مرحلة ما بعد رونالدو؟ الدوري السعودي يضع قائمة من 50 نجمًا عالميًا لتعزيز صفوف أنديته

يُزعم أن المسؤولين السعوديين قد أجروا بالفعل "استفسارًا استكشافيًا عن صلاح" بعد انفجار غضبه ضد ليفربول في ديسمبر. مايكل إيمينالو، الذي يشغل حاليًا منصب المدير الرياضي للدوري السعودي الممتاز، يفتخر بـ"علاقته الطويلة الأمد مع صلاح، وسيكون أحد القوى الدافعة وراء توقيت أي خطوة رسمية". رفض الاتحاد عرضًا بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني (202 مليون دولار) لصلاح في عام 2023، لكن وضعه تغير الآن وقد يكون بطل الدوري الإنجليزي الممتاز حاليًا مستعدًا لقبول العروض قريبًا.

الاتحاد، الذي قد يفقد كريم بنزيما ونجولو كانتي في نهاية الموسم، هو "أحد ثلاثة أندية تفكر في التعاقد مع كابتن مانشستر يونايتد فرنانديش". اللاعب الدولي البرتغالي لديه "شرط جزائي بقيمة 60 مليون يورو صالح للأندية غير المنتمية للدوري الإنجليزي الممتاز" في عقده مع أولد ترافورد، وقد ألمح إلى استعداده لخوض تحدٍ جديد.

كشف فرنانديز أن مانشستر يونايتد حاول بيعه إلى أندية سعودية في عام 2025، حيث تم الاتفاق على عقد بقيمة 700 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، وسيعيد تقييم خياراته بعد نهائيات كأس العالم هذا الصيف.

زميل لاعب الوسط البرتغالي الحالي، كاسيميرو، هو أيضًا "هدف قديم" للأندية السعودية. تم الكشف عن أن اللاعب البرازيلي المخضرم سينفصل عن مانشستر يونايتد كلاعب حر هذا الصيف.

ووفقًا لـ talkSPORT،"هناك عدة أسماء أخرى في الدوري الإنجليزي الممتاز قيد الدراسة". ومن بينهم ثنائي أستون فيلا يوري تييلمانس وأمادو أونانا ومهاجم آرسنال جابرييل مارتينيلي. يعتبر النصر "منافسًا حقيقيًا" على اللاعب البرازيلي الدولي مارتينيلي، مع استعداد آرسنال لتعزيز جناحه الأيسر.