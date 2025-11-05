فيديو | زاده انفعالًا بسبب إشارة بيده! .. جورج جيسوس يخرج عن شعوره ضد لاعب النصر في مباراة جوا

شهدت مباراة عملاق الرياض النصر ضد نادي جوا الهندي، مساء اليوم الأربعاء؛ لقطة مثيرة للغاية بين المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس، وأحد لاعبيه على أرضية الملعب.

النصر بقيادة جيسوس فاز (4-0) على فريق جوا الأول لكرة القدم، بملعب "الأول بارك" في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا "2"، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

وبهذه النتيجة.. وصل النصر إلى نقطته الـ12 من 4 مباريات "العلامة الكاملة"؛ ليتصدر جدول ترتيب "المجموعة الرابعة" من المسابقة القارية، بفارق 6 نقاط عن الشرطة العراقي واستقلال دوشنبه الطاجيكستاني.