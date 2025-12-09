شهد سباق التعاقد مع نجم وسط الخليج، مراد هوساوي، تطورًا لافتًا بعد تقديم الهلال لعرض مالي جديد وضعه أمام الاتحاد في سباق الفريقين لضم اللاعب المتألق مع منتخب السعودية في كأس العرب فيفا 2025 المقامة حاليًا في قطر. فما الجديد؟
تطور ملفت في صفقة 2026: لم يصل لمطالب الخليج .. عرض جديد من الهلال يضعه أمام الاتحاد في "سباق" مراد هوساوي
هوساوي يُشعل صراعًا بين الكبار
برز اسم مراد هوساوي في الإعلام السعودي هذا الموسم بعد تألقه الملفت مع الخليج في دوري روشن، وقد سُلط عليه الضوء بعد خروج أخبار حول اهتمام الهلال بضمه ونيته تقديم عرض رسمي للتعاقد معه خلال سوق الانتقالات الشتوي القادم.
الهلال، وحسب المصادر الصحفية، أرسل خطابًا رسميًا للخليج بهدف التعاقد مع هوساوي، ومن ثم تدخل الاتحاد في الصفقة، قبل أن تُشير صحيفة الشرق الأوسط في وقت سابق إلى أن الأمر لم يقتصر على الناديين، موضحة أن عددًا من الأندية التي خضعت للخصخصة في السعودية بدأت تتحدث شفهيًا مع النادي السعودي.
وبدأت المصادر الصحفية تتحدث فعلًا عن مساعي النصر والأهلي لضم هوساوي، لكن مع منح الأفضلية في السباق للهلال والاتحاد الأكثر جدية في محاولاتهم.
مطالب الخليج المالية
كانت تقارير إعلامية قد أكدت، في وقت سابق، أن إدارة نادي الخليج، وضعت شرطًا ماليًا ضخمًا، من أجل الموافقة على رحيل مراد هوساوي، بقيمة 100 مليون ريال سعودي، كحد أدنى لأي عرض رسمي يقدم للاعب الذي يرتبط مع "الدانة" بعقد حتى عام 2029.
في المقابل، أكد حسين الدبيس، مدير الكرة بنادي الخليج، في تصريحات عبر برنامج "في 90"، على فضائية الرياضية السعودية، أن ما تردد بشأن الـ100 مليون، مجرد اجتهادات صحفية، مضيفًا "لم تخرج أرقام من النادي بهذا الشكل".
وأقرّ الدبيس بدخول أكثر من نادٍ في مفاوضات مع الخليج، من أجل هوساوي، وخاصة الهلال الذي دخل في مفاوضات رسمية.
وتلقى مسؤول الخليج سؤالًا بشأن السعر المناسب لصفقة مراد هوساوي، ليجيب بقوله "بحسب سعر السوق، أن تتعاقد مع لاعب سعودي يشارك مع المنتخب حاليًا، تصل قيمته لما بين 50 و70 مليون ريال، فما بالك أيضًا، بأن اللاعب في الـ23 من عمره، ويلعب أساسيًا مع فريقه".
ورغم ذلك النفي الرسمي لطلب 100 مليون ريال سعودي، إلا أن المصادر الصحفية ظلت تتعامل مع هذا الرقم بصفته المطلوب من الخليج لإتمام الصفقة خلال يناير 2026، خاصة بعد تألق اللاعب الملفت مع المنتخب السعودي.
عرض من الاتحاد وآخر من الهلال
صحيفة الوطن السعودية أشارت اليوم الثلاثاء إلى أن الاتحاد كان قد تقدم بعرض للتعاقد مع هوساوي مقابل 60 مليون ريال سعودي، مشيرة إلى أن العرض الاتحادي قُدم إلى وكيل اللاعب.
وأضافت الصحيفة أن الهلال تقدم بعرض جديد قيمته 80 مليون ريال لضم لاعب الوسط المتألق مما يضعه متقدمًا على العميد في سباق الفوز بصفقة 2026.
هوساوي يختار وجهته القادمة
صحيفة اليوم السعودية، وعبر القسم الرياضي "الميدان الرياضي"، كانت قد أشارت في وقت متأخر من يوم أمس إلى أن هوساوي اختار بالفعل وجهته الجديدة، بل وأبلغ ناديه الخليج بخياره حال الموافقة على رحيله خلال سوق الانتقالات الشتوي القادم.
وأفادت الصحيفة أن هوساوي أبلغ إدارة الخليج بأن رغبته الأولى هي الانتقال للهلال في يناير 2026، مشيرة إلى أن الصفقة لم تُحسم بعد ومازالت في مرحلة التفاوض.
هوساوي يخطف الأنظار في كأس العرب
رغم أنه غاب عن أول مباراتين للمنتخب السعودي في كأس العرب، إلا أن أداء هوساوي خلال المباراة الثالثة، التي أقيمت مساء أمس أمام المغرب، خطف الأنظار من جميع زملائه اللاعبين.
الأخضر سقط أمام أسود الأطلس بهدف نظيف مساء أمس في ختام دور المجموعات من كأس العرب، وقد دخل المدرب هيرفي رينارد المباراة بالعديد من التغييرات وإبعاد عدد من الأسماء المهمة عن التشكيل الأساسي، مما منح هوساوي فرصة اللعب.
لاعب الخليج قدم مباراة عظيمة أمام المنتخب المغربي، حيث شارك في الوسط بجانب مصعب الجوير، وبالحديث عن الأرقام فقد صنع فرصتين محققتين وحرمته العارضة من تمريرة حاسمة بعدما ردت رأسية صالح أبو الشامات من تمريرته البينية الممتازة، وقدم 3 تمريرات مفتاحية.
هوساوي فاز بـ5 مواجهات فردية من أصل 8، وقد مرر 48 تمريرة صحيحة من إجمالي 54، ووصلت دقة تمريراته في نصف ملعب الخصم إلى 92%، ومرر 6 تمريرات طولية صحيحة من 7، وقد سدد مرة واحدة، ونال اللاعب التقييم الأعلى بين زملائه في الأخضر من موقع سوفا سكور، حيث حصل على 7.6 درجة.
هذا الأداء أشعل السوشيال ميديا، حيث بدأ جمهور كل فريق من كبار دوري روشن يُطالب إدارته بالعمل الجدي والسريع لحسم الصفقة، وقد بدأ اللاعب يُشبه بنجم الاتحاد المعتزل محمد نور ونجم الهلال السابق، نيوم حاليًا، سلمان الفرج.