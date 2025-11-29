تحدث لورينسو كذلك عن الصعوبات التي واجهها رونالدو في بداياته، قائلًا: في رأيي، ما كان صعبًا عليه في البداية هو الشعور بالحنين والابتعاد عن عائلته خلال أيامه الأولى مع سبورتنج لشبونة، لكنه تخطى ذلك سريعًا بمساعدة الزملاء الذين كانوا يعيشون معه في مركز الإقامة التابع للنادي".

وأكد أن هذه المرحلة كانت من أبرز التحديات التي صقلته وجعلته أكثر قوة وإصرارًا.

وأشار زميل رونالدو السابق إلى أن النجم البرتغالي ضحّى بالكثير من أجل تحقيق مكانته العالمية، قائلًا: "لقد حرَم نفسه من أشياء كثيرة ليصل إلى هذه المكانة، وأتمنى أن يواصل الاستمتاع بكرة القدم وأن يمنحنا المتعة كما فعل دائمًا".

وأوضح: "نحن ندرك أن كل شيء سينتهي يومًا ما، لذلك أتمنى أن يستثمر كل لحظة في التدريبات والمباريات دون أن ينسى أهدافه".

وعن علاقته الحالية بقائد النصر السعودي، أوضح لورينسو: "ما زلنا نحافظ على علاقة جيدة ونتبادل الرسائل من حين لآخر"، مؤكدًا أن التواصل بينهما مستمر رغم مرور السنوات وتباعد المسافات.