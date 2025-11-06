Al Nassr v Al Fayha - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
محمود خالد

"رونالدو لا يستطيع ذلك في هذا السن" .. توقع مفاجئ للأندية التي قد يسقط أمامها النصر!

النصر سيعاني أمام هذه الأندية..

بعد بداية مثالية لموسم 2025-2026، في دوري روشن السعودي، باتت التساؤلات تدور حول ذلك الفريق الذي سيتوقف عنده قطار الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، مع مدربه جورج جيسوس.

وحقق النصر أفضل انطلاقة في تاريخه بدوري المحترفين السعودي، بالفوز في أولى 7 جولات، متخطيًا رقمه الذي حققه في موسم التتويج باللقب، في نسخة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان "2018-2019"، بالفوز في الست جولات الأولى.

ورغم ذلك، إلا أن النصر كان على شفا التعثر - للمرة الأولى - في دوري روشن، أمام الفيحاء، قبل أن يقرر الحكم محمد الهويش، احتساب ركلة جزاء أثارت الكثير من الجدل، قبل أن يوقّع الأسطورة البرتغالية على هدف الانتصار في الدقيقة 90+14.

أضف إلى ذلك، الخسارة المؤلمة التي تعرض لها النصر في كلاسيكو الاتحاد، بنتيجة (1-2)، والتي كتبت نهاية رحلة رونالدو ورفاقه "مبكرًا" من ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

هذا الأمر جعل موسم النصر، يتمحور كل بطولتين؛ دوري روشن السعودي ودوري أبطال آسيا 2، فيما باتت رسائل التحذير موجهة إلى المدرب جورج جيسوس، حول "الخلل" الذي يعاني منه الفريق، والذي قد يهدد مسيرته نحو إنهاء الصيام عن البطولات الرسمية.

  Al Nassr v Al Fayha - Saudi Pro League

    أزمة كريستيانو رونالدو مع النصر

    في هذا السياق، أشار الناقد الرياضي إبراهيم العنقري، عبر برنامج "أكشن مع وليد"، إلى "ثغرة" كريستيانو رونالدو، رغم اعتباره أحد أفضل اللاعبين في كرة القدم.

    وأوضح العنقري أن رونالدو في مثل هذا العمر، لا يستطيع تأدية "أدوار ضغط دفاعية"، وهذا ما يعطي النصر "خللًا" إذا ما امتلك الفريق المنافس الكرة.

  • احذر يا النصر من هذه الأندية

    وقال العنقري إن النصر سيعاني أمام الفرق التي تملك 11 لاعبًا على قدرة عالية في تغطية المربعات، كما أن الأصفر عانى حرفيًا في مباراة الاتحاد، في ظل مطالباته بـ"إغلاق المساحات"، ناهيك عن أزمة المدرب جورج جيسوس في انعدام المرونة التكتيكية.

    وأوضح العنقري أن جيسوس بات مقروءًا أمام الأندية المنافسة، واسلوبه الجديد كان من الطبيعي أن ينجح مع النصر في أولى 5 جولات، ولكنّ المنافسين باتوا يقرأونه، فضلًا عن أزمة الدفاع المتقدم والاندفاع، مطالبًا المدرب البرتغالي بالمرونة في التكتيك وتغيير الآراء بحسب المباريات.

    وفي هذا السياق، توقّع العنقري بأن النصر سيعاني أمام الأندية "المتكتّلة"، وتلعب على التحولات، ولديها قدرة بدنية في وسط الملعب، على غرار فريقي "نيوم والخليج"

  Al-Nassr v Al-Khaleej - Saudi Pro League

    وكان الخليج قريبًا من تحقيق انتصار على الاتحاد، في الجولة السادسة من دوري روشن، بعدما استغل أخطاء العميد "الدفاعية"، بمرتدًات سريعة ساهمت في التقدم برباعية نظيفة، بفضل ثنائية جوشوا كينج وكوستاس فورتونيس، إلا أن كتيبة سيرجيو كونسيساو، استعادت زمام الأمور في الشوط الثاني، بالمزيد من الضغط الهجومي، لتنجح في العودة من بعيد، ويصبح أول فريق يتأخر برباعية ثم يتعادل بنتيجة (4-4)، في تاريخ دوري المحترفين السعودي.

    أما عن نيوم، فإن بطل دوري يلو في الموسم الماضي، تعثر بصعوبة أمام الأهلي، بهدف نظيف، في الجولة الأولى، فيما حقق انتصارات على ضمك والأخدود والرياض والخلود، ليأتي في المركز السادس، برصيد 13 نقطة.

  Cristiano Ronaldo

    طموح رونالدو أكبر من الآسيوية

    وفي سياق متصل، قال المحلل الرياضي خالد المالكي، عبر برنامج "رياضة سكوب"، إن طموح كريستيانو رونالدو مع النصر، أكبر من تحقيق بطولة دوري أبطال آسيا 2.

    ورغم قيده في القائمة الآسيوية، إلا أن كريستيانو رونالدو لم يشارك في أي مباراة مع النصر بدوري أبطال آسيا 2، حتى الآن، في ظل اتجاه المدرب جورج جيسوس لسياسة "التدوير"، والاستعانة بالعناصر البديلة، التي تحقق نتائج مذهلة، بالفوز في جميع المباريات، بعد اكتساح الاستقلال الطاجيكي (5-0) والزوراء العراقي (2-0) وجوا الهندي "مرتين" بنتيجتي (2-1) و(4-0).

    وأوضح المالكي أن كريستيانو رونالدو يعرف قدراته البدنية جيدًا، فهو يطمح لتحقيق الـ1000 هدف، وأن يتوج ببطولة الدوري، منوهًا بأن العام المُقبل قد يصير الأخير لـ"الدون"، رغم ارتباطه بعقد مع النصر حتى صيف 2027.

    وفي حوار مع الإعلامي بيرس مورجان، اعترف كريستيانو رونالدو، الذي بلغ عامه الأربعين، بأن "اعتزاله" قد بات قريبًا جدًا، وأنه أعدّ نفسه لهذه اللحظة، رغم علمه بأن وقع اللحظة سيكون صعبًا للغاية عليه، كون كرة القدم هي مصدر سعادته في هذه الحياة.

    ونوّه رونالدو بأنه - بعد الاعتزال - سيحاول قضاء وقت أطول مع نجلته الصغيرة بيلا، ذات الـ3 أعوام، ومراقبة نجله الكبير كريستيانو رونالدو "15 عامًا" عن كثب.

    وبسؤاله حول موعد زواجه من صديقته الأرجنتينية جورجينا رودريجيز، قال رونالدو إنه لم يحدد الموعد بعد، ولكنه يأمل أن يحدث في صيف 2026، بعد نهاية المونديال الذي سيقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بقوله "ربما أحتفل بزواجي بجورجينا، مع لقب كأس العالم".