موعد قرعة ربع نهائي كأس الملك السعودي 2025-2026 والقنوات الناقلة

ينتظر الجميع بفارغ الصبر قرعة ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026 "كأس الملك السعودي"، والدخول. في الأمتار الأخيرة والحاسمة للبطولة.

الاتحاد هو حامل لقب كأس الملك في نسخته الماضية بعد تغلبه على القادسية بنتيجة 3-1، ليصبح على بُعد لقب وحيد للحاق بالهلال صاحب الـ 11 لقب، وبفارق ثلاثة ألقاب عن الأهلي الأكثر تتويجاً في البطولة.

واعتاد الجمهور السعودي على قرعة واحدة لتحديد مسار الفرق. في كأس الملك، ولكن منذ نسخة 2023-2024 تقرر إجراء قرعة عقب كل دور وهو ما يعد بالكثير من الإثارة والجنون.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد قرعة ربع نهائي كأس الملك 2025-2026 والقنوات الناقلة والفرق المتأهلة وكل ما تريدون معرفته.

موعد قرعة ربع نهائي كأس الملك السعودي 2025-2026؟

موعد قرعة ربع نهائي كأس الملك 2025-2026 يوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025 في مقر استوديوهات شبكة قنوات "ثمانية" السعودية بمدينة الرياض.

وسوف تبدأ مراسم القرعة في تمام الثالثة عصراً بتوقيت السعودية، الرابعة بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لقرعة ربع نهائي كأس الملك السعودي 2025-2026؟



تمتلك شبكة "ثمانية" حقوق بث مباريات كأس الملك السعودي 2025-2026، وذلك في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حتى موسم 2030-2031.

وسف يتم بث قرعة ربع نهائي كأس الملك 2025-2026، من خلالها عبر قناة ثمانية 1.

ما هو تردد قنوات ثمانية الناقلة لقرعة ربع نهائي كأس الملك السعودي 2025-2026؟

كيف يمكن متابعة قرعة ربع نهائي كأس الملك السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكنك الاشتراك مجانًا في منصة ثمانية، لمتابعة البث المباشر لقرعة ربع نهائي كأس الملك السعودي 2025-2026، كما أنّ المنصة متاحة على كافة متاجر التطبيقات المختلفة وتدعم الأنظمة الرقمية الرائجة.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون ..من هنا

ما الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي كأس الملك السعودي 2025-2026؟

تأهلت هذه الفرق بصورة نهائية إلى ربع النهائي