موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد القادسية في دوري روشن السعودي 2025-2026 والقنوات الناقلة

يحل الاتحاد ضيفًا ثقيلًا على القادسية، في مواجهة قوية ضمن مواجهات الجولة السابعة عشرة من دوري روشن السعودي 2025-2026، والتي تجمع بينهما على ملعب الأمير محمد بن فهد.

الاتحاد يدخل المباراة بهدف مصالحة الجماهير عقب السقوط أمام الاتفاق، وسيعمل على الخروج بنقاط المباراة كاملة، للتقدم في جدول ترتيب وتحسين النتائج.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد القادمة ضد القادسية في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.