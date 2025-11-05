كشف إيمريك لابورت مدافع أتلتيك بيلباو كواليس تجربته السابقة مع النصر السعودي وعلاقته مع زميله السابق كريستيانو رونالدو، كما تحدث عن توجيه النصيحة إلى لامين يامال ونيكو ويليامز نجمي منتخب إسبانيا، وقد وجه رسالة إلى نجم برشلونة تحديدًا طالبه خلالها بالتواضع والهدوء والتركيز في الملعب. فما الذي قاله؟
وجه رسالة قوية للامين يامال .. لابورت يكشف ميزة رونالدو الأهم على الملعب والسلبية الكبرى في النصر
تجربة لابورت مع النصر
المدافع المتوج مع منتخب إسبانيا بلقب يورو 2024 انضم للعالمي في صيف 2023 قادمًا من مانشستر سيتي مقابل 27.5 مليون يورو، وبعقد يمتد لنهاية يونيو 2026.
شارك لابورت في 69 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها تسعة أهداف وصنع هدفًا وحيدًا، لكنه لم يحقق أي بطولة رسمية مع النادي السعودي.
ولم تكن نهاية الرحلة جيدة للطرفين، حيث استبعد اللاعب من المباريات الأخيرة في الموسم الماضي بسبب خلافات مع المدرب السابق ستيفانو بيولي، والذي رحل بنهاية الموسم وجاء بدلًا منه البرتغالي جورج جيسوس صاحب النجاحات الكبيرة مع الهلال.
اتفق النصر وأتلتيك بيلباو على انتقال المدافع الإسباني لصفوف الأخير ليُحقق حلمه بالعودة إلى ناديه السابق، لكن لم تتم الصفقة لتأخر النصر في تقديم الأوراق اللازمة لإتمام الانتقال، ما اضطر أتلتيك بيلباو إلى رفع القضية للفيفا.
بيلباو لجأ إلى فيفا لإتمام الصفقة لكن الرد الأول جاء بالرفض، وبعدها انتقلت القضية إلى غرفة فض المنازعات والتي وافقت بالفعل على طلب النادي الإسباني واعتمدت انتقال لابورت إلى صفوفه.
فيفا سمح للاتحاد الإسباني لكرة القدم (RFEF) بالحصول على شهادة الانتقال الدولية (ITC)، ليُفتح الطريق أخيرًا أمام لابورت لتوقيع عقدٍ يمتد لثلاثة أعوام مع الفريق الباسكي.
سلبية النصر الكبرى
لابورت وفي حواره مع حساب "The Rest Is Football" على يوتيوب أكد
رضاه عن تجربته مع النصر السعودي، واصفًا إياها بالمختلفة ورافضًا اعتبارها أفضل أو أسوأ من تجاربه السابقة في أوروبا.
إذ قال "هي تجربة مختلفة وثقافة مختلفة، لا أستطيع القول أنها أفضل أو أسوأ من غيرها لكنها مجرد مختلفة. الطقس هناك مختلف تمامًا، وكرة القدم تتأثر بذلك بالطبع، إذ لا نستطيع هناك الجري لمسافة 13 كيلومترًا في المباريات في ظل درجة حرارة تصل إلى 47 درجة مئوية. تلك عوامل لا نستطيع مواجهتها، لكن الدوري هناك جيد ويضم لاعبين مميزين، لا نعلم إن كان الدوري السعودي سيصل لمستوى الدوريات الأوروبية أم لا، سنرى".
وعن تجربته مع النصر، قال "تأقلمت سريعًا مع الحياة في السعودية وكرة القدم هناك رغم أن هذا ليس سهلًا، الأوضاع في النادي لم تكن جيدة تمامًا، عدم الاستقرار والتغيير الكبير كان أهم المشاكل، كان لدينا الكثير من التغييرات في جميع المناصب، المدرب والإدارة وحتى الرئيس التنفيذي وهذا جعل الأمور صعبة في الفريق، لكن بعيدًا عن ذلك فقد كنت سعيدًا بتلك التجربة وسعيدًا بالعودة إلى الوطن".
يُشار إلى أن لابورت غادر النصر دون الحصول على أي بطولة رسمية مع الفريق.
- Getty Images Sport
ميزة رونالدو الأهم
المدافع الإسباني أشار إلى أنه مازال على تواصل جيد مع زميله السابق، كريستيانو رونالدو، وإن كان لا يُعد من أصدقائه المقربين الذين يتحدث معهم دومًا.
وأشاد لابورت كثيرًا بجهد والتزام رونالدو، مشيرًا إلى أنه يتمتع بجاهزية بدنية تفوق العديد من اللاعبين الشباب، وذلك رغم وصوله لعامه الـ40.
وأضاف حول ميزته الأهم في الملعب "رونالدو ربما لا يقوم بأشياء كثيرة في الملعب، لكنه يُجيد التواجد في المكان المناسب في الوقت المناسب، ولذا هو هداف كبير يُسجل الكثير من الأهداف".
نصيحة إلى لامين يامال
مدافع بيلباو أشاد بزميله الشاب في منتخب إسبانيا، لامين يامال، وكذلك نيكو ويليامز، مؤكدًا أن الأول يتمتع بقدرات كبيرة تجعله يبدو أكبر من عُمره الحقيقي، وعند سؤاله عن توجيه النصائح لهما، أجاب "أحب تقديم المزيد من النصائح لهما، لكنهما لا يجعلاني أقوم بذلك. سنقوم بحل الأمر معًا".
وأضاف موجهًا رسالة إلى نجم برشلونة "أنت لاعب شاب، ذو جودة عالية، وصيف ترتيب جائزة الكرة الذهبية، لكن عليك الحذر من كرة القدم، فقد تكون في القمة يومًا ما وبعدها تنزل إلى القاع تمامًا، ولذا عليك التحلي بالهدوء والتواضع، عليك البعد عن الناس الذين يُوافقونك في كل شيء، كن قريبًا ممن يُذكرك بمن أنت ومن أين أتيت وكيف وصلت، هذا لا يعني أنه شخص سيئ، فأنا أرتبط بعلاقة جيدة معه ونتحدث معًا دومًا، لكن كما تعلمون أحيانًا اللاعبون أصحاب الخبرة مثلي يستطيعون تقديم بعض النصائح للشباب مثله، خاصة لأنه قد يتراجع في مستواه يومًا ما ويبدأ بالتفكير في الأمور السلبية، عليه هنا ألا ينشغل بأمور كثيرة خارج الملعب وأن يجتهد ويستمتع بكرة القدم".