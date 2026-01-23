Cristiano Ronaldo Batman (Goal Only)Goal AR
عذرًا نجم مانشستر السابق: "باتمان" يليق بكريستيانو رونالدو أكثر من الجوكر .. وأسطورة راحلة تنتظره عند الأوسكار!

هل يقتحم كريستيانو رونالدو عالم السينما؟

من العشب الأخضر إلى "الكروما".. مسيرة كفيلة أن تغلي شوق محبي الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، لفترة ما بعد تعليق حذائه.

من مشروعه لإنتاج استديو أفلام مشترك باسم UR-MARV، إلى تلميح النجم العالمي فين ديزل، بظهوره في الجزء الجديد من سلسلة أفلامه الشهيرة "Fast & Furious"، بات كريستيانو رونالدو محل ترقب لرؤيته وهو يغادر أرض الملعب، ليقتحم عالم السينما.

وها هو جوسيبي روسي، زميل رونالدو السابق في مانشستر يونايتد، يخرج بتصريح جديد يثير الجماهير، بقوله إنه يرشح كريستيانو لأداء شخصية "الجوكر" في سلسلة أفلام باتمان، بل وتطور الأمر للحديث عن حظوظ "الدون" للترشيح لجائزة الأوسكار.

ولكن، لننظر إلى الأمر من وجه آخر، ماذا لو وقع الاختيار على رونالدو بالفعل للظهور في سلسلة جديدة من أفلام "باتمان"؟ ما هو الدور الأمثل له؟ بطل السلسلة أم شخصية الجوكر؟

    كريستيانو رونالدو يليق كـ"باتمان"

    منذ عام 1943 حتى يومنا هذا، وتعاقب عدد كبير من نجوم هوليوود في أداء دور الشخصية الكارتونية الخالدة "باتمان"، بدءًا من لويس جي ويلسون الذي جسد الشخصية في سلسلة أفلام قصيرة، مرورًا بمايكل كيتون وجورج كلوني وكريستيان بيل وبن أفليك، ثم روبر باتينسون.

    شخصية باتمان يعرفها الجميع، من الصغير إلى الكبير، ذلك الرجل الوطواط الذي ما أن تظهر إشارته في السماء، حتى تجده يفرد جناحيه كي يواصل رحلته في القضاء على الشر بمدينة جوثام.

    ويمكن القول إن كريستيانو رونالدو إذا ما اقتحم ذلك العالم، فإنه قد يصير لائقًا لأداء دور "باتمان" أكثر من "الجوكر" لعدة أسباب..

  • رجل الأعمال

    من المتعارف عليه أن "بروس واين"، الذي يتخفى وراء قناع باتمان، هو ذلك الملياردير الأمريكي، وصاحب الشركات التجارية وفاعل الخير.

    بالمثل، نشاهد كريستيانو رونالدو، أول لاعب ملياردير في تاريخ كرة القدم، وعلى مدار "9" سنوات متتالية، حصل صاحب الكرات الخمس الذهبية، على ما لا يقل عن 100 مليون دولار كأجر سنوي، وللعام الثالث، يتربع في صدارة قائمة "سبورتيكو"، باعتباره الرياضي الأعلى الأجرًا في العالم، بما يتجاوز الـ200 مليون دولار.

    أيضًا، نرى رونالدو يملك استثمارات ضخمة في العديد من المؤسسات حول العالم، بجانب الشركات التي يملكها كريستيانو، داخل وخارج حدود الرياضة.

  • اليتيم

    رغم اختلاف السيناريو، حيث نجد بروس واين فقد والديه، بعدما قام أحد اللصوص بقتلهما في صغره، وهو الأمر الذي دفعه لمحاربة الشر.

    ولأن والدة رونالدو، ماريا دوس سانتوس أفيرو، لا تزال على قيد الحياة، فإن التشابه فقط بأن كريستيانو فقد والده صغيرًا، وإن جاز التعبير بأن اللص الذي قتل والد "الدون"، هو الكحول والتدخين، الذي أصابه بفشل كلوي، ليفارق الحياة في عام 2005، وكان رونالدو لاعبًا في مانشستر يونايتد.

    هذا الأمر جعل رونالدو يقسم أيضًا على محاربة الشر، الذي قتل والده، ما دفعه للاعتناء بصحته، وعدم التدخين أو إدمان الكحوليات، أو حتى رسم الوشوم على جسده.

  • البنية الجسدية الخارقة

    كي يصير باتمان، مقاتلًا للشر، كان عليه أن يتمتع بالقوة، ما جعله يتدرب على مختلف فنون القتال، والتي أكسبته بنية جسدية خارقة، جعلته لا يحتاج لأن يتمتع بقوة خرافية تتخطى حدود البشر، كي يكون قادرًا على محاربة أعدائه.

    هنا نجد رونالدو مماثلًا لباتمان، وهو الذي يستعرض دائمًا بنيته الجسدية المثالية، التي جعلته ليس مجرد رياضي أو لاعب كرة قدم، وإنما حوّلته إلى نجم "لايف ستايل"، تتخطى قصصه ملاعب كرة القدم.

    طبيعة الجوكر

    هذا السبب قد يبدو فنيًا إلى حد ما، قد تتفق معي أو تختلف فيه، ولكن طبيعة شخصية الجوكر، ليس سهلة على الإطلاق، إذا ما قورنت بـ"باتمان"، أو أي شخصية خيالية بشكل عام؛ نظرًا لما يحمله من تعقيدات كبيرة في شخصيته، ومرضه العقلي الذي جعله "منبوذًا" في المجتمع، ليتحول رويدًا رويدًا إلى الشر المطلق، الذي قد يضحكك ويبكيك، ويرهبك بأفعاله الفوضوية.

    تلك الشخصية المعقدة، تحتاج إلى فنان متمكن، قادر على أدائها بمختلف أبعادها، وهذا ما لا يستطيع رونالدو، الذي لم يعتد على عالم التمثيل، أداءه، ما يجعله أنسب لأداء شخصية البطل المتخفي في قناع الوطواط.

  • ماذا يختلف بين رونالدو وباتمان؟

    لعلّ أبرز وجوه الاختلاف بين حياة رونالدو وشخصية باتمان، هو طبيعة كريستيانو العاشق للترحال، والذي نجده يتنقل بين بلد وآخر، وهذا مكمن تاريخه الكروي، الذي جعله يكتب المجد مع مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس والنصر، ثم يعود ليمثل منتخب البرتغال، في حين نجد قصة البطل الخارق تتمحور حول مدينة واحدة، وهي جوثام، كما أن "باتمان" اعتاد أن يعيش وحيدًا مع خادمه ألفريد، في الوقت الذي نجد فيه رونالدو يعشق الحياة الأسرية، بجانب زوجته المستقبلية جورجينا رودريجيز وأبنائه.

    رونالدو وجائزة الأوسكار

    ماذا لو كان المستقبل يخبئ في دفاتره فوز كريستيانو رونالدو بجائزة الأوسكار؟ فإنه سينضم لقائمة "نادرة"، لرياضيين سبق وأن فازوا بأرفع جائزة عالمية في مجال التمثيل.

    ولم يسبق لأي لاعب كرة قدم، أن فاز بجائزة الأوسكار، إلا أننا نجد قائمة تضم أساطير في رياضات أخرى، مثل أسطورة الإن بي إيه الراحل كوبي براينت، الذي فاز بالجائزة عن فيلمه القصير للرسوم المتحركة "Dear Basketball"، وآخرين اتجهوا لمجال الإنتاج والإخراج، وتم اختيار أعمالهم على منصة الفوز بالأوسكار، مثل ماثيو أ. تشيري، نجم كرة القدم الأمريكية.

