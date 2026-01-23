"شخصية الجوكر تناسبه" .. زميل رونالدو السابق يُرشحه للظهور بسلسلة باتمان في "دور شرير"

قال إيمانويل بيتي، لاعب وسط آرسنال وبرشلونة وتشيلسي السابق والفائز بكأس العالم، لموقع Hochgepokert: "هل يمكن أن يصبح كريستيانو رونالدو نجمًا سينمائيًا كبيرًا؟ بالتأكيد. المفاجأة هي لماذا لا نرى المزيد من الرياضيين في الأفلام. نرى مغنيي الراب، ونرى المؤثرين، والكثير من المشاهير يدخلون عالم السينما، ولكن ليس الرياضيين. لماذا؟

نحن نسلي الناس أيضًا. في الرياضة، لدينا الشخصية المناسبة لذلك. أعلم أن إريك كانتونا فعل ذلك، وفيني جونز، وديفيد جينولا، وكذلك فرانك ليبوف، فعلوا ذلك. لماذا لا يستطيع المزيد منهم تكرار الأمر؟"

"أنا سعيد من أجل رونالدو. أعتقد أنه يتمتع بالكاريزما والجاذبية. كريستيانو هو الشخص الأكثر شهرة على شبكات التواصل الاجتماعي. هل يمكنك أن تتخيل لو كان وسط نجوم هوليوود الكبار؟

"لن يكون عليه أن يثبت شيئًا لهؤلاء الأشخاص. يمكنه أن يقول: "أعلم أنكم نجوم كبار، لكنني كريستيانو رونالدو. أنا ربما أحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم. ملياردير. فزت بكل ما يمكن االحصول عليه في كرة القدم. فمن أنتم؟"

"جوائز الأوسكار؟ يوماً ما. بصراحة، يمكنك صنع فيلم عن حياته. لم أرَ أبداً شخصاً أقوى منه عقلياً. هذا الرجل هو أقوى إنسان رأيته من الناحية الذهنية على الإطلاق".