Nashat Akram Yasser Al QahtaniGetty
محمود خالد

"طرح مضلل وبيتكم من زجاج" .. رد سعودي عنيف على تشكيك نشأت أكرم في جائزة الأفضل آسيويًا، وتلميح هجومي ضد الهلال!

تصريح أسطورة العراق لم يمر مرور الكرام..

أثار نشأت أكرم، أسطورة الكرة العراقية، حالة واسعة من الجدل، بعدما قرر أن يقتحم الصراع الذي ظل مستمرًا لسنوات، بين مواطنه يونس محمود، والنجم السعودي ياسر القحطاني، حول "أحقية" جائزة أفضل لاعب في آسيا 2007.

نجم المنتخب السعودي السابق، ياسر القحطاني، توج بجائزة أفضل لاعب آسيوي، وهو الأمر أثار جدلًا حينها، في العراق، خاصة بعد تتويج أسود الرافدين بلقب كأس آسيا، في عام 2007، على حساب منافسه الأخضر في النهائي (1-0).

وظلت المناكفات حاضرة بين يونس محمود، قائد المنتخب العراقي السابق، وياسر القحطاني، بشأن أحقية الجائزة الفردية الكبرى في القارة، حيث صرح "السفاح" الذي قاد الأسود لكأس آسيا 2007، أكثر من مرة، بأن الجائزة "سُلبت منه" لصالح القحطاني.

  • Iraq's midfielder Nashat Akram gesturesAFP

    على غرار السفاح .. نشأت أكرم يعلن "سلب" الجائزة منه

    وأثناء حلوله في برنامج "المجلس" بقناة الكأس القطرية، أعاد نشأت أكرم، فتح ملف جائزة الأفضل في آسيا لعام 2007، بتصريح أحدث جلبة في السعودية.

    وقال أكرم "جائزة أفضل لاعب في آسيا سُلبت مني، بالأرقام كنت أنا الأفضل عام 2007، كنت بطل آسيا وأفضل لاعب في مباراتين منهما النهائي، كما كنت أفضل لاعب في أربع مباريات بدوري أبطال آسيا، فبالأرقام كنت أنا الأفضل، ولكني لا أملك نفوذًا في الاتحاد الآسيوي".

    ورغم اعترافه بأن ياسر القحطاني كان يستحق جائزة الأفضل أيضًا، وأنها ذهبت لشخص يستحقها، إلا أنه أرجح ذهاب الجائزة وفق النفوذ، قائلًا "إذا لم يكن لديك نفوذ وسند، لو قام العراق بتجنيس ليونيل ميسي، لن يحصل على جائزة الأفضل في آسيا".

    وتابع "أنا لا أشكك في الجائزة، هذه كواليس ونفوذ ومصالح. والدليل هناك لاعبون آسيويون يلعبون في دوري أبطال آسيا. لماذا لا يحصلون على الجائزة؟".

  • طرح مضلل أو عن جهل!

    من جانبه، وجه الإعلامي بدر بالعبيد، رسالة شديدة اللهجة، كردٍ على ما ذكره أسطورة الكرة العراقية، قائلًا عبر منصة (إكس): "التشكيك في جائزة أفضل لاعب آسيوي أمر غير مقبول، فهي قائمة على معايير معلنة لا تقبل التأويل، وأفضل لاعب خارج القارة له جائزة منفصلة؛ كما أن الخلط من الكابتن نشأت أكرم، بين منجزات الفرق والمنجزات الفردية، طرح مضلل أو عن جهل! أما الادعاء بارتباط استضافة الملحق الآسيوي المؤهل للمونديال بعدد النقاط فغير صحيح، إذا اعتمد تصنيف فيفا واعتمد ترتيبه مسبقًا".

    جاء ذلك بعد رسالة أكرم التي حملت أيضًا طابع التشكيك، فيما يتعلق بإقامة ملحق تصفيات كأس العالم 2026 في السعودية، حيث قال "كلها مصالح، والدليل أنه في مباراة الملحق الآسيوي، من المفترض أن الأكثر نقاطًا يلعب على أرضه، ومع ذلك العراق لم يلعب على أرضه".

    وكانت المجموعة الثانية من ملحق التصفيات الآسيوية، التي أقيمت في مدينة جدة، قد جمعت بين السعودية والعراق وإندونيسيا، فيما تأهل الأخضر بعد تعادله مع العراق دون أهداف، ليستفيد من أفضليته في الأهداف المسجلة، ويتأهل مباشرة إلى كأس العالم 2026، فيما ذهب أسود الرافدين إلى بطولة الفيفا الفاصلة، التي تقام في مارس المُقبل.

  • Mohammad Al-Shalhoub HilalGetty

    بيتكم من زجاج!

    في المقابل، وجه الإعلامي تركي الحربي، ردًا على ما ذكره بالعبيد، حول طرح نشأت أكرم، تحت عنوان "وصيف العرب"، قائلًا "بالفعل أخي بدر، التشكيك في جائزة أفضل لاعب آسيوي أمر غير مقبول. السؤال: من شكك بجائزة خلفان وطعن فيها، ومن شكك بجائزة المنتشري، ومن شكك برئيس الاتحاد، ومن شكك بالحكام. بيتكم من (زجاج). للتذكير هذا قليل من كثير جدًا.

    واستعان الحربي بتقارير سعودية وصفت حرمان محمد الشلهوب، نجم الهلال السابق، من جائزة أفضل لاعب في آسيا 2006، بـ"الظلم"، وذلك بعدما توج النجم القطري خلفان إبراهيم خلفان، بالجائزة، على حساب الشلهوب ونجم الكويت، بدر المطوع.

  • Saudi Arabia's goal-machine Yasser Al QaAFP

    تلميع الكأس واعتراف باستفزاز القحطاني

    وكان ياسر القحطاني قد تحدث عبر برنامج "ثقة عمياء"، على وجود اتهامات بالمجاملة في فوزه بجائزة أفضل لاعب في آسيا، قائلًا إن الجائزة تمنح للأداء طوال الموسم، وليس مباراة أو اثنتين، كما أن يونس محمود كان أفضل لاعب في بطولة كأس آسيا، وهو (ياسر) كان هداف البطولة، ولكن بمجمل الموسم، كان نقاط الاتحاد الآسيوي له ليفوز بالجائزة.

    وأضاف القحطاني أن يونس محمود لم يكن ضمن المرشحين الثلاثة لجائزة الأفضل في آسيا، بل كان ياسر مع نشأت أكرم والياباني إندو، مضيفًأ أعرف أن يونس لاعب كبير ويستحق أن يكون من أفضل اللاعبين، ولكنّي سكتّ كثيرًا على هذه التصريحات، وفي النهاية، الكأس موجودة، ألمعها وأرسلها له، لأن آخر ما يهمني الإنجازات، وكرة القدم لعبة جماعية، وتهمني أكثر من الإنجاز الفردي".

     ورد يونس محمود على تصريحات ياسر القحطاني، بتلميع جائزة أفضل لاعب في آسيا، قائلًا إنه يشكر كرمه، ولكنه لن يستطيع "تلميع" كأس آسيا وإرسالها إليه، لأنه ملك الشعب العراقي، ولكن لديه ألقاب أخرى يمكنه إرسالها له لرد الهدية، كما أضاف أنه في ذلك العام، كان أول لاعب عربي يتواجد في المركز 29 من جائزة أفضل لاعب في العالم (يقصد البالون دور)، ولم يدخل القائمة لاعب غيره.

    أما عن نشأت أكرم، فقد تحدث قبل عامين أيضًا، عن كواليس نهائي كأس آسيا 2007، معترفًا بأنه لجأ مع لاعبي المنتخب العراقي، إلى استفزاز السعوديين، كونه جزء من اللعبة.

    وقال أكرم "فكرة الاستفزاز خرجت من عندي، بحكم قربي منه وأعرف أنه من الممكن أن يخرج من أجواء المباراة بهذه الاستفزازات، والدليل تصريح زميله مالك معاذ بأنه خرج من المباراة بالفعل، أعتذر له، لكن هذه مباراة نهائي وأول مرة نهائية لنا، والمنتخب العراقي كان يحتاجها والشعب العراقي كان يستحق الفرحة نظرًا للأوضاع السياسية وقتها".

    واختتم: "القحطاني حصل على جائزة أفضل لاعب في آسيا رغم أنها كانت من حقي، لكنني لم أغضب، بالعكس سعدت من أجله، وبكل قلب صادق قلت إنه استحقها، لأنه كان مميزًا مع ناديه والمنتخب".