أحمد فرهود

جورج جيسوس "النصر vs نسخة الهلال": عجوز يعشق الدراما الكروية.. وضغوط العالمي أخرجته عن السيطرة

البرتغالي "العجوز" أحد أكثر الشخصيات إثارة للجدل في عالم الساحرة المستديرة..

على مدار تاريخ كرة القدم السعودية، مر علينا الكثير من الشخصيات "المثيرة للجدل"؛ إلا أن المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس، سيظل علامة فارقة لا يُمكن أن تُمحى.

جيسوس أحد أكثر الشخصيات "المثيرة للجدل"، في تاريخ كرة القدم السعودية؛ منذ أن جاء إلى المملكة لأول مرة، صيف عام 2018.

وتولى المدير الفني البرتغالي المخضرم، القيادة الفنية لعملاق الرياض الهلال صيف 2018؛ قبل أن يرحل في يناير 2019، عقب خلافات عنيفة مع رئيس النادي آنذاك الأمير محمد بن فيصل.

وبعد 4 سنواتٍ ونصف - تحديدًا في صيف 2023 -، عاد جيسوس إلى الملاعب السعودية مجددًا؛ وذلك لتولي القيادة الفنية للزعيم الهلالي أيضًا، وهذه المرة في عهد الرئيس فهد بن نافل.

لكن.. رحلة جورج جيسوس مع الهلال لم تكتمل مرة أخرى؛ حيث تمت "إقالته" في مايو من عام 2025، لينتقل بعدها إلى الغريم التاريخي النصر.

وما بين هذه الرحلة؛ أثار جيسوس الكثير من "الجدل" في الشارع الرياضي السعودي، والذي وصل إلى أعلى درجاته داخل قلعة العالمي حاليًا.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا في السطور القادمة؛ مُقارنة سريعة بين شخصية جورج جيسوس داخل نادي الهلال، مع "نسخته الحالية" في صفوف نادي النصر..

    جورج جيسوس.. ولاية أولى "مثيرة للجدل" مع نادي الهلال

    كما ذكرنا.. المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس، تولى قيادة فريق الهلال الأول لكرة القدم في "ولايتين"؛ وذلك على النحو التالي:

    * الولاية الأولى: من يوليو 2018 إلى يناير 2019؛ وحقق فيها لقب كأس السوبر السعودي.

    * الولاية الثانية: من يوليو 2023 إلى مايو 2025؛ وحقق فيها 4 ألقاب "السوبر المحلي (مرتان)، دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين".

    المثير في الأمر أن جيسوس، كان دائمًا ما ينتقد الملاعب وجدولة المباريات، في "ولايته الأولى" مع الهلال؛ بدرجة أنه صرح في أحد المؤتمرات، أن الكرة السعودية لا يُمكن أن تتطور بهذا الشكل.

    ووسط هذه التصريحات؛ فوجئنا بأنباء قوية عن خلافات بين جيسوس ورئيس الهلال آنذاك الأمير محمد بن فيصل، انتهت بإقالة المدير الفني البرتغالي في يناير 2019.

    ليس هذا فقط.. ابن فيصل خرج في وسائل الإعلام، بعد "إقالة" جورج جيسوس بشكلٍ رسمي؛ ليفضح بعض تصرفات المدير الفني البرتغالي المخضرم، ومنها أنه كان يقوم بما اسماه "الشخبطة على الجدران".

    ومرت السنوات بعد ذلك؛ وعاد جيسوس إلى نادي الهلال مجددًا صيف عام 2023، مع مجلس إدارة فهد بن نافل آنذاك.

    هُنا.. تساءل الكثيرون؛ سواء كانوا عشاقًا للزعيم الهلالي أو الأندية المنافسة: "كيف ستكون شخصية جيسوس هذه المرة؟!".

    الولاية الثانية.. عودة جورج جيسوس للهلال بـ"شخصية أكثر اتزانًا"

    من حيث توقفنا في السطور الماضية سنتحدث الآن؛ بشأن السؤال الذي طرحناه عن شخصية المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس، بعد العودة إلى نادي الهلال في "الولاية الثانية" صيف 2023.

    ما لفت الانتباه حقًا، في بداية "الولاية الثانية" لجيسوس مع الهلال، أن شخصيته كانت "مُتزنة" بشكلٍ كبير للغاية؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: إشادة مستمرة بتطور الكرة السعودية؛ مع التركيز على العمل الكبير من المسؤولين في البلاد.

    * ثانيًا: الاهتمام بأحوال فريقه؛ أكثر من الحديث عن المنافسين أو الحكام وغيرها من الأمور.

    * ثالثًا: تجنُب الصدام مع نجوم فريقه؛ مثلما كان يفعل في كثير من الأندية التي عمل بها.

    وقد تكون النتائج التي حققها الهلال موسم 2023-2024، هي من ساعدت جيسوس على الظهور بهذه "الشخصية المُتزنة"؛ حيث حطم الفريق الأزرق العديد من الأرقام القياسية، ومنها عدم تلقي أي هزيمة في البطولات المحلية.

    وحقق الهلال الثلاثية المحلية "دوري روشن السعودي، كأس خادم الحرمين الشريفين والسوبر المحلي"، في موسم 2023-2024 - الأول لجيسوس في "الولاية الثانية" -؛ وذلك دون أن يتلقى أي هزيمة.

    وكانت الصدمة الوحيدة في ذلك الموسم؛ هي خسارة حلم التتويج بلقب دوري أبطال آسيا، بعد السقوط أمام نادي العين الإماراتي في نصف النهائي.

    التحوّل الكبير.. جورج جيسوس يستعيد "شخصيته الجدلية" من جديد

    حالة "الاتزان" التي كان عليها المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس، في بداية "ولايته الثانية" مع نادي الهلال، تلاشت بمرور الوقت.

    نعم.. جيسوس في النصف الثاني من موسم 2024-2025 تحديدًا؛ بدأ يثير الكثير من الجدل في الشارع الرياضي السعودي، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: الهجوم على جماهير نادي الهلال؛ بسبب بعض اللاعبين.

    * ثانيًا: انتقاد التحكيم بشكلٍ قوي؛ مع السخرية من المسؤولين في اتحاد الكرة.

    وإذا ركزنا على النقطة الأولى؛ سنجد أن جيسوس وصل به الأمر إلى مُطالبة جماهير الهلال بعدم الحضور للملعب، وذلك بعد هجومهم العنيف على مدافع الفريق المخضرم علي البليهي.

    البليهي كان يرتكب العديد من "الهفوات"، مع تراجع كبير في مستواه الفني موسم 2024-2025؛ ورغم ذلك كان جيسوس يعتمد عليه "أساسيًا"، على حساب لاعب مُتألق مثل المدافع الدولي الشاب حسان تمبكتي.

    هذا الأمر لم يعجب جمهور الزعيم الهلالي أبدًا؛ والذي أصبح يطلق "صافرات الاستهجان" ضد البليلهي، ما أثار غضب جيسوس.

    أما النقطة الثانية؛ فتمثّلت في سخرية جيسوس من إحضار اتحاد الكرة السعودي، حكامًا من دول "مغمورة" لإدارة المباريات المحلية.

    كذلك.. كان المدير الفني البرتغالي يخرج بتصريحات عن "مواعيد" بعض المباريات - مثل كأس الملك -، قبل أن يتم الإعلان عن "الجدولة" أساسًا؛ ما ورط الهلال أمام جماهير الفرق المُنافسة، بخصوص استشارة النادي من المسؤولين عن الكرة السعودية قبل اتخاذ القرارات.

    المُهم في هذا الأمر؛ عودة جورج جيسوس إلى شخصيته "المثيرة للجدل"، تزامنت مع تذبذب نتائج وأداء الفريق الهلالي موسم 2024-2025.

    وبالفعل.. الهلال لم يتوّج سوى بلقب السوبر السعودي 2024-2025؛ بينما خسر باقي الألقاب المحلية والقارية الممكنة، لتتم "إقالة" جيسوس في مايو من العام الماضي رسميًا.

    مرحلة النصر.. جورج جيسوس يصل إلى أعلى درجات "إثارة الجدل"

    بعد نهاية مرحلته مع عملاق الرياض الهلال؛ فتح المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس "صفحة جديدة" في مسيرته التدريبية، وذلك بقيادته الغريم التاريخي نادي النصر.

    وكان من المعروف أن فترة جيسوس مع النصر، ستكون "مثيرة للجدل" أساسًا؛ وذلك بسبب تاريخه السابق مع الغريم الهلالي، وكذلك حالة قلعة العالمي نفسها.

    لكن.. الغريب في الأمر أن جيسوس لم ينتظر كثيرًا؛ حيث وصل إلى أعلى درجات "إثارة الجدل" داخل قلعة العالمي، مع توريط نفسه في العديد من المشاكل.

    والحقيقة أن جيسوس خرج بتصريحات مثيرة للجدل، منذ بداياته الأولى مع الفريق النصراوي؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: التقليل من مسابقة دوري أبطال آسيا "2" التي يُشارك فيها النصر؛ مع تشبيهها بالبطولة العربية أو الودية.

    * ثانيًا: التركيز على غياب النصر عن البطولات الكبيرة؛ مع فشل الفريق في اعتلاء منصات التتويج قبله.

    * ثالثًا: فضح عجز النصر الاقتصادي أمام وسائل الإعلام؛ عندما صرح أنه لا يوجد مال للتعاقد حتى مع لاعب محلي مثل عبدالله الحمدان.

    * رابعًا: التأكيد على أن نادي النصر لا يمتلك نفس خبرة الهلال الكبيرة؛ وذلك عقب الخسارة في ديربي الرياض.

    * خامسًا: توجيه اتهامات خطيرة إلى الزعيم؛ عندما قال إن النصر لا يتمتع بنفس قوة الهلال السياسية في البلاد - أي الحصول على مساعدات من المسؤولين -.

    وتُعتبر هذه النسخة هي "الأكثر إثارة للجدل" من جيسوس؛ حيث أنه قلل من فريقه والمسابقات التي يُشارك فيها، بشكلٍ مبالغ فيه.

    أيضًا.. وجّه اتهامات خطيرة إلى نادٍ كان يعمل فيه سابقًا - وهو الهلال -؛ الأمر الذي جعل الزعيم يتخذ قرارًا بالتصعيد ضد المدير الفني البرتغالي المخضرم، أمام الجهات القضائية المختصة.

    وقد يرى البعض أن هذه هي شخصية جورج جيسوس، حيث أنه مدرب يعشق "الدراما الكروية"؛ ولكن الأمر كان مبالغ فيه حقًا مع الفريق النصراوي، حيث أن كل ما ذكرناه حدث في 5 أو 6 أشهر فقط.

    ومن غير المعقول على مدرب خبير مثل جيسوس؛ أن يورط نفسه مع جماهيره فريقه والأندية المنافسة بهذا الشكل، بدلًا من التركيز على إعادة بناء النصر.

    كلمة أخيرة.. جورج جيسوس المدرب الذي "لا يحتمل الضغوط" في السعودية

    حسب كل ما استعرضناه في السطور الماضية؛ من الممكن القول إن البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، أثبت أنه مدير فني لا يستطيع تحمل الضغوط في الملاعب السعودية.

    بمعنى.. جيسوس كان "مُتزنًا"، عندما كان الهلال يُسيطر على كل شيء في السعودية موسم 2023-2024؛ ولكنه بدأ يخرج عن السيطرة، بمجرد تراجع النتائج في العام الرياضي التالي مُباشرة.

    أما في مرحلته مع فريق النصر الأول لكرة القدم؛ فيبدو أن جيسوس وقع في فخ خطير للغاية، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: أراد أن يصور نفسه كـ"منقذ للنصر" في بداية ولايته؛ فإنعكس ذلك على تصريحاته التي قلل فيها من النادي نفسه.

    * ثانيًا: التخبُط الشديد ما بين فضح عجز النصر الاقتصادي والهجوم على المُنافسين؛ وذلك بعد الفشل في تلبية طلباته بالميركاتو وتراجع النتائج.

    أي أن جورج جيسوس ظهر بـ"النسخة الأكثر إثارة للجدل" مع النصر؛ بسبب حب الذات في البداية، ثم عدم تحمل الضغوط فيما بعد.

    وبالطبع.. هذا الحديث لا يُقلل من قيمة جيسوس، الذي حقق النجاحات في كل تجاربه تقريبًا، وكأحد أفضل المديرين الفنيين الذين مروا على الملاعب السعودية؛ ولكن هو قراءة للمشهد الحالي، المُتعلق بشخصية هذا "العجوز" البرتغالي.

