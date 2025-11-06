Al Nassr v Al Riyadh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
أحمد رفعت

أوقف المؤتمر الصحفي بسببهم .. رسالة عاجلة من جورج جيسوس لجماهير النصر بعد الفوز على جوا!

لماذا أوقف جيسوس مؤتمر النصر؟

حرص المدرب البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني الفني لنادي النصر، على توجيه رسالة إلى جماهير فريقه، وذلك بعد الفوز على فريق جوا الهندي.

ونجح النصر في تحقيق الفوز على جوا برباعية دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الأربعاء، على ملعب الأول بارك في العاصمة السعودية الرياض.

  • Al Nassr v Al Fayha - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    ماذا قال جيسوس؟

    وكشف الإعلامي علي العنزي خلال تصريحاته في برنامج "دورينا غير": "بعد انتهاء المؤتمر الصحفي، قام جيسوس بإيقاف المؤتمر وقال لحظة من فضلكم، لدي رسالة أريد أن أوجهها لجماهير نادي النصر، وهي مسألة الحضور الجماهيري".

    وأضاف: "جيسوس قال أن الفريق يتصدر حاليًا الدوري وأيضًا في دوري أبطال آسيا 2، يجب أن يتواجد في مباريات "الأول بارك" ما لا يقل عن 23 ألف مشجع".

    يأتي ذلك بسبب الحضور الجماهيري الضعيف الذي شهده ملعب الأول بارك من جانب جمهور النصر، الذي حضر بأعداد قليلة جدًا، وهو الأمر الذي لم ينل إعجاب المدرب جيسوس.

    • إعلان

  • ما سبب الحضور الجماهيري الضعيف؟

    وبعد سؤال العنزي عن سبب الحضور الضعيف لجماهير النصر، أكد على أن توقيتات المباريات لدى العالمي، هي السبب الرئيسي في هذا الأمر.

    وأوضح العنزي: "هذه رسالة واضحة من جيسوس للجمهور من أجل مساندة الفريق، وغيابهم قد يكون سببه هو توقيتات المباريات، سواء محليًا أو آسيويًا، مقارنة مع منافسيه".

    وأنهى تصريحاته قائلًا: "النصر في الدوري دائمًا يلعب يوم السبت أو الأحد الساعة 9 مساءً، وغيره يلعب الجمعة الساعة 5 العصر، وبالتالي فارق التوقيت سبب رئيسي في هذا الأمر".

  • ماذا ينتظر النصر؟

    يستعد فريق النصر لخوض اختبار صعب يوم السبت المقبل، الموافق 8 نوفمبر 2025، حين يواجه نظيره نيوم في مواجهة قوية تُقام ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي للمحترفين، لموسم 2025-2026.

    ويدخل النصر اللقاء وهو في قمة الترتيب العام برصيد 21 نقطة من 7 مباريات، محققًا العلامة الكاملة دون أي تعثر، في سلسلة نتائج مميزة جعلته المرشح الأبرز لمواصلة السيطرة على صدارة الدوري.

    ويأمل الفريق النصراوي بقيادة مدربه جورج جيسوس في تحقيق انتصاره الثامن تواليًا، للحفاظ على تفوقه بفارق 3 نقاط عن التعاون صاحب المركز الثاني، و4 نقاط عن الهلال الذي يحتل المركز الثالث، في صراع مبكر على القمة بين الكبار.

    في المقابل، يدخل فريق نيوم المواجهة بطموح كبير لتحقيق مفاجأة أمام المتصدر، خاصة أنه يقدم موسمًا مميزًا حتى الآن، جمع خلاله 13 نقطة من 7 مباريات بواقع 4 انتصارات وتعادل وهزيمتين، ليحتل المركز السادس في جدول الترتيب.

  • موسم النصر 2025-26

    قدّم فريق النصر السعودي بقيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس انطلاقة قوية في الموسم الرياضي 2025-2026، ليؤكد أنه عازم على المنافسة على كل الألقاب، رغم البداية التي شهدت خسارة لقب كأس السوبر السعودي في النهائي أمام الأهلي بركلات الترجيح، بعد مشوار مميز تخطى خلاله الاتحاد في نصف النهائي.

    وعلى مستوى دوري روشن السعودي، ظهر "العالمي" بثوب البطل، بعدما حقق العلامة الكاملة في الجولات السبع الأولى من المسابقة، متفوقًا في عدة مواجهات قوية، أبرزها أمام الاتحاد في "كلاسيكو" مثير انتهى بفوز النصر بثنائية نظيفة، ليعتلي الفريق صدارة الترتيب عن جدارة.

    أما على الصعيد القاري، فقد واصل النصر عروضه المبهرة في بطولة دوري أبطال آسيا 2، حيث حقق الفوز في الجولات الأربع الأولى، مقدّمًا أداءً هجوميًا ساحقًا أكد جاهزيته للمنافسة على اللقب الآسيوي. كما واصل تألقه محليًا بتخطي فريق جدة في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين برباعية نظيفة.

    غير أن الصدمة الكبرى جاءت في 28 أكتوبر 2025، حين ودّع النصر بطولة الكأس من دور الـ16 بعد خسارته المفاجئة أمام الاتحاد بنتيجة (1-2)، في واحدة من أكثر المباريات درامية هذا الموسم، لتتوقف مغامرته في البطولة مبكرًا رغم الأداء القوي في بقية المسابقات.

    نتائج النصر في موسم 2025-2026 حتى الآن:

    نصف نهائي السوبر: النصر 2-1 الاتحاد

    نهائي السوبر: النصر 2-2 الأهلي (خسارة بركلات الترجيح)

    الجولة 1 من الدوري: التعاون 0-5 النصر

    الجولة 2 من الدوري: النصر 2-0 الخلود

    الجولة 1 من أبطال آسيا 2: النصر 5-0 استقلال دوشنبه

    الجولة 3 من الدوري: النصر 5-1 الرياض

    دور الـ32 من كأس الملك: جدة 0-4 النصر

    الجولة 4 من الدوري: الاتحاد 0-2 النصر

    الجولة 2 من أبطال آسيا 2: الزوراء 0-2 النصر

    الجولة 5 من الدوري: النصر 5-1 الفتح

    الجولة 3 من أبطال آسيا 2: جوا 1-2 النصر

    الجولة 6 من الدوري: الحزم 0-2 النصر

    دور الـ16 من كأس الملك: النصر 1-2 الاتحاد

    الجولة 7 من الدوري: النصر 2-1 الفيحاء

    الجولة 4 من أبطال آسيا 2: النصر 4-0 جوا