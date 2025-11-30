أخبار النصر اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعالمي.
أخبار النصر اليوم | اشتعال أزمة جواو فيليكس في البرتغال .. وتكذيب مزاعم ظلم الهلال
أزمة جواو كانسيلو
"هُناك فضائح يومية في البرتغال"! .. جواو فيليكس يكشف كواليس فشل انتقاله إلى بنفيكا وسر نجاحه مع النصر
تحدث النجم البرتغالي جواو فيليكس، عن كواليس تحوّل صفقته من نادي طفولته بنفيكا، إلى فريق النصر الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الصيفي الماضي "2025".
فيليكس كان قريبًا من بنفيكا - حسب التقارير الصحفية وقتها -؛ قبل أن يوقع مع النصر بشكلٍ رسمي، وبعقدٍ حتى 30 يونيو 2027.
في هذا السياق.. اعترف النجم البرتغالي جواو فيليكس أنه كان يريد الانتقال إلى نادي بنفيكا بالفعل، خلال الميركاتو الصيفي الماضي "2025"؛ مثلما كان الحال في السنوات الثلاث الأخيرة، أساسًا.
"بذلنا ما في وسعنا لإعادتك إلى البيت ونأسف على ذلك" .. رئيس بنفيكا يهاجم جواو فيليكس بعد حديثه عن جدية النصر!
علّق رئيس النادي روي كوستا على التصريحات الأخيرة للنجم البرتغالي الدولي جواو فيليكس، والتي ألقى فيها باللوم على إدارة النادي لعدم عودته إلى بيته القديم في ملعب "دا لوز"، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.
- Getty Images Sport
أخبار كريستيانو رونالدو
استرجاعًا لـ"كذبة الماضي" .. بواتينج يتغزل بميسي ويفضل رونالدو عليه ويؤكد: طلبوا إذنه قبل انضمامي لبرشلونة!
المقارنة بين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي عمرها سنوات طويلة والأمر حساس للغاية، لدرجة أن أحدهم ادعى سابقًا تعرضه للضغط والإجبار لاختيار أحدهما على حساب الآخر.
الحديث هنا عن اللاعب الغاني السابق كيفين برنس بواتينج، والذي خاض مسيرة طويلة في الملاعب، مع هيرتا برلين وتوتنهام وبوروسيا دورتموند وبورتسموث وجنوى وميلان وفرانكفورت ولاس بالماس وساسوولو وغيرها من الأندية.
ولعل أشهر الفترات في مسيرة بواتينج، كانت رحلته القصيرة مع برشلونة، حيث تألق مع ساسوولو لينضم إلى الفريق الكتالوني في يناير 2019 على سبيل الإعارة، ليعود بعدها ببضعة أشهر إلى إيطالية بعد فشله في إثبات نفسه.
"حرم نفسه من أشياء كثيرة لأجل ذلك" .. زميل كريستيانو رونالدو السابق يكشف عن بداية "الدون" الكادحة ومباراة عمره
تحدث الأنجولي لويس لورينسو، الزميل السابق للنجم الأسطوري كريستيانو رونالدو في صفوف سبورتنج لشبونة البرتغالي، عن المباراة التي شكّلت نقطة التحول في مسيرة النجم البرتغالي وأطلقت رحلته نحو العالمية.
وأعاد لورينسو تسليط الضوء على واحدة من أهم المحطات في مسيرة كريستيانو رونالدو، والتي كانت بمثابة الانطلاقة الحقيقية نحو النجومية العالمية، ليصبح الدون أحد أبرز أساطير كرة القدم عبر التاريخ.
تكذيب مزاعم ظلم الهلال .. تهكم وليد الفراج على النصر
بسبب بطولتي آسيا وإفريقيا .. مسؤول نصراوي سابق يكذّب مزاعم ظلم الهلال في 2019 ويقدم الدليل!
يترقب عشاق كرة القدم، وجبة كروية ممتعة، خلال شهر ديسمبر، بالتزامن مع إقامة بطولة كأس العرب في قطر، وانطلاق منافسات كأس أمم إفريقيا بالمغرب، والتي تستمر حتى يناير 2026.
وفي ذلك السياق، سادت حالة من الجدل، بشأن قرار إدارة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، بتوقف منافسات روشن، خلال بطولة كأس العرب، واستكمال المنافسات بصورة طبيعية خلال أمم إفريقيا، رغم غياب عدد من النجوم الأفارقة عن أندية دوري روشن، خلال البطولة التي تقام في المغرب.
هذا التوقف الذي يشهد دوري روشن، يعد واحدًا من سلسلة توقفات عديدة خلال منافسات موسم 2025-2026، بعدما أعلنت الرابطة، في 11 أغسطس الماضي، عن توقف الدوري أكثر من مرة، بإجمالي 112 يوم، من أصل 179 يوم تستمر خلالها منافساته.
فيديو | مسعينًا باللهجة المصري للدفاع عن الهلال .. وليد الفراج يتهكم على مشجع نصراوي: فريقك خارج كأس الملك!
استعان الإعلامي وليد الفراج باللهجة المصرية، وتهكم على أحد المشجعين النصراويين، من أجل الدفاع عن نادي الهلال، وذلك بعد تعليقه بشأن أداء الزعيم في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.
الهلال تأهل إلى نصف نهائي كأس الملك، بعد الفوز على الفتح برباعية مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء أمس السبت، على ملعب المملكة أرينا.
داروين نونيز آخر ضحايا "نظرية المؤامرة النصراوية" .. الخير أدار ظهره للهلال منذ طعنة "الصفقة الثنائية"!
شئنا أم أبينا تبقى المؤامرات جزءًا من كرة القدم .. فهي ركن أساسي من أحاديث الجماهير؛ فـ"هذا ينحاز لذاك ضد نادينا"، و"هؤلاء يخدمون مصالح منافسينا"، وما شابه من حوارات جماهيرية بحتة!
وإن خصصنا الحديث عن الدوري السعودي، فحدث ولا حرج في هذا الشأن من مؤامرات بين الأندية؛ منها الحقيقي ومنها ما هو مجرد أوهام يرددها البعض ويصدقها العامة، وهذا تحديدًا ما نقصده هنا..
"نظرية المؤامرة النصراوية وتطبيقها في الهلال" .. تلك النظرية التي تتأصل القناعة بها يومًا تلو الآخر في أعين جماهير العالمي، زاعمين أن ما تعرض له ناديهم من ظُلم قبل ثلاث سنوات تقريبًا، تحديدًا في قضية "صفقة محمد كنو" هو سبب معاناة الهلال مع صفقاته في الوقت الحالي.
أخبار الانتقالات
ارتبط بالهلال كثيرًا .. النصر يدخل صفقة إيدرسون بقوة ورد رسمي مثير من وكيل اللاعب
في مفاجأة من العيار الثقيل.. دخل نادي النصر بقوة، في صفقة التعاقد مع النجم البرازيلي إيدرسون دوس سانتوس، متوسط ميدان فريق أتالانتا الإيطالي؛ والذي ارتبط اسمه بالانتقال إلى عملاق الرياض الآخر الهلال، لفترةٍ طويلة للغاية.
ويرغب النصر في تدعيم صفوفه بصفقاتٍ جديدة، خلال الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2026"؛ وذلك لمواصلة تألقه في الموسم الرياضي الحالي، تحت قيادة مديره الفني البرتغالي المخضرم جورج جيسوس.