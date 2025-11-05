Al Nassr v Al Riyadh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
أحمد فرهود

فيديو | زاده انفعالًا بسبب إشارة بيده! .. جورج جيسوس يخرج عن شعوره ضد لاعب النصر في مباراة جوا

مشهد مثير في مباراة النصر وجوا الآسيوية..

شهدت مباراة عملاق الرياض النصر ضد نادي جوا الهندي، مساء اليوم الأربعاء؛ لقطة مثيرة للغاية بين المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس، وأحد لاعبيه على أرضية الملعب.

النصر بقيادة جيسوس فاز (4-0) على فريق جوا الأول لكرة القدم، بملعب "الأول بارك" في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا "2"، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

وبهذه النتيجة.. وصل النصر إلى نقطته الـ12 من 4 مباريات "العلامة الكاملة"؛ ليتصدر جدول ترتيب "المجموعة الرابعة" من المسابقة القارية، بفارق 6 نقاط عن الشرطة العراقي واستقلال دوشنبه الطاجيكستاني.

  • جورج جيسوس يخرج عن شعوره ضد لاعب النصر

    وفي هذا السياق.. انفعل البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، المدير الفني لنادي النصر، على أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، بشكلٍ عنيف للغاية، خلال مواجهة جوا الهندي.

    هذا اللاعب هو راغد النجار، حارس مرمى نادي النصر؛ والذي أقحمه جيسوس في "التشكيل الأساسي" ضد فريق جوا الأول لكرة القدم، مساء اليوم الأربعاء.

    وبعد انفعال جيسوس عليه.. قام النجار بتوجيه إشارة بيده إلى المدير الفني البرتغالي؛ تعني الموافقة على حديثه.

    لكن.. يبدو أن إشارة الحارس لم تعجب المدير الفني البرتغالي المخضرم؛ حيث زادته انفعالًا بشكلٍ أكبر.

    وأعطى جيسوس ظهره إلى راغد النجار، مع إشارات غاضبة بيده هو الآخر؛ قبل أن ينظر إلى الحارس مجددًا، ويلقي بعض الكلمات العنيفة عليه.

    جورج جيسوس يثق في حراس النصر جميعًا

    المثير في الأمر أن البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لفريق النصر الأول لكرة القدم، أعرب في وقتٍ سابق عن ثقته في جميع حراس النادي؛ وهم: "نواف العقيدي، البرازيلي بينتو ماثيوس وراغد النجار".

    وأكد جيسوس أن العقيدي هو حارسه الأساسي، في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين؛ والتي تشترط مشاركة 8 أجانب في المباراة الواحدة.

    وأشار المدير الفني البرتغالي إلى أنه في البطولات التي يكون فيها عدد الأجانب مفتوحًا؛ فإنه يعتمد على بينتو، مع التناوب مع النجار.

    ما الذي ينتظر نادي النصر في الفترة القادمة؟

    فريق النصر الأول لكرة القدم تنتظره مباراة صعبة للغاية، يوم السبت القادم، الموافق 8 نوفمبر 2025.

    ويحل النصر ضيفًا على فريق نيوم الأول لكرة القدم، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    وسيحاول النصر الحفاظ على صدارته لمسابقة الدوري؛ حيث يملك 21 نقطة في 7 مباريات حتى الآن، وهي العلامة الكاملة.

    ويبتعد النصر بفارق 3 نقاط عن فريق التعاون الأول لكرة القدم "الوصيف"، و4 نقاط عن عملاق الرياض الآخر الهلال؛ الذي يتواجد في المركز الثالث.

    ومن ناحيته.. نيوم يحتل المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 13 نقطة من 7 مباريات؛ حيث حقق 4 انتصارات مقابل تعادل وهزيمتين.

    مشوار النصر في الموسم الحالي 2025-2026

    بدأ فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.

    وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.

    أما في دوري روشن السعودي.. حقق النصر الفوز في الجولات السبع الأولى؛ من بينها العديد من المواجهات القوية، أبرزها ضد العميد الاتحادي.

    أيضًا.. فاز النصر في الجولات الأربع الأولى من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا "2"؛ كما تجاوز نادي جدة، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

    إلا أن الصدمة الكبيرة جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق النصراوي أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.

    نتائج النصر في الموسم الحالي بترتيب المباريات:

    1- نصف نهائي السوبر: النصر (2-1) الاتحاد.

    2- نهائي السوبر: النصر (2-2) الأهلي؛ ثم الخسارة بركلات الجزاء.

    3- الجولة الأولى من الدوري: التعاون (0-5) النصر.

    4- الجولة الثانية من الدوري: النصر (2-0) الخلود.

    5- الجولة الأولى من أبطال آسيا "2": النصر (5-0) استقلال دوشنبه.

    6- الجولة الثالثة من الدوري: النصر (5-1) الرياض.

    7- دور الـ32 من كأس الملك: جدة (0-4) النصر.

    8- الجولة الرابعة من الدوري: الاتحاد (0-2) النصر.

    9- الجولة الثانية من أبطال آسيا "2": الزوراء (0-2) النصر.

    10- الجولة الخامسة من الدوري: النصر (5-1) الفتح.

    11- الجولة الثالثة من أبطال آسيا "2": جوا (1-2) النصر.

    12- الجولة السادسة من الدوري: الحزم (0-2) النصر.

    13- دور الـ16 من كأس الملك: النصر (1-2) الاتحاد.

    14- الجولة السابعة من الدوري: النصر (2-1) الفيحاء.

    15- الجولة الرابعة من أبطال آسيا "2": النصر (4-0) جوا.

