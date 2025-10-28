مع وداع النصر للبطولة الثانية في الموسم الجاري 2025-2026، لم يمر كلاسيكو الاتحاد مرور الكرام، حيث اشتبك المدافع عبدالإله العمري مع أحد مشجعي ناديه في مدرجات استاد الأول بارك.
فيديو | صبر كثيرًا وانفجر أخيرًا .. اشتباك بين نجم النصر ومشجع بعد وداع كأس الملك على يد الاتحاد
النصر يودع كأس الملك
أمس الثلاثاء، حل الاتحاد ضيفًا على العالمي باستاد الأول بارك في الرياض، ضمن دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026.
ونجح النمور في حسم كلاسيكو الكأس الغالية لصالحهم بالفوز بثنائية مقابل هدف وحيد، ليعبروا لدور الثمانية.
الثنائية الاتحادية سجلها كريم بنزيما وحسام عوار في الدقيقتين 15 و2+45، فيما أحرز أنجيلو هدف النصراويين الوحيد في الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول.
- Getty Images Sport
عبدالإله العمري في كلاسيكو كأس الملك
قلب دفاع النصر المحلي لم يشارك بشكل أساسي في الكلاسيكو، إنما دفع به مدربه البرتغالي جورج جيسوس كبديل في الدقيقة 49 من عمر المباراة.
قرار جيسوس جاء بشكل اضطراري بعد إصابة المدافع الفرنسي محمد سيماكان، لكن العمري لم يقصر على المستويين الدفاعي وفي عملية الضغط على الخصم كذلك في ظل النقص العددي به مع طرد الظهير أحمد الجليدان.
اللافت في أرقام العمري بالمباراة أنه صنع فرصتين لزملائه، لم يحسنوا استغلالها لتعديل النتيجة لصالحهم.
اشتباك عبدالإله العمري لفظيًا مع مشجع النصر
لكن رغم عدم تقصير عبدالإله العمري طوال الدقائق التي شارك بها إلا أنه تعرض للهجوم من قبل أحد المشجعين في مدرجات استاد الأول بارك، بينما كان في طريقه لغرف خلع الملابس بعد إطلاق صافرة النهاية.
وظهر قلب دفاع العالمي فاقدًا لأعصابه بشكل كبير، مطالبًا أحد المشجعين في المدرجات بالصمت، بينما يوجه له الأخير عبارات غاضبة، قبل أن يسيطر المحيطون باللاعب على الموقف قبل تفاقمه أكثر.
صبر عبدالإله العمري كثيرًا
صاحب الـ28 عامًا يتعرض لهجوم كبير من جمهور النصر منذ بداية الموسم الجاري 2025-2026، على خلفية مفاوضات الاتحاد مع مسؤولي العالمي لشراء عقده بشكل نهائي.
العمري قضى الموسم الماضي معارًا من النصر إلى الاتحاد، مقدمًا موسم أكثر من رائع، توج به بثنائية دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.
وكانت هناك رغبة مشتركة بين الجانبين لشراء عقده نهائيًا من النادي العاصمي إلا أن الأخير وضع عراقيل مالية أمام الصفقة، ما تسبب في فشلها في الأخير.
لكن ومع علم الجمهور برغبة العمري في تمثيل الاتحاد بشكل نهائي بالفعل، بدأ في تصيد المواقف له، والترويج لعدم سعادته داخل النصر.
وقد خرج المدافع السعودي من قبل موضحًا أن علامات الحزن التي ظهرت على وجهه في بعض الفترات منذ عودته من الإعارة إلى الاتحاد، ما هي إلا لمروره بظروف شخصية، لم يكشف عنها.
لكن الجمهور لم يقتنع، وظل يتصيد له المواقف والأخطاء.
مسيرة عبد الإله العمري مع النصر
قلب الدفاع كان قد بدأ مسيرته الكروية مع العالمي، قبل تصعيده للفريق الأولى في نوفمبر 2017.
لكن النصر لجأ لإعارته لنادي الوحدة في صيف 2018 ولمدة موسم كامل، قبل أن يعود من جديد في 2019، ثم تجددت إعارته مرة ثانية في صيف 2024 ولمدة موسم وحيد إلا أن هذه المرة للاتحاد.
وقد شارك العمري في 139 مباراة مع النصر بمختلف البطولات، فيما سجل تسعة أهداف وصنع خمسة آخرين.
كيف تأهل النصر والاتحاد لدور الـ16 من كأس الملك؟
بالحديث عن النصر فجاء صعوده من دور الـ32 بكأس خادم الحرمين الشريفين إلى دور الـ16 على حساب جدة بالفوز برباعية نظيفة، ثم فشل العبور إلى دور الثمانية على حساب الاتحاد.
أما كتيبة المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو فتأهلت على جسد الوحدة بالفوز بهدف نظيف، في عهد المدير الفني الفرنسي المقال لوران بلان.
وماذا بعد النسبة للاتحاد؟
بعد الانتهاء من مهمة الكأس الغالية، فالاتحاد على موعد مع مواجهات نارية في قادم الأيام..
البداية مع مواجهة الخليج في الأول من نوفمبر 2025، من الجولة السابعة من دوري روشن.
يليها لقاء الشارقة في الرابع من نوفمبر المقبل ضمن الجولة الرابعة من مرحلة الدوري لدوري أبطال آسيا للنخبة ثم الدحيل القطري في الجولة الخامسة من البطولة نفسها.
بالعودة لدوري روشن، فيلتقي الاتحاد بالأهلي في الثامن من نوفمبر المقبل، ضمن الجولة الثامنة.
وماذا بعد بالنسبة للنصر؟
الليلة ودع النصر البطولة الثانية له في الموسم الجاري، بعد أن خسر في بدايته لقب كأس السوبر السعودي 2025-2026 بالهزيمة في النهائي أمام الأهلي.
ومن المقرر أن يخوض العالمي عدة مواجهات في نوفمبر المقبل؛ منها مواجهتي نيوم والخليج ضمن الجولتين السابعة والثامنة من دوري روشن.
فيما يلتقي على المستوى القاري بجوا الهندي والاستقلال الطاجيكي ضمن الجولتين الرابعة والخامسة، من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2.