"الحاقدون خربوا انتقالي إلى الهلال" .. نجم الاتحاد والأهلي السابق يفجرها دفاعًا عن تصرفات مراد هوساوي الاستفزازية للنصر

مراد هوساوي - صاحب الـ24 عامًا - خطف الأنظار إليه بما يقدمه مع الخليج منذ صيف 2024، وزاد الاهتمام به بعد تألقه أكثر في الموسم الجاري 2025-2026.

هذا دفع عدد من الأندية للصراع على ضمه، منها الهلال، النصر والاتحاد، والصراع كان على أشده بين الثنائي الأول تحديدًا أكثر من العميد.

لكن في الأخير نجح مسؤولو القلعة الزرقاء في حسم الصفقة لناديهم، ليوقع مراد هوساوي عقود انتقاله إلى الهلال حتى عام 2031.

وعقب ساعات من التوقيع إلى الهلال، الذي أُعلن عنه أول السبت، ظهر مراد هوساوي في فيديو، انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رفقة عدد من أفراد عائلته، للاحتفال بالنقلة الكبيرة في مسيرته الكروية بالانضمام إلى الهلال.

ولجأ اللاعب وأسرته للغناء، حيث جاء ضمن كلماتهم: "خَبِر اللي طامع بولدنا، وقع الولد وصاير هلالي".

تلك الكلمات استفزت جماهير النصر بالتحديد، في ظل تأكيدات صحفية على أن اللاعب كان يريد الانضمام للعالمي، لكن الجوانب المالية حسمت الصفقة للهلال.