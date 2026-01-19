Al Ittihad v Al Shabab: Saudi King's CupGetty Images Sport
أحمد فرهود

أخطرها عقد كريم بنزيما: أسرار "الخصم" من ميزانية دعم الاتحاد.. والكشف عن "رد" الرابطة المحترفة

كواليس مثيرة من داخل البيت الاتحادي..

الوسط الرياضي السعودي أصبح مليئًا بالكثير من الملفات الشائكة؛ التي تستوجب توضيحات رسمية عاجلة معها، من جميع الأطراف.

آخر هذه الملفات الشائكة، والتي طفت على الساحة الرياضية السعودية بشكلٍ مفاجئ؛ تلك المُتعلقة بعدم حصول نادي الاتحاد، على القيمة المستحقة من الدعم الحكومي.

الدعم الحكومي للأندية؛ يتنوع بين الميزانية المخصصة من لجنة الاستقطابات السعودية، والمبالغ التي تدفعها الرابطة من مكافآت البطولات والحوكمة وغيرها.

  • Al Ittihad v Al Shabab - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    أسرار "الخصم" من ميزانية دعم نادي الاتحاد

    وفي هذا السياق.. أعلن الإعلامي الرياضي محمد البكيري، عدم حصول نادي الاتحاد على مبلغ 150 مليون ريال سعودي، من قيمة الدعم المستحق له.

    البكيري كشف في تصريحات لبرنامج "ملاعب مع فيصل الجفن"، مساء اليوم الإثنين، عن أن معظم هذه المبالغ التي لم يتحصل عليها الاتحاد؛ مُرتبطة بملفين مهمين، على النحو التالي:

    * أولًا: عدم الحصول على مكافآت التتويج بلقب دوري روشن السعودي، للموسم الرياضي 2024-2025.

    * ثانيًا: خصم 40 مليون ريال سعودي من قيمة عقد النجم الفرنسي كريم بنزيما، من الميزانية المخصصة للاتحاد.

    بنزيما البالغ من العمر 38 سنة، انضم إلى الاتحاد صيف 2023، قادمًا من صفوف العملاق الإسباني ريال مدريد؛ حيث وقع على عقود تربطه مع الفريق الأول وقتها، حتى 30 يونيو 2026.

    وتابع البكيري: "أما المبلغ المتبقي من الـ150، بعد خصم عقد بنزيما ومكافأة الدوري، والذي يتراوح بين 60 إلى 90 مليون ريال سعودي؛ كان من المفترض أن يتحصل عليه الاتحاد في الأيام الماضية، ولكن هذا الأمر لم يحدث حتى الآن".

    • إعلان

  • تفاصيل أزمة عقد كريم بنزيما في الاتحاد

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر.. شرح الإعلامي الرياضي محمد البكيري، أزمة عقد النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم فريق الاتحاد الأول لكرة القدم.

    وأشار البكيري إلى أن هُناك شركة استثمارية، كانت من المفترض أن تتكفل بـ40 مليون ريال سعودي، من قيمة عقد بنزيما مع الاتحاد.

    وأضاف الإعلامي الرياضي: "هذه الشركة لم تدفع المبلغ المتفق عليه؛ ليتم خصمه من الدعم الحكومي المخصص للعميد الاتحادي، من قِبل رابطة المحترفين".

    وشدد محمد البكيري على أن خصم هذا المبلغ؛ أثر على حصة الاتحاد من الدعم الحكومي، وبالتالي عدم القدرة على إبرام صفقات جديدة.

  • 3 طلبات من الاتحاد إلى الرابطة السعودية المحترفة

    ومن ناحيته.. أيّد الإعلامي الرياضي عادل بابكير، المعلومات التي أدلى بها نظيره محمد البكيري؛ فيما يخص المبالغ الذي تم سحبها من الدعم الحكومي، المخصص لنادي الاتحاد.

    بابكير أوضح عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الإثنين، أن المبالغ التي تم سحبها من الميزانية المخصصة لنادي الاتحاد؛ كانت على النحو التالي:

    * أولًا: 40 مليون ريال من "روح السعودية".

    * ثانيًا: 20 مليون ريال من "رابطة المحترفين".

    وأكد بابكير أن مسؤولي العميد الاتحادي، وجهوا 3 طلبات إلى الرابطة السعودية المحترفة؛ جاءت على النحو التالي:

    * 1- إعادة المبلغ المخصوم من ميزانية النادي "60 مليون ريال سعودي".

    * 2- الحصول على مكافأة التتويج بلقب دوري روشن السعودي 2024-2025.

    * 3- دعم النادي بمبلغ يوازي ما تتحصل عليه الأندية السعودية الأخرى.

  • الكشف عن رد "الرابطة المحترفة" بخصوص ميزانية الاتحاد

    وبعد كل هذا الجدل.. خرج الإعلامي الرياضي عبدالرحمن الجماز، بمعلومات وصفها بـ"المؤكدة" من داخل الرابطة السعودية المحترفة؛ بخصوص المبلغ الذي تم سحبه من ميزانية دعم نادي الاتحاد.

    الجماز نفى عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الإثنين، سحب رابطة الدوري السعودي للمحترفين أموالًا، من رصيد الاتحاد.

    وكتب الجماز: "الرابطة لم تسحب أموالًا من رصيد الاتحاد، لا عن طريق الخطأ أو غيره.. كل المعلومات المتداولة، لا صلة لها بالواقع".

  • Sergio Conceicao Ittihad (Goal Only)Goal AR

    مشوار نادي الاتحاد في الموسم الرياضي الحالي

    فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بخسارة لقب كأس السوبر السعودي.

    خسارة الاتحاد لقب السوبر، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ جاءت بعد السقوط أمام فريق النصر الأول لكرة القدم (1-2)، في دور نصف النهائي.

    كما خاض الاتحاد 15 مباراة في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين - حتى الآن -؛ محققًا خلالها 8 انتصارات، مقابل ثلاثة تعادلات و4 هزائم.

    الخسائر الأربع في مسابقة الدوري؛ جاءت على يد الفريق النصراوي ضمن منافسات الأسبوع الرابع، وضد الهلال والأهلي والاتفاق في الجولات السادسة والثامنة والـ16 - على التوالي -.

    وقاريًا.. سقط الاتحاد في مباراتيه ضد الوحدة وشباب الأهلي دبي الإماراتيين، في الجولتين الأولى والثانية من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية؛ قبل تحقيق فوزين كبيرين على نادي الشرطة العراقي (4-1)، وضد الشارقة الإماراتي بثلاثية نظيفة.

    لكن.. الاتحاد عاد وسقط في دوري أبطال آسيا "النخبة" مجددًا؛ وذلك بخسارته الكبيرة ضد الدحيل القطري في الجولة الخامسة، وبأربعة أهداف لاثنين.

    وانتفض العميد قاريًا؛ وذلك من خلال تحقيق انتصار صعب للغاية (1-0) على ناساف كارشي الأوزباكي، في الجولة السادسة من مرحلة الدوري.

    أما في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ فنجح الفريق الاتحادي في التأهُل إلى دور نصف النهائي، ضاربًا موعدًا مع نادي الخلود.

دوري روشن السعودي
القادسية crest
القادسية
القادسية
الاتحاد crest
الاتحاد
الاتحاد
0