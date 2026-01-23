"نسب الفضل إلى نواف العقيدي كذبة كبيرة" .. وليد الفراج يستفز حارس النصر بشكر ثلاثي منتخب السعودية المونديالي!

أوضح وليد الفراج: "بعد فوز المنتخب السعودي على إندونيسيا 3-2، كان فارق الأهداف مرجحًا للأخضر، والثلاثي الذي سجل الأهداف هو صالح أبو الشامات، محمد كنو وفراس البريكان، هؤلاء هم من أهلونا وليس حارس المرمى الذي تصدى لخطأ في نهاية المباراة".

وختم: "التعصب يجب أن تقل حدته عندما نتحدث عن المنتخب، جميع لاعبي الأخضر ساهموا في الصعود للمونديال، لكن الثلاثي الذي سجل أهدافنا هو من كان له السبب الرئيسي في التأهل إلى كأس العالم".

وكان المنتخب السعودي قد تأهل إلى كأس العالم 2026 للمرة السابعة في تاريخه بعد تصدره مجموعته في الملحق الآسيوي، عقب تعادله السلبي (0-0) مع العراق في الجولة الأخيرة يوم 14 أكتوبر 2025 بجدة.

وحسم الأخضر التأهل بفضل فارق الأهداف، مستفيدًا من فوزه السابق على إندونيسيا 3-2، ليعزز حضوره كأحد أبرز المنتخبات العربية والآسيوية.