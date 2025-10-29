"دعائي غيّر النتيجة أمام الاتحاد" .. مستشار النصر السابق يُكرر تهديده: قلت لكم لن تفوزوا بأي شيء وأمامكم حل واحد فقط!

لم يُفوت خالد تسولي مستشار النصر السابق فرصة خروج الفريق من كأس خادم الحرمين الشريفين مساء أمس دون التذكير بحقوقه لدى النادي ومطالبته بتسديدها، مشيرًا إلى أن زملاء كريستيانو رونالدو لن يُحققوا أي شيء طالما لم ترد حقوقه. فما القصة؟
النصر يخسر أمام الاتحاد
خسر النصر بطولته الثانية هذا الموسم بعد خروجه من دور الـ16 لكأس خادم الحرمين الشريفين بسقوطه أمام الاتحاد مساء بهدفين مقابل هدف واحد، ليحجز العميد مقعده في دور الـ8.
ورغم إقامة اللقاء على ملعب الأول بارك بالرياض، الخاص بالنصر، إلا أن الاتحاد قدم مباراة ممتازة، حيث تقدم أولًا بهدف كريم بنزيما وبعدما عادل النصر بواسطة أنجيلو عاد ووضع قدمه في المقدمة بهدف حسام عوار قبل نهاية الشوط الأول بلحظات.
ورغم تعرضه للنقص العددي في بداية الشوط الثاني عقب طرد مدافعه أحمد الجليدان بعد تدخله العنيف ضد أيمن يحيى، إلا أن الفريق استطاع الصمود والحفاظ على تقدمه حتى النهاية ليُلحق بالنصر الخسارة الأولى هذا الموسم في جميع البطولات، حيث كان نهائي كأس السوبر قد انتهى بالتعادل 2-2 قبل أن يُتوج الأهلي باللقب بركلات الجزاء الترجيحية.
المستشار السابق يضرب مجددًا
لم يُفوت المغربي خالد تسولي، مستشار النصر السابق، فرصة خسارة الفريق وخروجه من كأس الملك دون التذكير بالنبوءة التي تنبأ بها قبل سنوات، والخاصة بعدم فوز الفريق بأي لقب طالما لم تُرد له حقوقه.
تسولي يتهم النادي السعودي بعدم منحه مستحقاته المالية رغم مطالبته بذلك مرارًا ورغم حصوله على عديد الوعود بالتسديد، وكان قد سبق وهدد النصر بأن دعاءه لله على النادي سيحرمه من الفوز بالألقاب، مشيرًا إلى أن الحل الوحيد أمام الفريق لتحقيق البطولات هو منحه حقوقه.
وقد أعاد مساء أمس نشر تغريدته الخاصة بهذا الشأن، والتي جاء فيها "نادي النصر السعودي .. للموسم الرابع تأكدتم الآن من دعائي مرة أخرى؟ قلت لكم لن تحققوا شيء والحل الوحيد هو دفع حقوقي.
أضاف "والله لا ينفعكم تغيير الإدارات والرؤساء والمدربين واستقدام النجوم، الفوز في المباريات لا تعني شيء بل الإقصاء من الالقاب … سبحان الله وبحمده سبحان ربي العظيم".
وتفاعل الجمهور مع تغريدة تسولي حتى أن بعض المتابعين عرضوا تسديد المستحقات من أموالهم الخاصة ليتخلص النادي من لعنة عدم فوزه بالألقاب رغم ضمه عديد النجوم وعلى رأسهم كريستيانو رونالدو.
"دعائي غير النتيجة"
تسولي لم يكتف بإعادة نشر تغريدته بعد خسارة النصر أمام الاتحاد، بل أوضح في أخرى أنه رأى العالمي فائزًا بالمباراة بنتيجة 2-1 فدعا الله أن يخسر الفريق وبالفعل قُلبت النتيجة لصالح الاتحاد، على حد قوله.
حيث كتب "والله، وبالله، وتالله اليوم بعد العصر دعيت دعاء ورأيت بين أعيني النتيجة ٢-١ للنصر وقلت يا رب اقلبها وخليها ١-٢ للاتحاد .. سبحانك ربي ما أعظمك".
خسارة النصر أمام الاتحاد جاءت مفاجئة نظرًا لأداء ونتائج الفريقين هذا الموسم، إذ يتواجد الفريق العاصمي على قمة جدول ترتيب دوري روشن السعودي بالعلامة الكاملة من 6 جولات، فيما يتواجد العميد سابعًا برصيد 10 نقاط وبفارق 8 نقاط عن المتصدر.
ما قصة تسولي مع النصر؟
وبالعودة إلى تغريدات سابقة من تسولي خلال العامين الماضيين، نرى أنه يزعم عمله للنادي خلال الفترة من 18 ديسمبر 2020 حتى الـ11 من فبراير عام 2021، مشيرًا خلال إحدى التغريدات أنه قدم للفريق خدمة كبيرة وشيئًا لم يحلم به!
ويُضيف تسولي "حققت 13 مباراة دون خسارة مع مدرب الدريف وتوجت مع الفريق بكأس السوبر على حساب الهلال عام 2021، طالبت بحقوقي عدة مرات وبلغتهم في مارس 2021 بأنني سأواصل الدعاء عليكم حتى أستعيد حقوقي وحذرتكم من قوة دعائي".
مشوار النصر في الموسم الحالي 2025-2026
بدأ فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.
وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.
أما في دوري روشن السعودي.. حقق النصر الفوز في الجولات الست الأولى؛ من بينها العديد من المواجهات القوية.
أيضًا.. فاز النصر في الجولات الثلاث الأولى من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا "2"؛ كما تجاوز نادي جدة، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.
إلا أن الصدمة الكبيرة جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق النصراوي أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.
نتائج النصر في الموسم الحالي بترتيب المباريات:
1- نصف نهائي السوبر: النصر (2-1) الاتحاد.
2- نهائي السوبر: النصر (2-2) الأهلي؛ ثم الخسارة بركلات الجزاء.
3- الجولة الأولى من الدوري: التعاون (0-5) النصر.
4- الجولة الثانية من الدوري: النصر (2-0) الخلود.
5- الجولة الأولى من أبطال آسيا "2": النصر (5-0) استقلال دوشنبه.
6- الجولة الثالثة من الدوري: النصر (5-1) الرياض.
7- دور الـ32 من كأس الملك: جدة (0-4) النصر.
8- الجولة الرابعة من الدوري: الاتحاد (0-2) النصر.
9- الجولة الثانية من أبطال آسيا "2": الزوراء (0-2) النصر.
10- الجولة الخامسة من الدوري: النصر (5-1) الفتح.
11- الجولة الثالثة من أبطال آسيا "2": جوا (1-2) النصر.
12- الجولة السادسة من الدوري: الحزم (0-2) النصر.
13- دور الـ16 من كأس الملك: النصر (1-2) الاتحاد.