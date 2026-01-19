"الاتحاد تعاقد مع شقيقه"!.. محمد نور يكشف كواليس فشله في خطف صفقة الهلال الجديدة

وفي هذا السياق.. اعترف محمد نور، أسطورة نادي الاتحاد ومنتخب السعودية "المعتزل"، أنه كان يبحث عن "رقم هاتف" النجم الدولي الشاب مراد هوساوي، خلال الأيام القليلة الماضية.

نور قال في تصريحات مع برنامج "دورينا غير"، مساء يوم الإثنين: "كنتُ أبحث عن رقم هوساوي؛ للاتصال به وإقناعه بالانضمام إلى الاتحاد، بدلًا من الهلال".

وأشار الأسطورة الاتحادية إلى أنه تفاجئ في اليوم التالي مباشرة؛ بإعلان نادي الهلال التعاقد مع هوساوي، بشكلٍ رسمي.

وشدد محمد نور على أن سرعة الزعيم، في حسم التعاقد مع هوساوي من نادي الخليج؛ وقفت عقبة أمام خطته لتحويل الصفقة، إلى العميد الاتحادي.