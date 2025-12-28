Cristiano Ronaldo Lionel MessiGetty
كريستيانو رونالدو يطلب مجاورة ليونيل ميسي في ميامي .. كذبة أبريل كتالونية والسر في الكاتب "الخيالي"!

صاروخ ماديرا أصدر أوامر لوكلائه بالتحرك نحو إنتر ميامي؟!

يقال إن البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر السعودي، يريد أن يضع جانبًا منافسته الطويلة الأمد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي؛ قائد إنتر ميامي الأمريكي، وأن يلعب معه في إنتر ميامي.

يعد هذان الرمزان الرياضيان من بين أعظم لاعبي كرة القدم على الإطلاق، لكنهما غالبًا ما كانا يتنافسان ضد بعضهما البعض في هذا القرن، لكن مع تفكيرصاحب الـ40 عاماً في حياته بعد النصر، تتزايد التكهنات بأنه قد يرغب في أن يكون زميلًا لميسي في دوري كرة القدم الأمريكي في آخر موسم له.

    رونالدو وميسي يقتربان من التقاعد

    يمر كل من رونالدو وميسي بمرحلة أخيرة من مسيرتهما المهنية اللامعة، ولم يتوقع الكثيرون أنهما سيستمران في اللعب لفترة طويلة عندما ظهرا على الساحة في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

    وقد تحدث نجم ريال مدريد ومانشستر يونايتد السابق مرارًا وتكرارًا عن إنهاء مسيرته الكروية في المستقبل القريب، بينما كان ميسي، البالغ من العمر 38 عامًا، أكثر تحفظًا.

    قال رونالدو في نوفمبر عندما سُئل عن موعد اعتزاله: "قريبًا. لكنني أعتقد أنني سأكون مستعدًا. سيكون الأمر صعبًا بالطبع. سيكون صعبًا؟ نعم. ربما سأبكي، نعم... أنا شخص منفتح. سيكون الأمر صعبًا للغاية، نعم. لكن أنا أستعد لمستقبلي منذ سن 25، 26، 27 عامًا، أستعد لمستقبلي، لذا أعتقد أنني سأكون قادرًا على تحمل هذا الضغط".

    وقبل شهرين، أشار ميسي إلى أنه قد لا يلعب في كأس العالم 2026 حيث تحاول الأرجنتين الدفاع عن لقبها: "قلت ذلك في ذلك الوقت؛ لا أعتقد أنني سألعب في نسخة أخرى من كأس عالم. نظرًا لعمري، من المنطقي أنني لن أتمكن من ذلك، لكننا تأهلنا وأنا متحمس. أنا أتعامل مع الأمر يومًا بيوم، وأشعر بالأحاسيس".

    ومع ذلك، وقع اللاعب المخضرم عقدًا جديدًا مع ميامي حتى نهاية موسم 2028، لذا يبدو أنه لا يريد الاعتزال بعد.

  • ميسي ورونالدو يحترمان بعضهما البعض

    تنافس ميسي ورونالدو على أكبر الجوائز، سواء على مستوى فريقيهما أو على المستوى الفردي، حيث احتكرا جائزة الكرة الذهبية، بعدما فازا سويًا بها 11 مرة، وعلى الرغم من المنافسة الشديدة بينهما، إلا أن هناك دائمًا احترامًا متبادلًا قويًا بينهما.

    في السابق، قال ميسي عن رونالدو: "نحاول تحقيق الأفضل كل عام لفريقنا، وما يقال خارج ذلك لا أعتقد أنه مهم جدًا. إنه لاعب رائع يتمتع بالكثير من المزايا. الجميع يعرف ذلك، ولهذا السبب هو أحد أفضل اللاعبين في العالم".

    وفي المقابل، اعترف البرتغالي ذات مرة: "بالطبع أكنّ المودة لليو ميسي. لقد كنا معًا على المسرح لمدة 15 عامًا. أتذكر أنني كنت أترجم له من الإنجليزية في حفلات الجالا لأنه لم يكن يجيد الإنجليزية جيدًا. كان دائمًا يعاملني جيدًا ويحترمني".

    تقرير: الأسباب المفترضة وراء هدنة رونالدو وميسي

    في مقال نشرته صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، كشف رونالدو أنه "أصدر أوامر إلى وكلائه بالتحرك لعرض نفسه على إنتر ميامي"، متجاوزًا بذلك خصومة طويلة الأمد مع اللاعب الأرجنتيني الدولي. 

    ويقال إنه مستعد لقبول راتب أقل بكثير من الراتب الذي يتقاضاه في نادي النصر، والذي يقال إنه يتجاوز 3 ملايين جنيه إسترليني في الأسبوع.

    وتقدم الصحيفة الإسبانية خمسة أسباب تجعل رونالدو، الذي يمتد عقده الحالي حتى عام 2027، يرغب في تحقيق حلمه باللعب إلى جانب ميسي؛ السبب الأول المذكور هو أن لاعب يوفنتوس الأسبق "سئم" اللعب في السعودية، حيث يشعر المهاجم "بالإهانة" لأن عدد مشاهدي سباقات الهجن يفوق عدد مشاهدي مباريات النصر.

    والسبب الثاني هو أن طبيب الأمراض الجلدية "المشهور عالميًا" الدكتور روزادو أكد له أن الشمس السعودية ليست الأفضل لبشرته "الحساسة"، بينما مناخ ميامي، على سبيل المثال، سيكون أكثر ملاءمة.

    ثالثًا، اللاعب الدولي البرتغالي "مهووس" بلياقته البدنية، ويدرك رونالدو جيدًا أنه إذا "مشى بعضلاته الستة على رمال ساوث بيتش (ميامي) الدافئة، فإن عدد معجبيه سيزداد بشكل كبير".

    علاوة على ذلك، يُقال إن نجم سبورتنج لشبونة الأسبق حريص على تكريس نفسه للسينما، وهناك شائعات بأنه قد يظهر في أحدث جزء من سلسلة أفلام تيرميناتور.

    وأخيرًا، فإن رونالدو، الذي عقد العزم على تحطيم المزيد من الأرقام القياسية في كرة القدم، يدرك أن ميسي هو اللاعب الوحيد الذي يمكنه انتزاع المزيد من الإنجازات الشخصية منه، لذلك، إذا لعب معه في ميامي، يمكنه "سرًا" أن يسلب ركلات حرة وركلات جزاء من لاعب برشلونة السابق، بينما يستفيد من "تمريراته السحرية"، بالإضافة إلى ذلك، لديه علاقة جيدة مع ديفيد بيكهام، المالك المشارك لميامي.

  • كذبة أبريل في إسبانيا

    إذا كنت تجد صعوبة في تصديق هذا الخبر، فهناك سبب وجيه لذلك؛ فاليوم 28 ديسمبر هو ما يعادل يوم كذبة أبريل في إسبانيا، حيث يتم خداع القراء في الخارج وليس في الداخل، وبالتالي، فإن أنباء انتقال رونالدو من النصر إلى إنتر ميامي لن يحدث.

    ومن الدلائل على ذلك أن كاتب المقال هو ريكاردو توبس، وهو شخصية خيالية من مسلسل تلفزيوني بعنوان Miami Vice، وليس صحفيًا فعليًا في "موندو ديبورتيفو"، لذا، يبدو أن رونالدو وميسي لن يلعبا معًا في النهاية.

    وبالمناسبة، بينما يستمتع ميسي بإجازته خارج الموسم بعد أن قاد ميامي إلى أول لقب له في كأس الدوري الأمريكي، من المرجح أن يركز رونالدو على إنهاء العام بشكل رائع عندما يسافر فريقه المتصدر للجدول، النصر، إلى الاتفاق مساء الثلاثاء المقبل، ضمن الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي 2025-2026.

