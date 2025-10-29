"أحب تحدي جيسوس" .. كونسيساو يُوجه رسالة صارمة لنجوم الاتحاد وينتقد أداء الحكم السعودي أمام النصر

أبدى سيرجيو كونسيساو، المدير الفني للاتحاد، سعادته البالغة بتخطي النصر والتأهل إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، مشيدًا بأداء لاعبيه لكن موجهًا لهم في نفس الوقت رسالة صارمة بشأن المستقبل. فما الذي قاله؟
كونسيساو يربح التحدي أمام جيسوس
فاز كونسيساو بالتحدي الخاص أمام جورج جيسوس بعد فوز الاتحاد على النصر مساء أمس بهدفين مقابل هدف واحد ليتأهل إلى دور الـ8 من كأس خادم الحرمين الشريفين.
ورغم إقامة اللقاء على ملعب الأول بارك بالرياض، الخاص بالنصر، إلا أن الاتحاد قدم مباراة ممتازة، حيث تقدم أولًا بهدف كريم بنزيما وبعدما عادل النصر بواسطة أنجيلو عاد ووضع قدمه في المقدمة بهدف حسام عوار قبل نهاية الشوط الأول بلحظات.
ورغم تعرضه للنقص العددي في بداية الشوط الثاني عقب طرد مدافعه أحمد الجليدان بعد تدخله العنيف ضد أيمن يحيى، إلا أن الفريق استطاع الصمود والحفاظ على تقدمه حتى النهاية ليُلحق بالنصر الخسارة الأولى هذا الموسم في جميع البطولات.
المهمة الصعبة
اعترف المدرب البرتغالي بصعوبة مهمته مع الاتحاد، خاصة مع ازدحام جدول مباريات الفريق وعدم وجود وقت للاستشفاء والعمل الفني مع اللاعبين.
وأضاف عقب اللقاء "كنا على دراية بالتحدي الكبير الذي ينتظرنا، فالفريق المنافس يمتلك لاعبين مميزين ومدربًا ذا خبرة طويلة في الكرة السعودية. ومع ذلك، ظهر الفريق بشكل قوي بفضل التحضيرات المكثفة للمباراة، وأود أن أهنئ اللاعبين على الأداء المميز"
تابع "منذ لحظة انضمامي للفريق شعرت بثقل المسؤولية، فكل مباراة تمثل تحديًا جديدًا. نعمل ضمن أوقات محدودة وأحيانًا دون فرصة كافية للتعافي، لكن اجتهاد اللاعبين واضح. الفوز بمثل هذه المباراة يمنحنا دفعة قوية، ومع ذلك لم نحقق أي إنجاز نهائي بعد، ويجب أن نركز الآن على الاستعداد للمواجهة القادمة".
وأضاف حول المباراة "كنت سأكون حزينًا لو لم نصنع فرصًا للتسجيل، لكننا صنعنا 5 فرص. نعمل دائمًا للوصول إلى مناطق المنافس وسنحاول حل مشكلة إهدار الفريق".
أداء الحكم
الحكم السعودي خالد الطريس نال إشادة كبيرة عقب المباراة، إذ أشار محللو التحكيم لنجاحه في جل الاختبارات الصعبة التي تعرض لها خلال اللقاء، لكن رغم ذلك فقد تعرض لانتقاد وهجوم من جانب كونسيساو.
المدرب قال عن الحكم "لا أريد التعليق على أداء الحكم، لكني أعتقد أنه لم يُوفق في إدارة المباراة، وعلى المسؤولين تحليل أدائه وقراراته. خطأ الحكم ليس مشكلة بل المشكلة في تكرار تلك الأخطاء".
رسالة صارمة لنجوم الاتحاد
كونسيساو استغل المؤتمر الصحفي عقب المباراة لتوجيه رسالة صارمة لنجوم الاتحاد، مفادها أن الاجتهاد في التدريب هو السبيل الوحيد للتواجد في الملعب خلال المباريات، مشيدًا بأداء اللاعبين أمام النصر وخاصة حسام عوار.
حيث قال "عوار نجم كبير أعرفه جيدًا وأدرك قدراته، كل فريق لديه نجوم لكن من يجتهد معي سيحصد ثمرة عمله واجتهاده. نحن فريق واحد ومجموعة واحدة ونريد العمل والاجتهاد سويًا والعمل كمجموعة".
تحدي جيسوس
وأتم المدرب الشاب تصريحاته بالإشادة بمدربه السابق ومنافسه الحالي، جيسوس، مشيرًا إلى أنه يحب تحديه والعمل ضده لأنه أحد أفضل المدربين في البرتغال.
وأضاف "أكن كل الاحترام لجورج جيسوس، لقد كان مدربي في سنواتي الأولى وأنا لاعب، هو أحد أفضل 5 مدربين في تاريخ البرتغال. لديه القدرة على تغيير الفريق الذي يقوده ونقله إلى مستوى آخر تمامًا".
أتم "جيسوس يجعل اللاعبين يبذلون قصارى جهدهم لأجله، الآن هو منافس لي وأنا أحب هذا التحدي لأني أريد مواجهة الأفضل دومًا".
مشوار النصر في الموسم الحالي 2025-2026
بدأ فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.
وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.
أما في دوري روشن السعودي.. حقق النصر الفوز في الجولات الست الأولى؛ من بينها العديد من المواجهات القوية.
أيضًا.. فاز النصر في الجولات الثلاث الأولى من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا "2"؛ كما تجاوز نادي جدة، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.
إلا أن الصدمة الكبيرة جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق النصراوي أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.
نتائج النصر في الموسم الحالي بترتيب المباريات:
1- نصف نهائي السوبر: النصر (2-1) الاتحاد.
2- نهائي السوبر: النصر (2-2) الأهلي؛ ثم الخسارة بركلات الجزاء.
3- الجولة الأولى من الدوري: التعاون (0-5) النصر.
4- الجولة الثانية من الدوري: النصر (2-0) الخلود.
5- الجولة الأولى من أبطال آسيا "2": النصر (5-0) استقلال دوشنبه.
6- الجولة الثالثة من الدوري: النصر (5-1) الرياض.
7- دور الـ32 من كأس الملك: جدة (0-4) النصر.
8- الجولة الرابعة من الدوري: الاتحاد (0-2) النصر.
9- الجولة الثانية من أبطال آسيا "2": الزوراء (0-2) النصر.
10- الجولة الخامسة من الدوري: النصر (5-1) الفتح.
11- الجولة الثالثة من أبطال آسيا "2": جوا (1-2) النصر.
12- الجولة السادسة من الدوري: الحزم (0-2) النصر.
13- دور الـ16 من كأس الملك: النصر (1-2) الاتحاد.
مشوار نادي الاتحاد في الموسم الحالي 2025-2026
بدأ فريق الاتحاد الأول لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بخسارة لقب كأس السوبر السعودي.
خسارة الاتحاد لقب السوبر، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ جاءت بعد السقوط أمام فريق النصر الأول لكرة القدم (1-2)، في دور نصف النهائي.
كما خاض الاتحاد 6 مباريات في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين - حتى الآن -؛ محققًا خلالها 3 انتصارات، مقابل تعادل وهزيمتين.
الخسارتان في مسابقة الدوري؛ جاءتا على يد الفريق النصراوي ضمن منافسات الجولة الرابعة، وضد الهلال في الأسبوع السادس.
وقاريًا.. سقط الاتحاد في مباراتيه ضد الوحدة وشباب الأهلي دبي الإماراتيين، في الجولتين الأولى والثانية من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية؛ قبل الفوز الكبير على نادي الشرطة العراقي (4-1)، مؤخرًا.
أما في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ فنجح الفريق الاتحادي في التأهُل إلى دور ربع النهائي، عقب تجاوزه عملاق الرياض النصر.