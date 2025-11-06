أخبار النصر اليوم .. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعالمي.
أخبار النصر اليوم | موقف سيماكان من مواجهة نيوم، ورسالة جيسوس العاجلة للجمهور بعد الفوز على جوا
موقف سيماكان من مواجهة نيوم
يستعد النصر لمواجهة صعبة أمام نيوم في الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي يوم السبت القادم، وقد كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن تطورات الحالة الصحية لمدافعه محمد سيماكان وموقفه من خوض اللقاء على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية في تبوك.
المدافع الفرنسي كان قد تعرض لإصابة في العضلة الخلفية خلال مواجهة الاتحاد في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين يوم 28 أكتوبر الماضي، والتي خسرها زملاء كريستيانو رونالدو بهدفين مقابل هدف واحد ليخسروا بطولتهم الثانية هذا الموسم، إذ كان الفريق قد خسر نهائي كأس السوبر السعودي في هونج كونج أمام الأهلي بركلات الجزاء الترجيحية بعد التعادل في الوقت الأصلي 2-2.
الرياضية أوضحت أن سيماكان سيخضع لجلسة علاجية اليوم الخميس ستُحدد بشكل كبير موقفه من مواجهة نيوم مساء السبت القادم، مشيرة إلى أن الجهاز الطبي في النصر طلب كذلك إجراء تقوية لركبة اللاعب.
مسيرة النصر في الموسم الجاري 2025-2026
بدأ فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.
وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.
أما في دوري روشن السعودي.. حقق النصر الفوز في الجولات السبع الأولى؛ من بينها العديد من المواجهات القوية.
أيضًا.. فاز النصر في الجولات الأربع الأولى من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا "2"؛ كما تجاوز نادي جدة، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.
إلا أن الصدمة الكبيرة جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق النصراوي أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.
نتائج النصر في الموسم الحالي بترتيب المباريات:
1- نصف نهائي السوبر: النصر (2-1) الاتحاد.
2- نهائي السوبر: النصر (2-2) الأهلي؛ ثم الخسارة بركلات الجزاء.
3- الجولة الأولى من الدوري: التعاون (0-5) النصر.
4- الجولة الثانية من الدوري: النصر (2-0) الخلود.
5- الجولة الأولى من أبطال آسيا "2": النصر (5-0) استقلال دوشنبه.
6- الجولة الثالثة من الدوري: النصر (5-1) الرياض.
7- دور الـ32 من كأس الملك: جدة (0-4) النصر.
8- الجولة الرابعة من الدوري: الاتحاد (0-2) النصر.
9- الجولة الثانية من أبطال آسيا "2": الزوراء (0-2) النصر.
10- الجولة الخامسة من الدوري: النصر (5-1) الفتح.
11- الجولة الثالثة من أبطال آسيا "2": جوا (1-2) النصر.
12- الجولة السادسة من الدوري: الحزم (0-2) النصر.
13- دور الـ16 من كأس الملك: النصر (1-2) الاتحاد.
14- الجولة السابعة من الدوري: النصر (2-1) الفيحاء.
15- الجولة الرابعة من أبطال آسيا "2": النصر (4-0) جوا.