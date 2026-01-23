Getty
مرحلة ما بعد رونالدو؟ الدوري السعودي يضع قائمة من 50 نجمًا عالميًا لتعزيز صفوف أنديته
خطط طموحة للدوري السعودي للمحترفين
وفقًا لـ talkSPORT،"يستهدف المسؤولون عن الصفقات 50 لاعبًا أجنبيًا في ذروة عطائهم هذا الصيف". ومن المتوقع أن تتكثف الجهود لإتمام سلسلة من الصفقات البارزة بمجرد انتهاء كأس العالم 2026.
بينما ينصب التركيز على التعاقد مع لاعبين يمكنهم قضاء عدة سنوات في الدوري السعودي للمحترفين، "هناك أيضًا عدد قليل من النجوم الأكبر سنًا على قائمة المرشحين". ويستهدف النادي نجم ليفربول صلاح، وقائد مانشستر يونايتد فرنانديش، وجناح ريال مدريد فينيسيوس جونيور، ومهاجم برشلونة روبرت ليفاندوفسكي.
أهم الأهداف: صلاح وفرنانديش على قائمة السعودية
يُزعم أن المسؤولين السعوديين قد أجروا بالفعل "استفسارًا استكشافيًا عن صلاح" بعد انفجار غضبه ضد ليفربول في ديسمبر. مايكل إيمينالو، الذي يشغل حاليًا منصب المدير الرياضي للدوري السعودي الممتاز، يفتخر بـ"علاقته الطويلة الأمد مع صلاح، وسيكون أحد القوى الدافعة وراء توقيت أي خطوة رسمية". رفض الاتحاد عرضًا بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني (202 مليون دولار) لصلاح في عام 2023، لكن وضعه تغير الآن وقد يكون بطل الدوري الإنجليزي الممتاز حاليًا مستعدًا لقبول العروض قريبًا.
الاتحاد، الذي قد يفقد كريم بنزيما ونجولو كانتي في نهاية الموسم، هو "أحد ثلاثة أندية تفكر في التعاقد مع كابتن مانشستر يونايتد فرنانديش". اللاعب الدولي البرتغالي لديه "شرط جزائي بقيمة 60 مليون يورو صالح للأندية غير المنتمية للدوري الإنجليزي الممتاز" في عقده مع أولد ترافورد، وقد ألمح إلى استعداده لخوض تحدٍ جديد.
كشف فرنانديز أن مانشستر يونايتد حاول بيعه إلى أندية سعودية في عام 2025، حيث تم الاتفاق على عقد بقيمة 700 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، وسيعيد تقييم خياراته بعد نهائيات كأس العالم هذا الصيف.
زميل لاعب الوسط البرتغالي الحالي، كاسيميرو، هو أيضًا "هدف قديم" للأندية السعودية. تم الكشف عن أن اللاعب البرازيلي المخضرم سينفصل عن مانشستر يونايتد كلاعب حر هذا الصيف.
ووفقًا لـ talkSPORT،"هناك عدة أسماء أخرى في الدوري الإنجليزي الممتاز قيد الدراسة". ومن بينهم ثنائي أستون فيلا يوري تييلمانس وأمادو أونانا ومهاجم آرسنال جابرييل مارتينيلي. يعتبر النصر "منافسًا حقيقيًا" على اللاعب البرازيلي الدولي مارتينيلي، مع استعداد آرسنال لتعزيز جناحه الأيسر.
أموال ضخمة متاحة لفينيسيوس وشركاه
خارج إنجلترا، سيكون النجم فينيسيوس هدفًا هذا الصيف، حيث من المقرر أن يحصل الأهلي على "تمويل مركزي كبير لمحاولة إبرام الصفقة". وقد أوقف اللاعب الجنوب أمريكي مفاوضات تمديد العقد في العاصمة الإسبانية. ويُزعم أن "المحادثات بين وكالة فينيسيوس جونيور، Roc Nation Sports، وكبار المسؤولين السعوديين مستمرة وتعود إلى أكثر من عام".
أخبرت مصادر talkSPORT أن "السعودية تلقت بعض التشجيع الخاص بأن انتقال فينيسيوس ممكن"، في حين أن مهاجم برشلونة المخضرم ليفاندوفسكي، البالغ من العمر 37 عامًا، لديه أيضًا عروض من الشرق الأوسط لينظر فيها.
كل هذا أصبح ممكنًا بفضل "تحول استراتيجي حدث داخل السعودية، حيث تم تشجيع الأندية على استخدام أموال مركزية تصل إلى 2 مليار يورو في الموسم الواحد على اللاعبين الشباب". ويُذكر أن هذه الأموال "تُخصص للأندية بناءً على تقييم احتياجاتها ولا يتم تقسيمها بالتساوي"، في حين "يجب استخدامها في رسوم الانتقالات وعمولات الوكلاء والأجور".
رونالدو حتى عام 2027
يتخذ الدوري السعودي للمحترفين إجراءات في هذه المرحلة، حيث من المرجح أن يغادر البرتغالي رونالدو نادي النصر في صيف 2027. ويُقترح أن الفائز خمس مرات بجائزة الكرة الذهبية "قد يتقاعد من كرة القدم" في ذلك الوقت.
وحتى في حالة تمديد العقد لمدة عام واحد، ليتجاوز CR7 سن 43 عامًا، "يتم وضع خطط لمحاولة منع انخفاض حاد في الاهتمام العالمي عندما يغادر المهاجم السابق لمانشستر يونايتد في نهاية المطاف". كما يتم النظر في خيار الإبقاء على رونالدو كمالك، "بزيادة حصته الحالية البالغة 15 في المائة في نادي النصر".
