"دعائي غيّر النتيجة أمام الاتحاد" .. مستشار النصر السابق يُكرر تهديده: قلت لكم لن تفوزوا بأي شيء وأمامكم حل واحد فقط!

خسر النصر بطولته الثانية هذا الموسم بعد خروجه من دور الـ16 لكأس خادم الحرمين الشريفين بسقوطه أمام الاتحاد مساء بهدفين مقابل هدف واحد، ليحجز العميد مقعده في دور الـ8.

ورغم إقامة اللقاء على ملعب الأول بارك بالرياض، الخاص بالنصر، إلا أن الاتحاد قدم مباراة ممتازة، حيث تقدم أولًا بهدف كريم بنزيما وبعدما عادل النصر بواسطة أنجيلو عاد ووضع قدمه في المقدمة بهدف حسام عوار قبل نهاية الشوط الأول بلحظات.

ورغم تعرضه للنقص العددي في بداية الشوط الثاني عقب طرد مدافعه أحمد الجليدان بعد تدخله العنيف ضد أيمن يحيى، إلا أن الفريق استطاع الصمود والحفاظ على تقدمه حتى النهاية ليُلحق بالنصر الخسارة الأولى هذا الموسم في جميع البطولات، حيث كان نهائي كأس السوبر قد انتهى بالتعادل 2-2 قبل أن يُتوج الأهلي باللقب بركلات الجزاء الترجيحية.