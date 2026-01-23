أخبار النصر اليوم | كريستيانو رونالدو بين "الجوكر وباتمان".. وأزمة الـ200 مليون ريال الخطيرة

فجّر الإعلامي والقانوني الرياضي محمد الدويش، مفاجأة من العيار الثقيل عن نادي النصر؛ بالتزامن مع منافسة الفريق الأول لكرة القدم، على لقب دوري روشن السعودي للمحترفين.

الدويش أعلن عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الجمعة، مرور النصر بـ"أزمة مالية" قوية؛ وسط حاجته الماسة لتوفير مبلغ مالي عاجل، بقيمة 200 مليون ريال سعودي.

وأشار الدويش إلى أن مبلغ الـ200 مليون ريال؛ هي التزامات مترتبة على النصر، في شهر يناير الجاري فقط.

وشدد الإعلامي الرياضي على أن شركة نادي النصر، تحاول توفير هذا المبلغ؛ مع إبرام بعض الصفقات، قبل إغلاق الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2026".