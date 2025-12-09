أصبح محمد صلاح مرشحًا فوق العادة للعب في دوري روشن السعودي خلال عام 2026 القادم، حيث بات رحيله عن ليفربول خلال سوق الانتقالات الشتوي هو الأقرب من استمراره مع الفريق حتى نهاية عقده في 2027 أو حتى نهاية الموسم. الهلال أحد الأندية المرشحة بقوة لضم اللاعب، وقد علق مصدر من النادي حول ذلك، فما الذي قاله؟
الهلال يُوضح جديد موقف روبن نيفيش ويُعلق على "إشاعات" محمد صلاح
انفجار صلاح ورد ليفربول
جلس محمد صلاح على مقاعد البدلاء للمرة الثالثة تواليًا خلال مباراة ليفربول أمام ليدز يونايتد في الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي، في سابقة لم تحدث منذ انضمامه للنادي عام 2017.
وعقب التعادل 3-3، فجّر النجم المصري غضبه بتصريحات حادة، مهاجمًا المدرب آرني سلوت ومؤكدًا أن العلاقة بينهما "غير موجودة"، مضيفًا أن مواجهة برايتون المقبلة قد تكون الأخيرة له بقميص ليفربول، بعدما دعا والدته لحضور المباراة لتكون "وداعية".
وقال صلاح: "أنا محبط جدًا، قدمت الكثير لهذا النادي، لكن يبدو أن هناك من يريد التخلص مني. لا أفهم لماذا لم تعد هناك علاقة مع المدرب، ولماذا أشعر بأنني أُلقى تحت الحافلة". وأضاف: "لقد كسبت مكاني بجهدي، ولا ينبغي أن أقاتل كل يوم من أجله. تلقيت وعودًا الصيف الماضي ولم تُنفذ".
وفيما ألمح إلى إمكانية رحيله في يناير، رد المدرب سلوت بحزم، مؤكدًا أنه لن يتهاون مع تجاوز القواعد، وقرر استبعاد صلاح من قائمة الفريق لمباراة إنتر في دوري أبطال أوروبا.
وقال المدرب الهولندي في المؤتمر الصحفي: "أنا هادئ ومهذب، لكن هذا لا يعني أنني ضعيف. إذا خرج لاعب بتصريحات كهذه، علينا أن نرد، وردنا واضح: هو ليس معنا الليلة ولن يسافر".
وأكد سلوت أن القرار تأديبي بحت بعد خرق صلاح لقواعد التعامل الإعلامي، مشيرًا إلى أنه لم يشعر بوجود أي توتر قبل تلك التصريحات، وأن صلاح كان محترفًا في التدريبات حتى تلك الليلة.
وختم المدرب: "له الحق في شعوره، لكن ليس في مشاركة ذلك مع الإعلام. تحدثت معه اليوم وأبلغته بقراري فقط، لم يكن حوارًا طويلًا".
مستقبل صلاح بعد أزمته مع ليفربول
تصريحات صلاح ثم رد سلوت وقرار ليفربول استبعاد النجم المصري من مواجهة دوري الأبطال أمام إنتر في إيطاليا جعلت الأغلب يُرجح عدم ظهور النجم المصري بقميص الريدز مجددًا، وقد ذهب البعض لإمكانية منحه الفرصة لتوديع الجمهور في مواجهة برايتون قبل التوجه لكأس أمم إفريقيا مع منتخب مصر، حيث ستكون تلك مباراته الأخيرة مع الفريق.
صحيفة الرياضية السعودية كانت قد نقلت عن مصدر مقرب من صلاح قوله أن اجتماعًا حاسمًا سيجمع اللاعب مع مسؤولي ليفربول بعد فراغه من المشاركة مع منتخب بلاده مصر في كأس أمم إفريقيا التي ستنطلق في المغرب في الـ21 من ديسمبر الجاري، حيث سيتم كشف كل الأوراق وتحديد مصير النجم المصري مع ناديه.
وأوضح المصدر ذاته للصحيفة السعودية ذائعة الصيت أن دوري روشن السعودي سيكون الوجهة الأقرب لصلاح حال قرر الاكتفاء برحلته مع ليفربول وخلع القميص الأحمر العريق.
صاحب الـ33 عامًا ارتبط منذ صيف 2023 بالانتقال للدوري السعودي، حيث حاول الاتحاد جاهدًا ضمه ذلك الصيف تزامنًا مع انطلاق ثورة الانتقالات في المسابقة وانتقال 75% من ملكية الأندية الأربعة الكبرى، الهلال والنصر والأهلي والاتحاد، إلى صندوق الاستثمار السعودي، لكنه لم ينجح بسبب رفض ليفربول التخلي عنه.
الأندية السعودية عادت لمحاولة إقناع صلاح باللعب في السعودية عند انتهاء عقده مع ليفربول الصيف الماضي، لكن اللاعب اختار البقاء وتجديد عقده حتى صيف 2027.
الدوري السعودي هو الوجهة الأقرب لكن ليست الوحيدة المتاحة، بل هناك وجهات أخرى منها الدوري الأمريكي والبقاء في إنجلترا أو الرحيل لدوري أوروبي جديد، حيث سبق أن ارتبط بعدد من الأندية أبرزها باريس سان جيرمان وجلطة سراي وبايرن ميونخ.
الهلال يُعلق على إشاعات صلاح
في نظر الجميع، يقف الهلال على رأس قائمة المرشحين للتعاقد مع صلاح حال اختار اللاعب اللعب في دوري روشن السعودي بعد رحيله عن ليفربول، سواء في سوق الانتقالات الشتوي القادم أو عقب نهاية الموسم.
النادي السعودي يمتلك القوة المالية الأكبر في السعودية، ولا يمتلك أي نجم من الصف الأول بعكس النصر والاتحاد والأهلي، حيث يلعب لهم كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما ورياض محرز على الترتيب، وذلك بعد فسخ عقده مع نيمار لتعدد إصاباته وتراجع مستواه.
رغم ذلك، ورغم الحديث من بعض المصادر الصحفية عن بدء الهلال التخطيط لضم صلاح في يناير المقبل، إلا أن صحيفة الشرق الأوسط السعودية نفت وجود أي تحرك فعلي من جانب الزعيم لضم صاحب الـ33 عامًا في الفترة الحالية.
وقد وصفت مصادر الصحيفة الحديث عن انتقال صلاح للهلال في هذا التوقيت بـ "المضيعة للوقت"، واصفة إياه بمجرد إشاعات بعيدة كل البُعد عن الواقع.
جديد ملف روبن نيفيش
نجح الهلال مؤخرًا في تجديد عقد سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، ويُكثف جهوده حاليًا لإقناع نجم الوسط روبن نيفيش في تجديد عقده الذي سينتهي بنهاية الموسم الجاري.
النادي السعودي قدّم عرضه بالفعل للنجم البرتغالي ومازال ينتظر رده، وقد أكدت مصادر الشرق الأوسط أن الوضع لم يتغير أبدًا.
الصحيفة أفادت أن إدارة الهلال مازالت في انتظار رد صاحب الـ28 عامًا على عرض تجديد العقد.
محمد صلاح في 2025-2026
لعب صاحب الـ33 عامًا هذا الموسم 19 مباراة مع ليفربول في جميع بطولات الموسم، وقد سجل خلالها 5 أهداف وصنع 3.
صلاح جلس بديلًا أمام وست هام ثم سندرلاند وأخيرًا ليدز يونايتد، وقد انتهت المباراة الأولى بفوز الريدز بهدفين نظيفين، فيما سيطر التعادل على المواجهتين الأخيرتين، 1-1 و3-3 على الترتيب.