أخبار النصر اليوم .. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعالمي.
أخبار النصر اليوم | جيسوس يُحيل لاعبين لفريق تحت 21 عامًا!، ورد إنزاجي على انتقال الحمدان للعالمي
جيسوس يُحيل لاعبي النصر لفريق تحت 21 عامًا!
أحال جورج جيسوس، المدير الفني للنصر، لاعبي الفريق، عبد الملك الجابر وسامي النجعي، لفريق تحت 21 عامًا في النادي.
صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن المدرب حول اللاعبين للتدرب واللعب مع الفريق الثاني في النصر ضمن دوري جوي للنخبة خلال الفترة القادمة.
وبدأ النجعي بالفعل التدرب مع فريق تحت 21 عامًا يوم أمس الأحد، ومن المتوقع انضمام الجابر له خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك بعد استبعاده من قائمة المنتخب السعودي تحت 23 عامًا التي ستشارك في كأس آسيا تحت 23 عامًا بسبب نقص الجاهزية الفنية والبدنية.
وأكدت الرياضية أخيرًا أن جيسوس قد يستعيد باللاعبين في تدريبات الفريق الأول حال استدعت الحاجة ذلك، لكنهما سيخوضان مباريات دوري جوي للنخبة مع فريق تحت 21 عامًا، والبداية بمواجهة المتصدر الاتفاق يوم 27 يناير الجاري ضمن الجولة الـ12 من المسابقة.
النجعي والجابر كانا قد أتما خلال ديسمبر الماضي برنامجهما العلاجي والتأهيلي بعد تعرضهما لإصابات صعبة قبل انطلاق الموسم الجاري.
إنزاجي يرد على أنباء رحيل الحمدان للنصر!
مسيرة النصر في الموسم الجاري 2025-2026
تعرضت مسيرة النصر المذهلة في الموسم الجاري، خاصة على صعيد دوري روشن السعودي، لضربة قوية بعد فقدان 5 نقاط متتالية بالتعادل مع الاتفاق بهدفين لكل فريق ثم الخسارة أمام الأهلي في جدة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليفقد الفريق صدارة جدول الترتيب لصالح مطارده الهلال ويعود للوصافة بفارق نقطة واحدة.
النصر كان قد حقق الفوز في أول 10 جولات من دوري روشن السعودي وهو رقم قياسي لم يُحققه أي فريق منذ انطلاق دوري المحترفين عام 2008، ولكن الكبوة الأخيرة بدأت تطرح التساؤلات حول قدرة الفريق استئناف نجاحه تحت ضغط البحث عن استعادة الصدارة واشتداد المنافسة مع الهلال.
الوضع يبدو أفضل كثيرًا في دوري أبطال آسيا 2، حيث صعد الفريق من مرحلة المجموعات إلى دور الـ16 بالعلامة الكاملة، بحصوله على 18 نقطة من المباريات الـ6 التي خاضها، ومن المنتظر أن يخوض مباراة محفوفة بالمخاطر أمام فريق أركاداغ أعجوبة تركمانستان.
النصر كان قد خسر كأس السوبر السعودي في بداية الموسم، بعدما سقط أمام الأهلي بركلات الجزاء الترجيحية عقب انتهاء المباراة بالتعادل بهدفين لكل فريق، وقد غادر كذلك كأس خادم الحرمين الشريفين بعد الخسارة أمام الاتحاد في دور الـ16.
القادم للنصر
يستعد النصر حاليًا لواحدة من المباريات الصعبة في موسمه المحلي، حيث سيستضيف القادسية في الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي مساء الخميس القادم في ملعبه الأول بارك بالرياض، وذلك قبل مواجهة الديربي المرتقبة أمام الهلال.
النصر يحل ضيفًا على الهلال في ملعب "المملكة أرينا" يوم الإثنين الموافق 12 يناير الجاري في قمة لا تقبل القسمة على اثنين للناديين، حيث الصراع بينهما على أشده في صدارة جدول الترتيب.
فريق المدرب جورج جيسوس لديه جدول صعب ومزدحم خلال يناير الجاري، حيث سيلعب أمام الشباب عقب مواجهة الهلال، ومن ثم سيخرج لمواجهة ضمك في ختام مرحلة الذهاب للدوري السعودي، وبعدها سيفتتح مرحلة الإياب بمواجهة صعبة مع التعاون وستكون آخر مباريات هذا الشهر الصعب أمام الخلود.