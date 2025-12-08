Ronaldo Salah Neymar GFX GOAL ONLYGOAL AR
أحمد فرهود

"الفرعون المصري ليس مثل نيمار وحتى كريستيانو رونالدو لم يجد فريقًا يضمه"! .. حقائق تحبط الأصوات السعودية الرافضة لصفقة محمد صلاح

كل ساعة تمرُ علينا؛ سنكون فيها أمام حلقة جديدة من مسلسل النجم المصري محمد صلاح، مع العملاق الإنجليزي ليفربول.

علاقة صلاح مع ليفربول، توترت للغاية في الأيام القليلة الماضية؛ وذلك في أعقاب قرار المدير الفني الهولندي أرني سلوت، بإجلاس نجمه المصري على "دكة البدلاء" في 3 مباريات متتالية.

هذا القرار لم يعجب الفرعون المصري أبدًا؛ ليفتح النار على سلوت وإدارة ليفربول، بعد التعادل (3-3) مع ليدز يونايتد في الجولة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-2026.

هُنا.. يبدو أن اسم السعودية سيظهر كأحد أبطال مسلسل صلاح وليفربول؛ حيث زاد الحديث عن انتقال اللاعب إلى دوري روشن للمحترفين، في الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2026".

وأساسًا.. اسم محمد صلاح يرتبط بالانتقال إلى الملاعب السعودية، منذ صيف عام 2023؛ إلا أن اللاعب كان يفضل في كل مرة، الاستمرار مع ليفربول.

تفضيل صلاح لليفربول، عن الانتقال إلى دوري روشن للمحترفين - أكثر من مرة -؛ أمر لم ينساه الإعلامي الرياضي السعودي فيصل الجفن، حتى الآن.

الجفن أعلن صراحة عبر برنامجه "ملاعب"، مساء اليوم الإثنين، رفضه تعاقد السعودية مع صلاح الآن؛ وذلك بعد أزمته ليفربول.

وقال الإعلامي الرياضي: "صلاح رفضنا أكثر من مرة؛ ولكنه يُريدنا الآن، بعد أن أصبح لا يجد لنفسه ناديًا".

وشبه فيصل الجفن صفقة صلاح المحتملة، بما حدث عام 2023؛ عندما تم التعاقد مع الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، للعب في صفوف عملاق الرياض الهلال.

وأضاف الجفن: "صلاح إذا جاء إلى السعودية لن يكون لديه أي شغف، مثلما حدث مع نيمار.. هذا الثنائي نجمين كبيرين؛ لكن دورينا أيضًا لديه اسمًا قويًا في العالم".

ونحن من ناحيتنا سنضع هذا الحديث في "الميزان"؛ من أجل الحكم على محمد صلاح، وهل يستحق محاولة سعودية جديدة من أجله أم لا.. 

  • Liverpool v Sunderland - Premier LeagueGetty Images Sport

    من قال إن محمد صلاح لن يجد ناديًا يتعاقد معه؟

    في البداية.. يجب أن نتذكر أن فرضية رحيل النجم المصري محمد صلاح، عن فريق ليفربول الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2026"؛ لم يمر عليها سوى يومين أو ثلاثة، فقط.

    بمعنى.. نحن لا نستطيع أن نجزم الآن بشكلٍ قطعي؛ بخصوص وجود أو عدم رغبة أي نادٍ في التعاقد مع صلاح، خلال الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2026".

    وحتى وقتٍ قريب.. ذكرت صحيفة "فوتوماك" التركية، عن أن العملاق المحلي جلطة سراي، يُريد التعاقد مع صلاح؛ بأي شكل.

    ولا ننسى أيضًا أن اسم الفرعون المصري، لا يزال يرتبط بالانتقال إلى فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان؛ بالإضافة إلى رغبة العديد من الأندية الأمريكية، في ضمه.

    كذلك.. لن نغفل فكرة أن اسم محمد صلاح الأسطوري، في الملاعب الإنجليزية؛ والذي قد يجعله مطمعًا لعديد الأندية المحلية هُناك، إذا قرر البقاء في البلاد.

    • إعلان
  • Al Nassr v Al Khaleej: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    لا تنسوا سيناريو صفقة الأسطورة كريستيانو رونالدو!

    نعم.. هُناك اختلاف بين الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم حاليًا، والنجم المصري محمد صلاح، جناح العملاق الإنجليزي ليفربول.

    رونالدو لم يرفض دوري روشن السعودي كثيرًا، مثلما فعل صلاح؛ لأن التفاوض معه بدأ أصلًا صيف 2022 - مثلما صرح الكثيرون -، قبل أن يأخُذ صفة الرسمية عقب فسخ عقده مع ناديه السابق مانشستر يونايتد.

    لكن.. لا يُمكن إغفال فكرة أن انتقال رونالدو إلى السعودية؛ جاء بعد أن فشلت محاولات انضمامه إلى أكثر من فريق أوروبي كبير، على النحو التالي..

    * سبورتنج لشبونة البرتغالي:

    أعلن روبن أموريم، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم وقتها، أن ناديه لا يملك المال للتعاقد مع رونالدو؛ رغم أن الأمر قد يكون عاطفيًا، بالنسبة للاعب والجماهير.

    كما ذهبت صحيفة "ريكورد" البرتغالية إلى أبعد من ذلك؛ عندما كشفت وقتها أن أموريم هدد بـ"الاستقالة" إذا تم التعاقد مع رونالدو، لأنه سيخل بتوازن الفريق.

    * بايرن ميونخ الألماني:

    الرفض الأكثر وضوحًا لصفقة رونالدو، كان من مسؤولي نادي بايرن ميونخ؛ حيث صرح الرئيس التنفيذي آنذاك أوليفر كان لمجلة "كيكر"، أن الأسطورة البرتغالية لا يتناسب مع فلسفة البافاري.

    * تشيلسي الإنجليزي:

    كشف الصحفي الرياضي فابريتسيو رومانو في وقتٍ سابق، أن الألماني توماس توخيل، المدير الفني لنادي تشيلسي وقتها، رفض فكرة التعاقد مع رونالدو؛ معتبرًا أنه لا يناسب أسلوب الضغط العالي، بالإضافة إلى أنه سيدمر روح غرفة الملابس.

    * أتلتيكو مدريد الإسباني:

    نفى الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، في تصريحات مع صحيفة "ماركا"، وجود أي نية للتعاقد مع رونالدو وقتها؛ مؤكدًا أن فكرة ارتداء هذا اللاعب قميص أتلتيكو مدريد أمر مستبعد تمامًا، باعتباره أحد أساطير الغريم التاريخي ريال مدريد.

    * بوروسيا دورتموند الألماني:

    أكد الرئيس التنفيذي للنادي هانز يواكيم فاتسكه، خلال مؤتمر صحفي وقتها، أنه يحب رونالدو كثيرًا؛ لكن فكرة التعاقد معه غير مطروحة، ولا يوجد أي مفاوضات لضمه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

  • Al-Hilal v Esteghlal - AFC Champions League Elite West RegionGetty Images Sport

    لا للخوف الزائد.. محمد صلاح ليس مثل نيمار أبدًا!

    وسننتقل بحديثنا عن الحديث بخصوص خسارة الفرعون المصري محمد صلاح، لشغفه في عالم الساحرة المستديرة؛ مثلما كان الحال مع الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، الذي انضم إلى عملاق الرياض الهلال، صيف 2023.

    وإذا توقفنا عند هذه النقطة، سنجد أن هُناك فوارق كبيرة جدًا ما بين صلاح ونيمار؛ تجعل الخوف من مسألة فقدان الشغف، أمر غير واقعي.

    نيمار على سبيل المثال عندما انتقل إلى الملاعب السعودية، كان هُناك نقطتين واضحتين في مسيرته الكروية؛ على النحو التالي:

    * أولًا: إصاباته العديدة والمتكررة؛ والتي جعلته يغيب عن المباريات، أكثر من تواجده فيها.

    * ثانيًا: انخفاض تأثيره داخل أرضية الملعب؛ ولعديد المواسم المتتالية، رغم احتفاظه بموهبته الكبيرة.

    أما مع محمد صلاح؛ فهو حتى نهاية موسم 2024-2025، كان يقدّم مستويات فنية خرافية فوق أرضية الملعب.

    وسجل صلاح 34 هدفًا وصنع 23 آخرين، خلال 52 مباراة رسمية في مختلف المسابقات، بالموسم الرياضي الماضي.

    وقاد الفرعون المصري فريقه الإنجليزي العملاق، للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي 2024-2025؛ وذلك بأداء فردي تاريخي.

    كل ذلك يؤكد أن صلاح لا يزال لديه شغفًا كبير في كرة القدم؛ لكن تراجع مستواه في الموسم الحالي، قد يكون عائدًا لأكثر من سبب – سواء فنيًا أو نفسيًا -.

  • Kylian Mbappe Real Madrid 2025-26 ClasicoGetty

    لكم في مبابي مثال.. لا مانع للالتقاء بعد سنواتٍ من الرفض

    أخيرًا وبخصوص رفض الفرعون المصري محمد صلاح، الانتقال إلى الملاعب السعودية أكثر من مرة؛ فهذا قد لا يكون مبررً كافيًا للأندية المحلية، من أجل عدم المحاولة معه مجددًا.

    على سبيل المثال.. المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين ومتوسط الميدان البرتغالي برونو فيرنانديش، رفضا الانتقال إلى الملاعب السعودية كثيرًا؛ ولكن على الرغم من ذلك، تم المحاولة معهم أكثر من مرة.

    وفي كرة القدم الأمور تتغيّر باستمرار؛ فاللاعب من الممكن أن يكون لديه أهداف ما يريد أن يحققها في مكانٍ معين، قبل اتخاذ خطوة جديدة في مسيرته.

    هذا ما حدث مع النجم الفرنسي كيليان مبابي، الذي لطالما حلم بارتداء قميص ريال مدريد؛ وبالرغم من ذلك رفض الميرينجي أكثر من مرة، لأنه كان يريد أن يحقق هدفًا ما مع فريقه السابق باريس سان جيرمان.

    لكن في صيف 2024.. وجد مبابي أن الفرصة مناسبة وقتها للانضمام إلى ريال مدريد؛ ليحقق الطرفين هدفهما بـ"الاجتماع" في النهاية.

    وبما أن صلاح سيخدم الكرة السعودية "فنيًا وترويجيًا"، وبما أن الكثير من الأندية المحلية تريده؛ فلما لا يتم التوصل إلى نقطة تلاقي أخيرًا، حتى ولو تأخر الأمر لبعض السنوات.

0