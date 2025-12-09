تطور ملفت في صفقة 2026: لم يصل لمطالب الخليج .. عرض جديد من الهلال يضعه أمام الاتحاد في "سباق" مراد هوساوي

كانت تقارير إعلامية قد أكدت، في وقت سابق، أن إدارة نادي الخليج، وضعت شرطًا ماليًا ضخمًا، من أجل الموافقة على رحيل مراد هوساوي، بقيمة 100 مليون ريال سعودي، كحد أدنى لأي عرض رسمي يقدم للاعب الذي يرتبط مع "الدانة" بعقد حتى عام 2029.

في المقابل، أكد حسين الدبيس، مدير الكرة بنادي الخليج، في تصريحات عبر برنامج "في 90"، على فضائية الرياضية السعودية، أن ما تردد بشأن الـ100 مليون، مجرد اجتهادات صحفية، مضيفًا "لم تخرج أرقام من النادي بهذا الشكل".

وأقرّ الدبيس بدخول أكثر من نادٍ في مفاوضات مع الخليج، من أجل هوساوي، وخاصة الهلال الذي دخل في مفاوضات رسمية.

وتلقى مسؤول الخليج سؤالًا بشأن السعر المناسب لصفقة مراد هوساوي، ليجيب بقوله "بحسب سعر السوق، أن تتعاقد مع لاعب سعودي يشارك مع المنتخب حاليًا، تصل قيمته لما بين 50 و70 مليون ريال، فما بالك أيضًا، بأن اللاعب في الـ23 من عمره، ويلعب أساسيًا مع فريقه".

ورغم ذلك النفي الرسمي لطلب 100 مليون ريال سعودي، إلا أن المصادر الصحفية ظلت تتعامل مع هذا الرقم بصفته المطلوب من الخليج لإتمام الصفقة خلال يناير 2026، خاصة بعد تألق اللاعب الملفت مع المنتخب السعودي.