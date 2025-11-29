Manchester United v Chelsea - Uefa Champions League FinalGetty Images Sport
محمد سعيد

"حرم نفسه من أشياء كثيرة لأجل ذلك" .. زميل كريستيانو رونالدو السابق يكشف عن بداية "الدون" الكادحة ومباراة عمره

رحلة أسطورية بدأت من ملعب "جوزيه ألفالادي"

تحدث الأنجولي لويس لورينسو، الزميل السابق للنجم الأسطوري كريستيانو رونالدو في صفوف سبورتنج لشبونة البرتغالي، عن المباراة التي شكّلت نقطة التحول في مسيرة النجم البرتغالي وأطلقت رحلته نحو العالمية.

وأعاد لورينسو تسليط الضوء على واحدة من أهم المحطات في مسيرة كريستيانو رونالدو، والتي كانت بمثابة الانطلاقة الحقيقية نحو النجومية العالمية، ليصبح الدون أحد أبرز أساطير كرة القدم عبر التاريخ.

  • كريستيانو رونالدو وحلم الوصول إلى العالمية

    قال لورينسو في تصريحات خاصة لصحيفة "عكاظ" السعودية، إن اللقاء الذي غيّر حياة رونالدو كان في أغسطس 2003، خلال افتتاح ملعب جوزيه ألفالادي أمام العملاق الإنجليزي مانشستر يونايتد، مؤكدًا أن الأداء الذي قدّمه في تلك المباراة كان بداية قصته الحقيقية في عالم كرة القدم.

    أوضح لورينسو أن رونالدو وصل إلى سبورتنج لشبونة وهو في سن صغيرة جدًا، لكنه جاء وهو يحمل هدفًا واضحًا يتمثل في العمل للوصول إلى النجومية وأن يصبح الأفضل في العالم، وهو ما تحقق بالفعل.

    وأضاف أن رونالدو نشأ في عائلة بسيطة وكادحة لم تترك شيئًا للصدفة، الأمر الذي انعكس على شخصيته وإصراره على النجاح.

    التحدي الأول للدون

    تحدث لورينسو كذلك عن الصعوبات التي واجهها رونالدو في بداياته، قائلًا: في رأيي، ما كان صعبًا عليه في البداية هو الشعور بالحنين والابتعاد عن عائلته خلال أيامه الأولى مع سبورتنج لشبونة، لكنه تخطى ذلك سريعًا بمساعدة الزملاء الذين كانوا يعيشون معه في مركز الإقامة التابع للنادي".

    وأكد أن هذه المرحلة كانت من أبرز التحديات التي صقلته وجعلته أكثر قوة وإصرارًا.

    وأشار زميل رونالدو السابق إلى أن النجم البرتغالي ضحّى بالكثير من أجل تحقيق مكانته العالمية، قائلًا: "لقد حرَم نفسه من أشياء كثيرة ليصل إلى هذه المكانة، وأتمنى أن يواصل الاستمتاع بكرة القدم وأن يمنحنا المتعة كما فعل دائمًا".

    وأوضح: "نحن ندرك أن كل شيء سينتهي يومًا ما، لذلك أتمنى أن يستثمر كل لحظة في التدريبات والمباريات دون أن ينسى أهدافه".

    وعن علاقته الحالية بقائد النصر السعودي، أوضح لورينسو: "ما زلنا نحافظ على علاقة جيدة ونتبادل الرسائل من حين لآخر"، مؤكدًا أن التواصل بينهما مستمر رغم مرور السنوات وتباعد المسافات.

  • رونالدو يصنع التاريخ مع مانشستر يونايتد

    انتقال كريستيانو رونالدو إلى مانشستر يونايتد عام 2003 كان نقطة الانطلاق الحقيقية لمسيرته العالمية، حيث تعاقد النادي الإنجليزي مع اللاعب البرتغالي الشاب قادمًا من سبورتنج لشبونة مقابل 12.24 مليون جنيه إسترليني، ليصبح حينها أغلى لاعب مراهق في تاريخ كرة القدم الأوروبية.

    وفي 12 أغسطس 2003، أعلن مانشستر يونايتد إتمام الصفقة بعد أن خطف رونالدو الأنظار في مباراة ودية أمام الفريق الإنجليزي خلال افتتاح ملعب "جوزيه ألفالادي" في لشبونة.

    الأداء المبهر الذي قدّمه اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا دفع المدرب الأسطوري السير أليكس فيرجسون إلى الإسراع في التعاقد معه، متفوقًا على أندية أخرى كانت تراقب الموهبة الصاعدة مثل برشلونة.

    رونالدو، الذي كان يتميز بسرعته ومهاراته الفنية وقدرته على اللعب بكلتا قدميه، انضم إلى صفوف "الشياطين الحمر" ليبدأ رحلة استثنائية استمرت حتى عام 2009، سجل خلالها 118 هدفاً في 292 مباراة، وحصد العديد من الألقاب أبرزها الدوري الإنجليزي الممتاز ثلاث مرات، ودوري أبطال أوروبا عام 2008، إضافة إلى تتويجه بجائزة الكرة الذهبية في العام نفسه.

    هذا الانتقال لم يكن مجرد صفقة رياضية، بل كان بداية قصة أسطورة كروية عالمية، حيث تحوّل رونالدو من موهبة واعدة في البرتغال إلى أحد أعظم نجوم كرة القدم عبر التاريخ.

  • ماذا قدم كريستيانو رونالدو مع النصر؟

    بعد انتهاء مسيرته الضخمة في الملاعب الأوروبية، رونالدو قرر أن يشق طريقًا مختلفًا وانضم إلى النصر السعودي في صفقة قلبت موازين الكرة السعودية، ومنذ انتقاله إلى النصر، في شتاء 2023، قدم "الدون" أرقامًا تهديفية مذهلة، حتى مع بلوغه سن الأربعين، حيث شارك في 117 مباراة "رسمية"، سجل خلالها 104 هدف وصنع 21 تمريرة حاسمة.

    وتمكن رونالدو من قيادة النصر للتتويج بلقب كأس الملك سلمان للأندية العربية، بعد الفوز على الهلال، في نهائي سعودي خالص، كما سجل كريستيانو 6 أهداف في تلك البطولة، ليتوج بجائزة الحذاء الذهبي، بخلاف أهدافه الـ104 في البطولات الأخرى.

    وحصد كريستيانو جائزة الحذاء الذهبي - أيضًا - في مسابقة دوري روشن السعودي، خلال الموسمين الماضيين، كما حطم الرقم القياسي، كأكثر لاعب تسجيلًا للأهداف في نسخة واحدة بتاريخ الدوري، بـ35 هدفًا في موسم 2023-2024.ورغم ذلك، إلا أن رونالدو قاد النصر لوصافة دوري روشن السعودي، كأس خادم الحرمين الشريفين، ومرتين في كأس السوبر السعودي، فضلًا عن الوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، قبل الخسارة على يد كاواساكي فرونتال الياباني.

