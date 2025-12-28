كريستيانو رونالدو يطلب مجاورة ليونيل ميسي في ميامي .. كذبة أبريل كتالونية والسر في الكاتب "الخيالي"!

في مقال نشرته صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، كشف رونالدو أنه "أصدر أوامر إلى وكلائه بالتحرك لعرض نفسه على إنتر ميامي"، متجاوزًا بذلك خصومة طويلة الأمد مع اللاعب الأرجنتيني الدولي.
ويقال إنه مستعد لقبول راتب أقل بكثير من الراتب الذي يتقاضاه في نادي النصر، والذي يقال إنه يتجاوز 3 ملايين جنيه إسترليني في الأسبوع.
وتقدم الصحيفة الإسبانية خمسة أسباب تجعل رونالدو، الذي يمتد عقده الحالي حتى عام 2027، يرغب في تحقيق حلمه باللعب إلى جانب ميسي؛ السبب الأول المذكور هو أن لاعب يوفنتوس الأسبق "سئم" اللعب في السعودية، حيث يشعر المهاجم "بالإهانة" لأن عدد مشاهدي سباقات الهجن يفوق عدد مشاهدي مباريات النصر.
والسبب الثاني هو أن طبيب الأمراض الجلدية "المشهور عالميًا" الدكتور روزادو أكد له أن الشمس السعودية ليست الأفضل لبشرته "الحساسة"، بينما مناخ ميامي، على سبيل المثال، سيكون أكثر ملاءمة.
ثالثًا، اللاعب الدولي البرتغالي "مهووس" بلياقته البدنية، ويدرك رونالدو جيدًا أنه إذا "مشى بعضلاته الستة على رمال ساوث بيتش (ميامي) الدافئة، فإن عدد معجبيه سيزداد بشكل كبير".
علاوة على ذلك، يُقال إن نجم سبورتنج لشبونة الأسبق حريص على تكريس نفسه للسينما، وهناك شائعات بأنه قد يظهر في أحدث جزء من سلسلة أفلام تيرميناتور.
وأخيرًا، فإن رونالدو، الذي عقد العزم على تحطيم المزيد من الأرقام القياسية في كرة القدم، يدرك أن ميسي هو اللاعب الوحيد الذي يمكنه انتزاع المزيد من الإنجازات الشخصية منه، لذلك، إذا لعب معه في ميامي، يمكنه "سرًا" أن يسلب ركلات حرة وركلات جزاء من لاعب برشلونة السابق، بينما يستفيد من "تمريراته السحرية"، بالإضافة إلى ذلك، لديه علاقة جيدة مع ديفيد بيكهام، المالك المشارك لميامي.