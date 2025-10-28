فيديو | لقطة أرعبت كريستيانو رونالدو .. طرد لاعب الاتحاد في كلاسيكو النصر بعد إصابة أيمن يحيى الخطيرة

شهد كلاسيكو السعودية الكبير بين النصر والاتحاد، مساء اليوم الثلاثاء، لقطة أرعبت اللاعبين على أرضية ملعب "الأول بارك" في العاصمة الرياض، وحتى الجماهير التي تواجدت في المدرجات أو خلف الشاشات.

الاتحاد فاز (2-1) على نادي النصر، بملعب "الأول بارك" في العاصمة السعودية الرياض، ضمن منافسات دور الـ16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026.

وانضم الاتحاد في دور ربع النهائي لأغلى الكؤوس بذلك؛ إلى كل من "الفتح، الخليج، الخلود، الأهلي، القادسية، الشباب والهلال".