصعيدية خطيرة من مانشستر يونايتد الإنجليزي عقب تلك التصريحات. فما القصة؟
خطوة تصعيدية خطيرة من مانشستر يونايتد .. تصريحات مسلي آل معمر عن صفقة رونالدو تفتح النار على النصر!
تصريحات مسلي آل معمر
خرج مسلي آل معمر، رئيس النصر السابق، بتصريحات أخيرة كشف خلالها كواليس التعاقد مع رونالدو في يناير 2023، موضحًا أن المفاوضات الأولية كانت في صيف 2022، بعد اقتراح بالتحرك في هذا الملف من عضو الشرف الذهبي الأمير خالد بن فهد.
وأوضح رئيس النصر الأسبق أن ابن فهد اقترح هذا الأمر؛ بعد غياب رونالدو عن معسكر فريقه الإنجليزي وقتها مانشستر يونايتد، صيف 2022.
وأضاف: "استفسرت وقتها وقيل لي إن رونالدو سبق أن رفض عرضًا من النادي؛ لكن رجل الأعمال النصراوي محمد الخريجي، أبلغني أنه سيحاول فتح خط تواصل مع وكيله السابق جورج مينديش".
وكشف آل معمر عن أنه سافر رفقة الخريجي إلى مدينة مانشستر، على أمل لقاء رونالدو، إلا أن ذلك لم يتم؛ ومع تزايد التوتر بين اللاعب ومانشستر يونايتد، تحوّلت البوصلة نحو العاصمة البرتغالية لشبونة.
وتابع مسلي آل معمر: "نجحت في الوصول إلى الأسطورة البرتغالية عبر أحد أفراد عائلته؛ وذلك بدعم مُباشر ومتابعة مستمرة من وزير الرياضة".
واختتم آل معمر تصريحاته؛ بالقول: "التقينا رونالدو في منزله بالبرتغال، ثم اجتمعنا به مجددًا في قطر، وخلال تلك اللقاءات تحدث مباشرةً مع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وتأكد من حجم المشروع الرياضي والتنموّي في السعودية؛ وهو ما جعله يقتنع تمامًا بالخطوة".
تكذيب سعودي لرواية آل معمر
بعد تصريحات رئيس نادي النصر الأسبق مسلي آل معمر؛ خرج الإعلامي الرياضي سلطان الحارثي بمفاجآت جديدة، تخص صفقة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو.
الحارثي كذب رواية آل معمر، وذلك عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"؛ موضحًا أنه توصل إلى القصة الحقيقية للصفقة التاريخية، من خلال معلومات مؤكدة من خارج الأندية.
ولخص الحارثي كواليس صفقة انتقال رونالدو، إلى فريق النصر الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الشتوي "يناير 2023"؛ في النقاط التالية:
1- بدأ الهلال في التفاوض مع رونالدو عام 2022؛ حيث اتفق الطرفان على كل شيء - مدة العقد والمبالغ -.
2- صدرت عقوبة حرمان الهلال من التعاقدات صيف 2022 - قضية محمد كنو الشهيرة -؛ وذلك بعد الاتفاق النهائي مع رونالدو.
3- وزارة الرياضة تحركت بعد معرفة أن رونالدو لا يُمانع في الانتقال للسعودية؛ حيث أبلغت القائمين على نادي النصر بالتفاوض مع اللاعب.
4- النصر أكمل مفاوضات الهلال مع رونالدو؛ حتى أن اللاعب حينما عرف اسم النادي قال: "هذا لم يكن النادي الذي بدأ التفاوض معي".
5- التفاوض لإتمام صفقة رونالدو لم يكن مع النصراويين فقط؛ إنما كان هُناك فريق كامل.
6- النصر لم يدفع "هللة واحدة"؛ والتفاوض مع رونالدو تم بناء على مفاوضات الهلال.
بعدها، خرج الصحفي عبدالعزيز الهدلق بتكذيب جديد لرواية آل معمر ولكن ليس بطريقة غير مباشرة، إذ فتح "الدفاتر القديمة" لرئيس النصر السابق وأخرج منها ما يرى أنه ينفي روايته بشأن الصفقة أو على الأقل يتناقض معها.
الهدلق أعاد نشر تغريدة سابقة لآل معمر من يونيو 2022، يُدافع خلالها الرئيس عن نفسه ومجلس إدارته بالقول أن النصر مدان بـ393 مليون ريال سعودي، واصفًا تلك الفترة بأنها الأصعب ماليًا للنادي السعودي، ومؤكدًا أن قيمة العجز بين الإيرادات والمصروفات يتجاوز الـ200 مليون ريال سعودي.
الهدلق علّق على التغريدة قائلًا "يقولون أنهم من فاوضوا كريستيانو رونالدو في البداية. أنا مصدق وأنتم؟"، مضيفًا وسم "ديون 393 مليون، ووسم "عجز 200 مليون".
الرئيس السابق أراد بتلك التغريدة الدفاع عن نفسه خلال فترة وجوده في منصبه وإبراز مدى صعوبة الوضع المالي للنصر في ظل الضغوطات الجماهيرية لدعم الفريق بصفقات قوية، ولكنه لم يكن يعلم أن "السحر سينقلب على الساحر" وستُصبح تلك التغريدة "دليل إدانة" في نظر البعض، ومنهم الهدلق، لتكذيب روايته حول التفاوض مع رونالدو، إذ كيف يُمكن للنصر أن يُفاوض أحد أفضل لاعبين في كرة القدم بوضعه المالي الصعب هذا!
آل معمر يستطيع بالطبع الرد على ذلك بأن عقود الرعاية والشركات هي من تولت تمويل الصفقة وليس النادي.
خطوة تصعيدية من مانشستر يونايتد
سعود السبيعي، عضو مجلس إدارة الهلال السابق، فجر مفاجأة مدوية بحديثه عبر منصة إكس عن خطوة تصعيدية خطيرة ومقلقة للنصراويين من جانب مانشستر يونايتد عقب تصريحات آل معمر وكشفه عن بدء المفاوضات مع رونالدو في صيف 2022، أي خلال ارتباطه بعقده مع النادي.
السبيعي أوضح أن حديثه بناءً على معلومات مؤكدة من مصادر إنجليزية، مشيرًا إلى أن مانشستر يونايتد يدرس حاليًا تقديم شكوى رسمية ضد النصر بتهمة تحريض رونالدو على فسخ عقده في نوفمبر 2022، بجانب المطالبة بتعويض مالي كبير وعقوبات مشددة ضد النادي السعودي.
ولخص السبيعي النقاط الخاصة بالاستناد القانوني لعملاق أولد ترافورد بالنقاط التالية:
1- دخول رونالدو الفترة الحرة في 6 يناير 2023.-
2- اعتراف رئيس نادي النصر في مقابلة مع قناة العربية ضمن برنامج في المرمى، حيث ذكر تواريخ يوليو وأغسطس وأماكن مانشستر ولشبونة وقطر.
3- عدم انطباق التقادم على القضية بعد ظهور الاعتراف العلني (تصريح الأستاذ مسلي ال معمر جاء بعد مرور 3 سنوات على فسخ العقد).
4- إقراره في المقابلة على وجود اتفاق بين اللاعب ونادي النصر على الانتقال في الفترة الشتوية قبل الخلاف مع المدرب والنادي وفسخ العقد.
5- تحريض اللاعب على إجراء المقابلة التلفزيونية مع بيرس مورجان في 16 نوفمبر، ما دفع نادي مانشستر يونايتد لفسخ العقد في 22 نوفمبر 2022.
6- ضخامة عقد رونالدو مع النصر (يفوق 7 أضعاف عقده السابق مع مانشستر يونايتد).
7- وجود جهة استثمارية سعودية كبرى أوقفت مفاوضاتها مع مانشستر يونايتد للتوقيع على عقد ضخم في سبتمبر 2022، وتبين من المقابلة أنها جاءت بعد بدء مفاوضات إدارة النصر مع رونالدو وقبل فسخ العقد، وقد وصف تلك بالنقطة الأهم.
8- الفرق بين تصريحات سمو وزير الرياضة والأستاذ عبدالله حماد والأستاذ سعد اللذيذ وبين تصريح الأستاذ مسلي ال معمر: كل تصريحاتهم كانت عن أحداث بعد 22 نوفمبر، أي بعد إنهاء العلاقة التعاقدية بين رونالدو ومانشستر يونايتد بالتراضي، بعكس تصريح الأستاذ مسلي ال معمر الذي اعترف بالتفاوض قبل إنهاء العقد.
أرقام كريستيانو رونالدو مع نادي النصر
يملك الأسطورة كريستيانو رونالدو البالغ من العمر 40 سنة، أرقامًا رائعة مع نادي النصر؛ على الرغم من عدم تتويجه بأي لقب كبير - حتى الآن -.
كريستيانو سجل 104 أهداف وصنع 21 آخرين، خلال 117 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في مختلف المسابقات.
كما سجل رونالدو 6 أهداف بمسابقة كأس الملك سلمان للأندية العربية؛ ما يرفع رصيده من الأهداف مع الفريق النصراوي بشكلٍ إجمالي، إلى 109 أهداف.
وحصل الأسطورة البرتغالية على جائزة "هداف" دوري روشن السعودي للمحترفين، موسم 2023-2024، برصيد 35 هدفًا - وهو رقم قياسي في نسخة واحدة -؛ قبل أن يحصد جائزة العام الرياضي الماضي أيضًا، ولكن بـ25 هدفًا فقط.
جدير بالذكر أن رونالدو توّج مع النصر، ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية مطلع موسم 2023-2024، والتي اعتبرها البعض ودية؛ قبل أن يؤكد مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية، أنها "رسمية".