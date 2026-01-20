أخبار الاتحاد اليوم | اللعنة تحاصر فريق كونسيساو.. وأسرار خصم ميزانية الدعم!

أخبار الاتحاد اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعميد.
لعنة الإصابات تضرب الاتحاد
لم تكن القمة الكروية الشرسة التي جمعت بين فريقي الاتحاد والاتفاق، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين، مجرد تسعين دقيقة للبحث عن النقاط الثلاث؛ بل تحولت إلى معركة بدنية طاحنة خلفت وراءها ضحايا في صفوف الكتيبة الاتحادية.
وبينما كانت الجماهير في مدرجات الملعب تنتظر استمرار نسق الانتصارات، استيقظ الشارع الرياضي في جدة صباح اليوم على خبر غير سار عكّر صفو الأجواء داخل القلعة الصفراء، معلناً توقف أحد أهم محركات الهجوم عن الدوران.
يبدو أن ضريبة المنافسة على القمة باتت باهظة الثمن، حيث أعلن الجهاز الطبي لنادي الاتحاد رسمياً عن تفاصيل الإصابة التي لحقت بالنجم الهولندي ستيفن بيرجفاين، لتضع هذه الأخبار الجهاز الفني للنمور في مأزق تكتيكي حقيقي قبل منعطفات الحسم القادمة في عمر الدوري.
أسطورة الاتحاد يكشف كواليس فشله في خطف صفقة الهلال الجديدة
كشف محمد نور، أسطورة نادي الاتحاد ومنتخب السعودية "المعتزل"، عن كواليس فشله في خطف إحدى صفقات عملاق الرياض الهلال، خلال الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2026".
الهلال حسم 4 صفقات رسمية - حتى الآن -، خلال الميركاتو الشتوي الحالي؛ وهم: "المدافع الإسباني بابلو ماري (فيورنتينا الإيطالي)، ثنائي الخليج مراد هوساوي وريان الدوسري، وجناح التعاون سلطان مندش".
أسرار "الخصم" من ميزانية دعم الاتحاد
الوسط الرياضي السعودي أصبح مليئًا بالكثير من الملفات الشائكة؛ التي تستوجب توضيحات رسمية عاجلة معها، من جميع الأطراف.
آخر هذه الملفات الشائكة، والتي طفت على الساحة الرياضية السعودية بشكلٍ مفاجئ؛ تلك المُتعلقة بعدم حصول نادي الاتحاد، على القيمة المستحقة من الدعم الحكومي.
الدعم الحكومي للأندية؛ يتنوع بين الميزانية المخصصة من لجنة الاستقطابات السعودية، والمبالغ التي تدفعها الرابطة من مكافآت البطولات والحوكمة وغيرها.
نجم الاتحاد والأهلي السابق يفجرها دفاعًا عن تصرفات مراد هوساوي الاستفزازية للنصر
صدى صفقة انتقال مراد هوساوي إلى نادي الهلال من الخليج لا يزال قويًا كما كان خلال فترة الصراع والتفاوضات، حتى دفعت إبراهيم هزازي؛ نجم الأهلي والاتحاد السابق لكشف مفاجأة عن فشل انتقاله للزعيم خلال مسيرته في الملاعب.
الاتحاد في دوري روشن السعودي
موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد القادسية في دوري روشن السعودي 2025-2026 والقنوات الناقلة
يحل الاتحاد ضيفًا ثقيلًا على القادسية، في مواجهة قوية ضمن مواجهات الجولة السابعة عشرة من دوري روشن السعودي 2025-2026، والتي تجمع بينهما على ملعب الأمير محمد بن فهد.
الاتحاد يدخل المباراة بهدف مصالحة الجماهير عقب السقوط أمام الاتفاق، وسيعمل على الخروج بنقاط المباراة كاملة، للتقدم في جدول ترتيب وتحسين النتائج.
مشوار نادي الاتحاد في الموسم الحالي 2025-2026
استهل فريق الاتحاد مشواره في الموسم الرياضي 2025-2026 ببداية متذبذبة، بعد أن فقد أول ألقابه هذا الموسم بخسارته كأس السوبر السعودي أمام نظيره النصر بنتيجة 1-2 في الدور نصف النهائي، وهي النتيجة التي شكلت صدمة مبكرة لجماهير العميد الطامحة في موسمٍ حافل بالبطولات.
وعلى صعيد دوري روشن السعودي للمحترفين، خاض الاتحاد حتى الآن 15 مباراة، تمكن خلالها من تحقيق 8 انتصارات مقابل ثلاثة تعادلات، وأربع هزائم كانت أمام النصر والهلال والأهلي ثم الاتفاق.
أما على الصعيد القاري، فقد واجه الاتحاد بداية صعبة في بطولة النخبة الآسيوية، حيث تلقى خسارتين متتاليتين أمام الوحدة الإماراتي وشباب الأهلي دبي في الجولتين الأولى والثانية من مرحلة الدوري، قبل أن يستعيد توازنه بتحقيق فوز عريض على الشرطة العراقي (4-1) في الجولة الثالثة، ليُعيد بعضًا من الأمل لجماهيره في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل.
تلك الآمال تلقت ضربة موجعة بالسقوط أمام الدحيل في قطر بأربعة أهداف مقابل هدفين، لكن حظوظ الفريق عادت للصعود بعد الفوز الأخير على ناساف في جدة بهدف كريم بنزيما، ويتبقى للفريق مباراتين حاسمتين أمام الغرافة والسد القطريين.
الاتحاد كان قد أقال مدربه الفرنسي، المتوج بالثنائية المحلية الموسم الماضي، لوران بلان، في نهاية سبتمبر الماضي، وبعد أسبوعين تقريبًا أعلن النادي تعاقده مع كونسيساو الذي كان دون نادٍ منذ إقالته من تدريب ميلان بنهاية الموسم الماضي، ورغم البداية الإيجابية والمشجعة إلا أن النتائج السلبية الأخيرة بدأت تُثير الشكوك حول المدرب.