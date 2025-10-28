Al Nassr v Al Ittihad: King's CupGetty Images Sport
أحمد فرهود

نجوم الاتحاد يستفزون جمهور النصر بعد الكلاسيكو .. وزوجة رايكوفيتش تشارك في الحملة بـ"أغنية مصرية وصورة مهينة"

كلاسيكو ساخن ابتسم للاتحاد في النهاية..

شنّ نجوم فريق الاتحاد الأول لكرة القدم ما يُمكن تسميته بـ"حملة استفزاز" للنصر وجماهيره؛ بعد كلاسيكو السعودية الكبير، مساء يوم الثلاثاء.

الاتحاد فاز (2-1) على نادي النصر، بملعب "الأول بارك" في العاصمة السعودية الرياض، ضمن منافسات دور الـ16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026.

وانضم الاتحاد في دور ربع النهائي لأغلى الكؤوس بذلك؛ إلى كل من "الفتح، الخليج، الخلود، الأهلي، القادسية، الشباب والهلال".

  • بطريقة مهينة.. زوجة رايكوفيتش تشاركه استفزاز جمهور النصر

    النجم الصربي بريدراج رايكوفيتش، حارس مرمى فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، توجه إلى جماهير النصر؛ بعد إطلاق صافرة نهاية كلاسيكو السعودية الكبير، مساء يوم الثلاثاء.

    وأخذ رايكوفيتش يوجه إشارات إلى جماهير النصر؛ يتساءل فيها عن نتيجة الكلاسيكو أولًا، ثم يجيب بنفسه أنها (2-1).

    واتضح أن استفزاز الحارس الصربي للجماهير النصراوية؛ جاء بسبب محاولتهم الاعتداء عليه برمي بعض المقذوفات، أثناء احتفاله بفوز العميد الاتحادي.

    أيضًا.. تفاعلت آنا رايكوفيتش، زوجة حارس مرمى العميد الاتحادي، مع تألق الأخير في كلاسيكو السعودية الكبير ضد النصر؛ وذلك بطريقتها الخاصة.

    آنا نشرت مقطع فيديو لرايكوفيتش عبر حسابها بموقع تبادل الصور "إنستجرام"، وهو يشير إلى جماهير النصر بـ"الصمت"؛ مع ظهور مهاجم العالمي الأسطورة كريستيانو رونالدو، أثناء مغادرته الملعب حزينًا.

    وعلقت زوجة رايكوفيتش على هذا المقطع، الذي جاء بأنغام الأغنية المصرية "أنا بابا"؛ قائلة: "لقد عاد الرئيس".

    ولم تتوقف آنا عند هذا الحد؛ حيث وجهت بعض الإهانات لنادي النصر وجماهيره، وذلك عبر خاصية القصص بموقع "إنستجرام".

    وأعادت آنا نشر "صورة مهينة" من أحد الحسابات، تظهر رايكوفيتش في هيئة شخص عملاق مفتول العضلات، ممسكًا بـ"حمار" باللونين الأصفر والأزرق؛ في إسقاط على الألوان الخاصة بقميص النصر.

    Ana Rajkovic InstagramInstagram

  • إشارات مثيرة من دانيلو بيريرا إلى جماهير النصر

    ومن ناحيته.. قام النجم البرتغالي دانيلو بيريرا، قلب دفاع فريق الاتحاد الأول لكرة القدم؛ بتوجيه إشارات مثيرة هو الآخر إلى جماهير نادي النصر، بعد الكلاسيكو السعودي الكبير.

    بيريرا أخذ يضع أصبعيه في أذنيه؛ في إشارة إلى جماهير النصر التي حضرت الكلاسيكو بملعب "الأول بارك"، بأنه لا يسمعهم.

  • وضع قميص الاتحاد على زاوية ملعب النصر "الأول بارك"!

    أما أحمد الجليدان، ظهير أيمن فريق الاتحاد الأول لكرة القدم؛ فاحتفل بطريقة مثيرة على ملعب "الأول بارك" - الخاص بنادي النصر -، بعد إطلاق صافرة نهاية الكلاسيكو السعودي الكبير.

    الجليدان ذهب إلى الزاوية، ووضع قميص الاتحاد على العلم الذي يتواجد بملعب "الأول بارك"؛ ثم تركه ورحل.

    وكاد الجليدان أن يورط العميد في هذا الكلاسيكو؛ بعدما تعرض للطرد في الدقيقة 49، عقب تدخله العنيف بـ"قدمه" على وجه نجم النصر أيمن يحيى.

    لكن.. نجوم الاتحاد نجحوا في الحفاظ على تقدمهم (2-1)، رغم هذا الطرد المباشر؛ ليضمنوا التأهُل إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

    مشوار النصر في الموسم الحالي 2025-2026

    بدأ فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.

    وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.

    أما في دوري روشن السعودي.. حقق النصر الفوز في الجولات الست الأولى؛ من بينها العديد من المواجهات القوية.

    أيضًا.. فاز النصر في الجولات الثلاث الأولى من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا "2"؛ كما تجاوز نادي جدة، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

    إلا أن الصدمة الكبيرة جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق النصراوي أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.

    نتائج النصر في الموسم الحالي بترتيب المباريات:

    1- نصف نهائي السوبر: النصر (2-1) الاتحاد.

    2- نهائي السوبر: النصر (2-2) الأهلي؛ ثم الخسارة بركلات الجزاء.

    3- الجولة الأولى من الدوري: التعاون (0-5) النصر.

    4- الجولة الثانية من الدوري: النصر (2-0) الخلود.

    5- الجولة الأولى من أبطال آسيا "2": النصر (5-0) استقلال دوشنبه.

    6- الجولة الثالثة من الدوري: النصر (5-1) الرياض.

    7- دور الـ32 من كأس الملك: جدة (0-4) النصر.

    8- الجولة الرابعة من الدوري: الاتحاد (0-2) النصر.

    9- الجولة الثانية من أبطال آسيا "2": الزوراء (0-2) النصر.

    10- الجولة الخامسة من الدوري: النصر (5-1) الفتح.

    11- الجولة الثالثة من أبطال آسيا "2": جوا (1-2) النصر.

    12- الجولة السادسة من الدوري: الحزم (0-2) النصر.

    13- دور الـ16 من كأس الملك: النصر (1-2) الاتحاد.

    مشوار نادي الاتحاد في الموسم الحالي 2025-2026

    بدأ فريق الاتحاد الأول لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بخسارة لقب كأس السوبر السعودي.

    خسارة الاتحاد لقب السوبر، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ جاءت بعد السقوط أمام فريق النصر الأول لكرة القدم (1-2)، في دور نصف النهائي.

    كما خاض الاتحاد 6 مباريات في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين - حتى الآن -؛ محققًا خلالها 3 انتصارات، مقابل تعادل وهزيمتين.

    الخسارتان في مسابقة الدوري؛ جاءتا على يد الفريق النصراوي ضمن منافسات الجولة الرابعة، وضد الهلال في الأسبوع السادس.

    وقاريًا.. سقط الاتحاد في مباراتيه ضد الوحدة وشباب الأهلي دبي الإماراتيين، في الجولتين الأولى والثانية من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية؛ قبل الفوز الكبير على نادي الشرطة العراقي (4-1)، مؤخرًا.

    أما في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ فنجح الفريق الاتحادي في التأهُل إلى دور ربع النهائي، عقب تجاوزه عملاق الرياض النصر.

