النصر "10/10": الأخدود كشف "الوجه المظلم" للعقيدي .. وجيسوس جنى ثمار دفاعه عن ضحية الجماهير!

لا يزال الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، يواصل انطلاقته التاريخية في دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026، بعدما حافظ على العلامة الكاملة في مباراته العاشرة، بفوز عريض على الأخدود بنتيجة (3-0)، من قلب الأول بارك.

ووقّع كريستيانو رونالدو على الهدفين الأول والثاني للنصر في الدقيقتين 31 و45+3، فيما وقّع جواو فيليكس على الهدف الثالث في الدقيقة 90+4.

ورفع النصر رصيده إلى 30 نقطة، ليواصل العلامة الكاملة، متصدرًا لترتيب دوري روشن، بفارق أربع نقاط عن الهلال، بينما تجمد رصيد الأخدود عند 5 نقاط، في المركز السابع عشر وقبل الأخير.

ماذا حدث في مباراة النصر والأخدود؟ هذا ما تستعرضه النسخة العربية من موقع GOAL، في النقاط التالية..