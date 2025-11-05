Nashville SC v Inter Miami CF - 2025 MLS Cup PlayoffsGetty Images Sport
بعد رفض السعودية ضمه .. وكلاء ليونيل ميسي يلجأون لعملاق تركيا لإنقاذه من التوقف الأمريكي قبل كأس العالم 2026!

ميسي يُريد اللعب مع فريق آخر قبل مونديال 2026

شهدت الفترة الماضية، محاولات من جانب وكلاء النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لانتقاله إلى فريق آخر، وذلك قبل مشاركته مع منتخب بلاده في كأس العالم 2026 الذي سيقام في أمريكا وكندا والمكسيك.

الدوري الأمريكي سيتوقف لمدة 4 أشهر كاملة، قبل انطلاق كأس العالم في صيف 2026، ولذلك يُريد ميسي اللعب مع أي فريق لتفادي التأثر بدنيًا بالابتعاد عن المشاركة في مباريات رسمية.

    عرض ميسي على عملاق تركي

    كشف الإعلامي "Zeki Uzundurukan" عبر حسابه على "يوتيوب" عن أن وكلاء ليونيل ميسي، قاموا بعرض خدماته على نادي جلطة سراي، من أجل الانضمام له لمدة 4 شهور، على سبيل الإعارة.

    وأوضح الإعلامي التركي أن ميسي ووكلائه يُريدون استغلال فترة توقف الدوري الأمريكي لمدة 4 أشهر، والانتقال إلى فريق آخر لضمان المشاركة في المباريات.

    ومن جانبهم، يقوم فريق الكشافين في نادي جلطة سراي، بمتابعة وضع ليونيل ميسي عن كثب، من أجل اتخاذ القرار المناسب بشأن إمكانية الانتقال إلى الفريق التركي.

    ومن المنتظر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة، حسم هذا الملف، إما بانتقال ميسي إلى جلطة سراي على سبيل الإعارة، أو البقاء دون فريق في فترة التوقف.

    ما قصة رفض السعودية لميسي؟

    كشف عبد الله حماد، الرئيس التنفيذي لأكاديمية مهد الرياضية، عن كواليس مثيرة تتعلق برغبة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في الانضمام إلى دوري روشن السعودي خلال صيف عام 2025، وذلك استعدادًا لنهائيات كأس العالم 2026.

    وقال حماد، خلال ظهوره في بودكاست "سقراط" عبر منصة ثمانية: "كانت هناك خطة لوجود ميسي ضمن برامج أكاديمية مهد، خاصة في الفئات السنية، كما أن اللاعب أبدى رغبة حقيقية في الانضمام إلى دوري روشن خلال فترة توقف الدوري الأمريكي الممتدة لأربعة أشهر".

    وأضاف: "ميسي تواصل معي بالفعل من أجل خوض تجربة قصيرة في السعودية على غرار ما فعله بيكهام سابقًا، عندما لعب مع ميلان الإيطالي خلال فترة توقف الدوري الأمريكي أثناء وجوده في لوس أنجلوس جالاكسي".

    وأوضح حماد أنه عرض فكرة انضمام ميسي على وزير الرياضة، إلا أن المقترح قوبل بالرفض، مبينًا: "كانت هناك ضغوط من ميسي لرغبته في اللعب والبقاء في أجواء المنافسة، لكن الوزير رفض، لأن دوري روشن لا يُفترض أن يكون محطة إعداد لأي لاعب قبل كأس العالم".

    كما تحدّث الرئيس التنفيذي لأكاديمية مهد عن الفرق في الشخصية بين ميسي وكريستيانو رونالدو، مشيرًا إلى أن النجم الأرجنتيني كان يميل إلى اصطحاب بعض زملائه السابقين في برشلونة معه، في حين أن رونالدو يرى الأمر كتحدٍّ جديد وتجربة مختلفة في بلد جديد.

    وختم حماد حديثه مؤكدًا أن رغبة ميسي في اللعب بالمملكة كانت حقيقية، لكنها لم تكتمل لأسباب تنظيمية تتعلق بتوجهات الدوري السعودي واستراتيجيته التطويرية.

  • ميسي يُجدد عقده مع إنتر ميامي لثلاثة مواسم

    أعلن ليونيل ميسي، البالغ من العمر 38 عامًا، رسميًا عن تجديد عقده مع نادي إنتر ميامي الأمريكي حتى عام 2028، ليواصل رحلته في الملاعب الأمريكية التي بدأها قبل عامين وسط نجاح جماهيري وإعلامي غير مسبوق.

    وكان عقد ميسي السابق ينتهي في ديسمبر المقبل، لكن قائد منتخب الأرجنتين وبطل العالم 2022 فضّل البقاء مع الفريق الذي وجد فيه الراحة والاستقرار والتحدي في آنٍ واحد، في مدينة ميامي التي أصبحت رمزًا لمسيرته الجديدة بعد سنوات من المجد في برشلونة وتجربته الأوروبية الأخيرة مع باريس سان جيرمان.

    وقال خورخي ماس، مالك نادي إنتر ميامي: "تجديد عقد ليو حتى عام 2028 هو تكريم لمدينتنا ولمشجعينا. نحن فخورون بأن يُكتب هذا الفصل الجديد من مسيرته هنا في ميامي، في ملعبنا الجديد ميامي فريدوم بارك".

    من جانبه، عبّر ديفيد بيكهام، الشريك في ملكية النادي، عن سعادته بالخطوة قائلًا: "لقد جلبنا أفضل لاعب في التاريخ إلى مدينتنا، وها هو الآن يختار البقاء معنا. هذا التجديد يؤكد التزام ميسي بميامي وبالنادي، ويمنحنا دفعة هائلة لمواصلة بناء إرث كروي خالد".

  • بنود عقد ميسي الجديد

    يواصل الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي ترسيخ مكانته كأحد أكثر الرياضيين تأثيرًا وربحًا في العالم، ليس فقط من خلال أدائه داخل الملعب، بل أيضًا عبر نجاحاته الاقتصادية خارج المستطيل الأخضر.

    وبحسب ما كشفه موقع Foot Mercato، سيحصل ميسي بموجب عقده الجديد مع إنتر ميامي على راتب سنوي ثابت يبلغ نحو 11 مليون يورو، إلى جانب حوافز ومكافآت أداء قد ترفع إجمالي دخله السنوي إلى قرابة 17 مليون يورو، ما يجعله اللاعب الأعلى دخلًا في الدوري الأمريكي لكرة القدم.

    لكن الجانب المالي في عقد ميسي يتجاوز مسألة الراتب، إذ استطاع النجم القادم من روزاريو أن يحوّل وجوده في الدوري الأمريكي (MLS) إلى مشروع تجاري متكامل، يعزز ارتباطه بعلامات كبرى مثل آبل وأديداس، الشريكتين الاستراتيجيتين في خطة تطوير كرة القدم الأمريكية.

    ويستفيد ميسي من اتفاقية حصرية لتقاسم الأرباح مع شركة آبل، التي تمتلك حقوق بث مباريات الدوري الأمريكي بقيمة 215 مليون يورو، حيث يحصل “البرغوث” على نسبة مباشرة من عائدات الاشتراكات في خدمة البث الخاصة بالدوري، ما يجعل تأثيره يتجاوز حدود المستطيل الأخضر ليصبح عنصرًا اقتصاديًا فاعلًا في المنظومة الرياضية الأمريكية.

    كما تشير التقارير إلى أن ميسي يمتلك حصة أقلية في ملكية نادي إنتر ميامي منذ انضمامه عام 2023، ما يضفي على بقائه حتى عام 2028 بعدًا استثماريًا واستراتيجيًا يعزز مكانته كشريك في مشروع النادي وليس مجرد لاعب فيه.