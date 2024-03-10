انفصال، فشار وطفلة بعُمر 10 سنوات .. الهلال هو كابوس نيمار وليس العكس!

اللاعب البرازيلي وموسم من الأزمات والمشاكل

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تعاقد الهلال مع البرازيلي نيمار بداية الموسم الجاري، كان آخر صفقات الصيف الكبير للزعيم والذي عوض به فشل التوقيع مع ليونيل ميسي وغيره من النجوم مثل هاري كين وكيليان مبابي.

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العديد يرى اليوم أن نيمار كان كابوس الهلال الأسوأ هذا الموسم، فاللاعب كلف النادي مبلغًا وقدره ورغم ذلك لم يُقدم المستوى المأمول في بداياته ومن ثم تعرض لقطع في الرباط الصليبي في أكتوبر الماضي مما أنهى موسمه تمامًا وبتوقيت مبكر جدًا.

تتبع حياة نيمار منذ توقيعه للهلال حتى اليوم يجد أن الصورة ربما تكون معكوسة! إذ عانى اللاعب من أزمات ومشاكل عديدة قد تجعل الهلال هو كابوس نيمار وليس العكس!

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الأمر لا يتعلق بما يحدث داخل الملعب فقط، بل حتى خارجه ولحياته الشخصية وعائلته! ربما أصابته عين الحاسود بعد العقد الضخم مع الزعيم!

نستعرض معًا أبرز أزمات نيمار منذ انضمامه للهلال ..

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