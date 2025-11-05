وجه رسالة قوية للامين يامال .. لابورت يكشف ميزة رونالدو الأهم على الملعب والسلبية الكبرى في النصر

المدافع المتوج مع منتخب إسبانيا بلقب يورو 2024 انضم للعالمي في صيف 2023 قادمًا من مانشستر سيتي مقابل 27.5 مليون يورو، وبعقد يمتد لنهاية يونيو 2026.

شارك لابورت في 69 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها تسعة أهداف وصنع هدفًا وحيدًا، لكنه لم يحقق أي بطولة رسمية مع النادي السعودي.

ولم تكن نهاية الرحلة جيدة للطرفين، حيث استبعد اللاعب من المباريات الأخيرة في الموسم الماضي بسبب خلافات مع المدرب السابق ستيفانو بيولي، والذي رحل بنهاية الموسم وجاء بدلًا منه البرتغالي جورج جيسوس صاحب النجاحات الكبيرة مع الهلال.

اتفق النصر وأتلتيك بيلباو على انتقال المدافع الإسباني لصفوف الأخير ليُحقق حلمه بالعودة إلى ناديه السابق، لكن لم تتم الصفقة لتأخر النصر في تقديم الأوراق اللازمة لإتمام الانتقال، ما اضطر أتلتيك بيلباو إلى رفع القضية للفيفا.

بيلباو لجأ إلى فيفا لإتمام الصفقة لكن الرد الأول جاء بالرفض، وبعدها انتقلت القضية إلى غرفة فض المنازعات والتي وافقت بالفعل على طلب النادي الإسباني واعتمدت انتقال لابورت إلى صفوفه.

فيفا سمح للاتحاد الإسباني لكرة القدم (RFEF) بالحصول على شهادة الانتقال الدولية (ITC)، ليُفتح الطريق أخيرًا أمام لابورت لتوقيع عقدٍ يمتد لثلاثة أعوام مع الفريق الباسكي.