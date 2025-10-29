أخبار الاتحاد اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعميد.
أخبار الاتحاد اليوم | رسالة كونسيساو الصارمة للاعبين، ومعدل مقلق لحالات الطرد هذا الموسم!
أهداف عوار تحمي الاتحاد من الخسارة
كشفت إحصائية خاصة بأهداف الجزائري حسام عوار نجم وسط الاتحاد عن أن الفريق السعودي لا يخسر أبدًا حال سجل لاعبه في مرمى الخصوم.
عوار نجح في إحراز الهدف الثاني للاتحاد في مرمى النصر خلال مواجهة الأمس في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وقد انتهى اللقاء بفوز العميد وتأهله إلى ربع النهائي.
الهدف هو الـ17 لحسام عوار مع الاتحاد خلال 16 مباراة في جميع البطولات، وقد نجح الفريق في الفوز بـ15 مباراة وتعادل في الأخيرة وكانت ضد الأخدود في دوري روشن السعودي.
لاعب الوسط صاحب الجنسية الفرنسية قدم كذلك 4 تمريرات حاسمة خلال 43 مباراة مع الاتحاد منذ انضمامه إلى صفوفه صيف 2024 قادمًا من روما الإيطالي.
معدل مخيب لحالات الطرد في الاتحاد هذا الموسم
تعرض مدافع الاتحاد، أحمد الجليدان، للطرد خلال مواجهة النصر مساء أمس في كأس الملك، وهو اللاعب الرابع الذي يُطرد من العميد خلال جميع بطولات الموسم الجاري.
الفريق الجداوي لعب 12 مباراة في جميع بطولات الموسم الجاري، وقد خسر خلالها بالبطاقة الحمراء كلًا من مهند الشنقيطي ودانيلو بيريرا وبريدراج رايكوفيتش بجانب حسام عوار، وهو ما يجعله يتعرض لحالة طرد واحدة كل 3 مباريات وهو معدل مقلق تمامًا للفريق ومدربه سيرجيو كونسيساو.
كونسيساو يُوجه رسالة صارمة لنجوم الاتحاد
موعد قرعة ربع نهائي كأس الملك السعودي 2025-2026
جدول مباريات كأس الملك السعودي 2025-2026 والقنوات الناقلة
كل ما تريد معرفته عن كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026، جدول المباريات والقنوات الناقلة ونظام البطولة وأكثر من ذلك..
جدول مباريات الاتحاد في كأس الملك السعودي 2025-2026 والقنوات الناقلة
تعرف على جدول مباريات الاتحاد في كأس الملك السعودي 2025-2026 والقنوات الناقلة ونظام البطولة.
موعد قرعة ربع نهائي كأس الملك السعودي 2025-2026 والقنوات الناقلة
كل ما تريد معرفته عن قرعة ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026 والفرق المتأهلة والقنوات الناقلة
مشوار نادي الاتحاد في الموسم الحالي 2025-2026
استهل فريق الاتحاد مشواره في الموسم الرياضي 2025-2026 ببداية متذبذبة، بعد أن فقد أول ألقابه هذا الموسم بخسارته كأس السوبر السعودي أمام نظيره النصر بنتيجة 1-2 في الدور نصف النهائي، وهي النتيجة التي شكلت صدمة مبكرة لجماهير العميد الطامحة في موسمٍ حافل بالبطولات.
وعلى صعيد دوري روشن السعودي للمحترفين، خاض الاتحاد حتى الآن ست مباريات، تمكن خلالها من تحقيق ثلاثة انتصارات مقابل تعادل واحد وهزيمتين كانتا أمام النصر والهلال.
أما على الصعيد القاري، فقد واجه الاتحاد بداية صعبة في بطولة النخبة الآسيوية، حيث تلقى خسارتين متتاليتين أمام الوحدة الإماراتي وشباب الأهلي دبي في الجولتين الأولى والثانية من مرحلة الدوري، قبل أن يستعيد توازنه بتحقيق فوز عريض على الشرطة العراقي (4-1) في الجولة الثالثة، ليُعيد بعضًا من الأمل لجماهيره في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل.
ورغم هذه النتائج المتباينة، يرى المتابعون أن الفريق يعيش مرحلة انتقالية فنية تحت قيادة المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو، الذي يسعى إلى فرض أسلوبه الجديد وإعادة الانضباط التكتيكي للفريق، في وقتٍ ينتظر فيه أنصار العميد انتفاضة حقيقية تعيد الفريق إلى مستواه المعهود محليًا وآسيويًا.
العميد أظهر الكثير من بوادر التحسن خلال الفترة الأخيرة تحت قيادة كونسيساو وقد توج تلك الفترة الجيدة بالفوز على النصر في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بهدفين مقابل هدف واحد، ليحجز مقعده في ربع النهائي.