خطوة تصعيدية خطيرة من مانشستر يونايتد .. تصريحات مسلي آل معمر عن صفقة رونالدو تفتح النار على النصر!

خرج مسلي آل معمر، رئيس النصر السابق، بتصريحات أخيرة كشف خلالها كواليس التعاقد مع رونالدو في يناير 2023، موضحًا أن المفاوضات الأولية كانت في صيف 2022، بعد اقتراح بالتحرك في هذا الملف من عضو الشرف الذهبي الأمير خالد بن فهد.

وأوضح رئيس النصر الأسبق أن ابن فهد اقترح هذا الأمر؛ بعد غياب رونالدو عن معسكر فريقه الإنجليزي وقتها مانشستر يونايتد، صيف 2022.

وأضاف: "استفسرت وقتها وقيل لي إن رونالدو سبق أن رفض عرضًا من النادي؛ لكن رجل الأعمال النصراوي محمد الخريجي، أبلغني أنه سيحاول فتح خط تواصل مع وكيله السابق جورج مينديش".

وكشف آل معمر عن أنه سافر رفقة الخريجي إلى مدينة مانشستر، على أمل لقاء رونالدو، إلا أن ذلك لم يتم؛ ومع تزايد التوتر بين اللاعب ومانشستر يونايتد، تحوّلت البوصلة نحو العاصمة البرتغالية لشبونة.

وتابع مسلي آل معمر: "نجحت في الوصول إلى الأسطورة البرتغالية عبر أحد أفراد عائلته؛ وذلك بدعم مُباشر ومتابعة مستمرة من وزير الرياضة".

واختتم آل معمر تصريحاته؛ بالقول: "التقينا رونالدو في منزله بالبرتغال، ثم اجتمعنا به مجددًا في قطر، وخلال تلك اللقاءات تحدث مباشرةً مع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وتأكد من حجم المشروع الرياضي والتنموّي في السعودية؛ وهو ما جعله يقتنع تمامًا بالخطوة".