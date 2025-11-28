"هُناك فضائح يومية في البرتغال"! .. جواو فيليكس يكشف كواليس فشل انتقاله إلى بنفيكا وسر نجاحه مع النصر

وفي هذا السياق.. اعترف النجم البرتغالي جواو فيليكس أنه كان يريد الانتقال إلى نادي بنفيكا بالفعل، خلال الميركاتو الصيفي الماضي "2025"؛ مثلما كان الحال في السنوات الثلاث الأخيرة، أساسًا.

وعن ذلك يقول فيليكس في تصريحات مع "سبورت تي في"، مساء اليوم الجمعة: "عدم انتقالي إلى بنفيكا؛ ليس له أي علاقة بالمال، كما يزعم البعض".

وكشف فيليكس عن أن عدم جدية بنفيكا في المفاوضات، هي من عطلت الصفقة؛ إلى أن جاء نادي النصر، وكان لديه رغبة شديدة في التوقيع معه.

وعن إمكانية الانتقال إلى بنفيكا مستقبلًا؛ رد النجم البرتغالي قائلًا: "أنا سعيد حاليًا في صفوف النصر، ومركز معه تمامًا.. لا يشغلني التفكير فيما سيحدث خلال عام أو اثنين من الآن".