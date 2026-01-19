Al Ittihad v Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
علي رفعت

لعنة الإصابات تضرب الاتحاد: الطاحونة الهولندية تتوقف قسراً.. وسيناريو الرعب يهدد حسابات العميد قبل موقعة القادسية!

فترة الغياب غير معروفة حتى الآن!

لم تكن القمة الكروية الشرسة التي جمعت بين فريقي الاتحاد والاتفاق، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين، مجرد تسعين دقيقة للبحث عن النقاط الثلاث؛ بل تحولت إلى معركة بدنية طاحنة خلفت وراءها ضحايا في صفوف الكتيبة الاتحادية.

وبينما كانت الجماهير في مدرجات الملعب تنتظر استمرار نسق الانتصارات، استيقظ الشارع الرياضي في جدة صباح اليوم على خبر غير سار عكّر صفو الأجواء داخل القلعة الصفراء، معلناً توقف أحد أهم محركات الهجوم عن الدوران.

يبدو أن ضريبة المنافسة على القمة باتت باهظة الثمن، حيث أعلن الجهاز الطبي لنادي الاتحاد رسمياً عن تفاصيل الإصابة التي لحقت بالنجم الهولندي ستيفن بيرجفاين، لتضع هذه الأخبار الجهاز الفني للنمور في مأزق تكتيكي حقيقي قبل منعطفات الحسم القادمة في عمر الدوري.

  • الطاحونة الهولندية تتعطل.. تفاصيل "الضربة الموجعة"

    في بيان رسمي حمل الكثير من القلق لعشاق العميد، كشفت الإدارة الطبية بالنادي أن الفحوصات الدقيقة التي خضع لها الجناح الطائر أثبتت تعرضه لإصابة في عضلة الساق اليسرى.

    هذه الإصابة، التي يعرف خبراء الطب الرياضي مدى دقتها وخبثها، جاءت كأثر مباشر للمجهود البدني الكبير والالتحامات القوية خلال مواجهة الاتفاق الأخيرة.

    ولم يكتفِ التقرير بتشخيص الحالة، بل أكد دخول اللاعب فوراً في برنامج علاجي وتأهيلي مكثف، في سباق مع الزمن لتجهيزه.

    لكن لغة الواقع تشير إلى أن الأمور أكثر تعقيداً مما تبدو؛ فالشكوك باتت تحاصر إمكانية لحاق بيرجفاين بالمباراة المرتقبة والمصيرية أمام القادسية. 

    غياب لاعب بحجم بيرجفاين في هذا التوقيت لا يعتبر مجرد نقص عددي، بل هو ضربة في عمق الاستراتيجية الهجومية للفريق الذي يعتمد بشكل كبير على اختراقاته وسرعته في التحولات.

    • إعلان

  • لغة الأرقام.. ماذا يخسر الاتحاد بغياب بيرجفاين؟

    لفهم حجم الورطة التي يواجهها الاتحاد، علينا النظر بتمعن إلى ما قدمه ابن أمستردام منذ وصوله إلى الأراضي السعودية في سبتمبر 2024. 

    بيرجفاين، البالغ من العمر 28 عاماً، لم يأتِ للنزهة، بل جاء حاملاً خبرات أوروبية عريضة راكمها عبر محطات كبرى بدأت في أيندهوفن، ومرت بتحديات الدوري الإنجليزي مع توتنهام قبل أن يعود ليقود أياكس الهولندي.

    هذه الخبرة تُرجمت سريعاً بلغة الأرقام المؤثرة مع الاتحاد؛ فقد شارك اللاعب هذا الموسم في 20 مباراة بمختلف المسابقات، خاض خلالها 1645 دقيقة من اللعب الفعلي.

    المحصلة لم تكن عادية، حيث ساهم بفاعلية هجومية مباشرة بتسجيله 8 أهداف وصناعته لهدفين آخرين.

    خسارة لاعب يساهم في هدف كل مباراتين تقريباً تعني فقدان حل سحري لفك شفرات الدفاعات المتكتلة، خاصة في المباريات التي تتطلب مهارات فردية خاصة كالمباراة القادمة.

  • مأزق القادسية.. ومخاوف الخزينة الخاوية

    تأتي هذه الإصابة في توقيت شديد الحساسية، فالمواجهة المقبلة أمام القادسية ليست نزهة، بل هي صدام مع فريق متطور يمتلك طموحات كبيرة لإحراج الكبار. 

    غياب بيرجفاين يترك فراغاً في الجناح الأيسر قد يصعب تعويضه بنفس الجودة، خاصة في ظل الأنباء التي تتحدث عن وضع مالي دقيق للنادي، مما يجعل خيار البحث عن بدائل طارئة أو صفقات شتوية أمراً معقداً للغاية.

    هنا يبرز التحدي الأكبر أمام المدرب: كيف سيعيد ترتيب أوراقه؟ هل سيلجأ لتغيير الرسم التكتيكي؟ أم سيعتمد على العناصر الشابة لتعويض غياب النجم الهولندي؟ الأكيد أن الخيارات محدودة، والخطأ ممنوع في سباق دوري لا يرحم المتعثرين.

  • بصيص نور وسط الظلام.. "النمر" يجدد عهده

    ورغم قتامة مشهد الإصابة، حاولت إدارة الاتحاد بث بعض الطمأنينة في نفوس الجماهير القلقة عبر ملف آخر لا يقل أهمية، وهو ملف الاستقرار الدفاعي. 

    فقد تزامن خبر إصابة بيرجفاين مع الإعلان الرسمي عن تمديد عقد المدافع الصلب حسن كادش، في خطوة تؤكد أن الإدارة تعمل على تحصين قوام الفريق الأساسي.

    تجديد عقد كادش يعتبر رسالة استقرار ضرورية في هذا الوقت العاصف، ومحاولة للحفاظ على الروح المعنوية للفريق الذي يقاتل على عدة جبهات، لكن يبقى السؤال: هل يكفي الاستقرار الدفاعي لتعويض العجز الهجومي الطارئ؟

  • ماذا بعد؟

    يغلق الاتحاد صفحة مباراة الاتفاق بمرارة الإصابة، ويفتح ملف القادسية وسط ضبابية تامة حول جاهزية أحد أبرز نجومه.

    الساعات القليلة القادمة ستكون حاسمة في عيادة النادي، حيث ستحدد استجابة عضلة الساق اليسرى لبيرجفاين للعلاج مصير مشاركته.

    في النهاية، يجد العميد نفسه أمام اختبار حقيقي لقوة شخصيته وقدرته على تجاوز الأزمات، هل ينجح النمور في التكشير عن أنيابهم بمن حضر، أم أن غياب الترس الهولندي سيعطل الماكينة الاتحادية ويفسح المجال للمنافسين للانقضاض؟ صافرة بداية مباراة القادسية وحدها تملك الإجابة.

دوري روشن السعودي
القادسية crest
القادسية
القادسية
الاتحاد crest
الاتحاد
الاتحاد
0