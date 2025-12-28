أخبار النصر اليوم .. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعالمي.
أخبار النصر اليوم | وجهة جديدة متاحة أمام ويسلي، ومهاجم الأخدود يدفع ثمن تهور العقيدي غاليًا!
وجهة جديدة أمام ويسلي
كشف الصحفي التركي إكرم كونور عن وجهة جديدة أصبحت متاحة أمام جناح النصر، ويسلي، المرشح للرحيل عن دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الشتوي القادم.
المصادر الصحفية السعودية تحدثت عن ترحيب المدرب جورج جيسوس بالتخلي عن ويسلي خلال يناير المقبل مع ضم مهاجم أجنبي جديد من فئة المواليد بدلًا منه.
وقد كشفت المصادر عن اهتمام ناديي شاختار دونستيك وسبورتينج لشبونة بضم اللاعب الشاب، لكن كونور أوضح أن العودة للبرازيل أصبحت على طاولة المفاوضات كذلك، مشيرًا إلى دخول ناديين في مفاوضات مع اللاعب لكن دون الكشف عن هويتهما.
رونالدو يطلب مجاورة ميسي في ميامي؟
"حاسبوا الهلاليين وقوموا بالتشهير بهم" .. مسؤول سابق باتحاد الكرة ينفجر غضبًا بداعي "أخطاء جدولة دوري روشن"!
اتهامات من كل جانب لرابطة الدوري السعودي للمحترفين!
رونالدو يطلب مجاورة ميسي في ميامي .. كذبة أبريل كتالونية والسر في الكاتب "الخيالي"!
صاروخ ماديرا أصدر أوامر لوكلائه بالتحرك نحو إنتر ميامي؟!
تجربة 2018 تتكرر لكن بطريقة مختلفة .. تحركات سعودية لتأمين "مشاركات منتظمة" للاعبين قبل مونديال 2026
محاولة من اتحاد المسحل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل مونديال 2026..
دفع ثمن تهور العقيدي .. إصابة مهاجم الأخدود بـ"كسر في الضلوع"!
كاد أن يتسبب في إصابة زميله أيضًا..
تغطية مباراة النصر والأخدود
فيديو | النصر يضرب بقوة.. ثلاثية نظيفة وثنائية لرونالدو في شباك الأخدود تلهب مدرجات الأول بارك!
شاهد أهداف المباراة والملخص الكامل.. ليلة كروية ممتعة وسيطرة نصراوية بالطول والعرض!
هدف بالكعب و"وجه قدم" حرمه من الهاتريك .. الصياد رونالدو يضرب الأخدود وثنائي النصر بـ"حجر واحد"!
كريستيانو رونالدو لا يكف عن تمزيق شباك الخصوم في دوري روشن..
النصر "10/10": الأخدود كشف "الوجه المظلم" للعقيدي .. وجيسوس جنى ثمار دفاعه عن ضحية الجماهير!
النصر يكتب التاريخ مع جورج جيسوس..
عين على الحكم | البلوي ينقذ النصر من ركلة جزاء الأخدود .. ويفجر غضب رونالدو وجيسوس!
هل تتفق أم تختلف مع قرارات البلوي؟
مسيرة النصر في الموسم الجاري 2025-2026
عاش النصر صيفًا ساخنًا جدًا في 2025، حيث فاجأ الجميع بالتعاقد مع جورج جيسوس المدرب السابق للهلال والذي حقق معه إنجازات كبيرة، وقد صدم الجميع بالتعاقد مع جواو فيليكس ونجح في ضم إينيغو مارتينيز وكينجسلي كومان.
رهان الفريق كان رابحًا جدًا، رغم أن البداية كانت سلبية بخسارة كأس السوبر السعودي أمام الأهلي بركلات الجزاء الترجيحية، إلا أن الانطلاقة في دوري روشن السعودي كانت مثالية بتحقيق الفوز تلو الآخر، حتى وصلت سلسلة الانتصارات المتتالية إلى 10 بالفوز الأخير على الأخدود بثلاثية نظيفة.
والأمر لم يختلف في دوري أبطال آسيا 2، إذ أنهى النصر دور المجموعات متصدرًا بالعلامة الكاملة، حيث جمع 18 نقطة من 6 انتصارات آخرها على الزوراء العراقي 5-1.
خيبة الأمل الكبرى كانت في كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث خرج من دور الـ16 بالخسارة أمام الاتحاد، وذلك بعد تخطي جدة في دور الـ32.
النصر لا يُقدم فقط نتائج قوية هذا الموسم، بل يُمتع جمهوره بالعروض الممتازة والأداء المذهل فرديًا وجماعيًا، وسط تألق ملفت من نجومه وعلى رأسهم جواو فيليكس الذي قد يُوصف بالحصان الأسود في انتقالات صيف 2025.